Глава Евросовета заявил об аннексии Израилем Западного Берега

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Глава Евросовета заявил об аннексии Израилем Западного Берега

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что происходящее на оккупированном Западном берегу Иордана, включая Восточный Иерусалим, ежедневно ставит под угрозу урегулирование на основе двух государств. Выступая на встрече в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН, он назвал среди угроз насилие со стороны поселенцев, безнаказанность, вытеснение целых общин и то, что охарактеризовал как фактическую аннексию.

Кошта заявил, что израильские поселения незаконны с точки зрения международного права, и призвал к срочным действиям ради сохранения перспективы двух государств и пути к миру.



Он также выступил за проведение выборов, которые, по его словам, должны укрепить легитимность Палестинской администрации. Кошта заявил, что Евросоюз поддерживает выборы и призывает Израиль содействовать их проведению.

Напомним, что ранее один из израильских министров объявил, что исход палестинцев с территории их проживания (в Газе) является большим одолжением со стороны Израиля.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:21
    ❝ Глава Евросовета заявил об аннексии Израилем Западного Берега ❞ —

    — Неужели сам догадался, или кто подсказал? ...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:23
    Израиль немного убил народу ,немного захватил чужой земли ,так это все ради жителей Газы
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:28
      Цитата: APASUS
      Израиль немного убил народу ,немного захватил чужой земли ,так это все ради жителей Газы

      Гитлер тоже, "немного" захватил чужой земли и "немного" убил народу.
      Евреи всё повторили.
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +2
    Сегодня, 11:23
    Большим одолжением для Израиля является то ,что он ещё существует
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:24
    Если тщательнее разбиратся... у гейропейских была такая обильная кормушка под названием "палестинская автономия/государство" ...
    Кто там больше всех кормился, карьеры строил, не суть важно... теперь кормушка закончилась, практически и многие остались без "сладкого"...
    Гейропейские радетели, это, по большей части, не за свободу, справедливость и прочее типа того, это за БАБКИ, в свой карман... wink
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +1
    Сегодня, 11:24
    Jaký šéf a předseda Evropské rady? je to všechno nezákonný podvod na občanech Evropy. I ta vlajka je jen kus bezcenného hadru.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +4
      Сегодня, 11:24
      Какой босс и председатель Европейского совета? Это всё незаконное мошенничество в отношении граждан Европы. Даже флаг — всего лишь кусок ничего не стоящей тряпки.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        Сегодня, 11:27
        Поиметь с гейропейских чудиков в свой карман, а крохи... кинуть кому то там, на БВ...
        Зато пламенных, вдохновляющих речей за всякое хорошее... это они могут, натренировались за многие годы такого разводилова!
  6. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    Сегодня, 11:25
    Вот прямо чуйка моя вопит, у Израиля начнутся тяжёлые времена! what Персы, Хуситы… другие «друзья» им много трудностей доставить в состоянии!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 11:26
      Да в пески их еще на сорок лет.....и без Моисея....
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 11:29
        Цитата: Mouse
        Да в пески их еще на сорок лет.....и без Моисея....

        И как глубоко их туда? laughing
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 11:34
          И поглотит их пучина песков.... И это не злой я.... wink
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 11:31
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот прямо чуйка моя вопит, у Израиля начнутся тяжёлые времена!

      И после этого, евреи заверещат - "опять холокост".
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 11:38
        И привычное.... Нас- то за шо? wassat
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 11:42
          Цитата: Mouse
          И привычное.... Нас- то за шо?

          Ну это как всегда, они об этом уже более 2000 лет орут.
  7. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:28
    Глава Евросовета заявил об аннексии Израилем Западного Берега

    оЧень смелое заявление ...
    не могу понять какие такие причины такого ...
    но Европа стала "топить" за это ...
  8. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 11:38
    Надо полагать, высказал "серьезную озабоченность" судьбой палестинцев.