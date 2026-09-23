ВКС РФ расходуют ежемесячно авиабомб больше, чем ВС США в войне с Ираном
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На Украине сравнили статистику применения авиационных средств поражения армией США в ходе горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке в войне против Ирана, получившей название «Эпическая ярость» (Epic Fury), и использования условно аналогичных по характеристикам боеприпасов ВКС ВС РФ. Получилось не в пользу американской боевой авиации.
Забегая вперед, достоверность этих цифр вызывает серьезные сомнения. Пентагон не раскрывает полное количество израсходованных средств поражения в войне с Ираном. Данные приводят эксперты и журналисты со ссылкой на свои, как всегда анонимные, источники.
Еще сложнее с подсчетом расходования нашей боевой авиацией в зоне СВО фугасных авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Применяются они массово, но Минобороны РФ не публикует общую статистику расхода. Не ведут подсчет ФАБ с УМПК и Воздушные силы ВСУ. Они теперь вообще сообщают только количество сбитых дронов.
Если все-таки верить данным украинских пабликов, то только в минувшем месяце ВКС России применили 8766 ФАБ с УМПК, что составило 283 бомбы ежедневно. ВС США во время бомбардировок Ирана сбрасывали ежесуточно 211-237 бомб. Американская операция «Эпическая ярость» продлилась с 28 февраля по 5 мая, когда госсекретарь США Рубио сообщил о ее завершении.
Украинские аналитики приводят и цифры производства комплектов планирования и наведения для авиабомб. Утверждается, что в нынешнем году в России будет произведено порядка 100 тыс. УМПК и УМПК-ПД с дальностью до 95 км. С учетом SDB 1/2 максимальный заказ Пентагона составлял 50 тысяч комплектов в год, а среднее значение заказа за 28 лет находится в районе 17 тысяч JDAM/SDB. По поводу JDAM ER таких открытых данных нет. Американская сторона в основном расходует уже накопленный арсенал.
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