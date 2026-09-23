ВКС РФ расходуют ежемесячно авиабомб больше, чем ВС США в войне с Ираном

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ВКС РФ расходуют ежемесячно авиабомб больше, чем ВС США в войне с Ираном

На Украине сравнили статистику применения авиационных средств поражения армией США в ходе горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке в войне против Ирана, получившей название «Эпическая ярость» (Epic Fury), и использования условно аналогичных по характеристикам боеприпасов ВКС ВС РФ. Получилось не в пользу американской боевой авиации.

Забегая вперед, достоверность этих цифр вызывает серьезные сомнения. Пентагон не раскрывает полное количество израсходованных средств поражения в войне с Ираном. Данные приводят эксперты и журналисты со ссылкой на свои, как всегда анонимные, источники.



Еще сложнее с подсчетом расходования нашей боевой авиацией в зоне СВО фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Применяются они массово, но Минобороны РФ не публикует общую статистику расхода. Не ведут подсчет ФАБ с УМПК и Воздушные силы ВСУ. Они теперь вообще сообщают только количество сбитых дронов.

Если все-таки верить данным украинских пабликов, то только в минувшем месяце ВКС России применили 8766 ФАБ с УМПК, что составило 283 бомбы ежедневно. ВС США во время бомбардировок Ирана сбрасывали ежесуточно 211-237 бомб. Американская операция «Эпическая ярость» продлилась с 28 февраля по 5 мая, когда госсекретарь США Рубио сообщил о ее завершении.



Украинские аналитики приводят и цифры производства комплектов планирования и наведения для авиабомб. Утверждается, что в нынешнем году в России будет произведено порядка 100 тыс. УМПК и УМПК-ПД с дальностью до 95 км. С учетом SDB 1/2 максимальный заказ Пентагона составлял 50 тысяч комплектов в год, а среднее значение заказа за 28 лет находится в районе 17 тысяч JDAM/SDB. По поводу JDAM ER таких открытых данных нет. Американская сторона в основном расходует уже накопленный арсенал.
16 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 11:39
    украинская аналитика - уже анекдот. как они считают сбитых - всем известно.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:41
      Да... С арифметикой у них проблема.... wassat
      hi
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:46
        ...та ниии, трэба бачить яка арыфметика: у хлопцив - щиро-свидома и дэржавна, а у нас - клята москальска, патаму и результат разный !(с)
        из одного анекдота. laughing
        Василий приветствую! hi
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 11:50
          И циферки у них не той системы.... wassat
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 11:52
            laughing это смотря чего они показывают, циферки то. laughing
            ежели подтверждают какельскую аналитику - то добре для них, а ежели нет - цэ клята москальско-колорадская пропаганда! (с) wassat

            зы геббельс так же считал - арифметика то вещь такая.... так что - ничего нового - всё дело в том как считать.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              Сегодня, 11:56
              Так поправочка.... Как нарисовать wink
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +1
                Сегодня, 11:59
                ...и нарисуют, и обломки притащат от гиперзвукового двигателя нашей "сбитой" ракеты и чего только не насвистят....
                1. Mouse Звание
                  Mouse
                  +1
                  Сегодня, 12:00
                  Пробирку, пробирку забыли.... wassat
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 12:01
                    это мелко уже - они счас контейнерами будут демонстрировать.
                    1. Mouse Звание
                      Mouse
                      +1
                      Сегодня, 12:06
                      Не гнушаются мелочами.... Мышка вон репку выдрала.... wink
                      1. Nexcom Звание
                        Nexcom
                        +1
                        Сегодня, 12:07
                        так то наша Мыша была! и репку а не сало. yes
  2. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 11:40
    эти всё считают..кто сколько..когда и где.....а оно тебе надо. Твоя задача сдохнуть с поросячьим визгом...все..вот и делайте это быстрее и массовее..и молча..свинорылое племя манкуртов.
  3. Stoler Звание
    Stoler
    0
    Сегодня, 11:41
    возникает вопрос- КУДА!!!????
  4. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 11:44
    Что и требовалось доказать
    Израиль и США не добились критического обнуления экономики Ирана как о том трещит их пропаганда
    И кроме всего прочего фактор околонулевой логистики США ,которая предполагает тащить боеприпасы через два океана, является плохим признаком для итогов этой войны затеянной изначально Израилем
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 12:13
    Идет война... все по взрослому... soldier
  6. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 12:19
    Нам на деккомунизацию не жалко..

    Россия щедрая душа (с)