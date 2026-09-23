Из паломников в солдаты: на Украине мобилизовали хасида, ехавшего из Умани

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Из паломников в солдаты: на Украине мобилизовали хасида, ехавшего из Умани


Украинские власти задержали 49-летнего израильтянина, пытавшегося уехать из страны после поездки в Умань на празднование Рош Ха-Шана (еврейский Новый год). У этого мужчины двойное гражданство. Его сняли с рейсового автобуса прямо на границе с Румынией и отправили на сборный пункт под Одессой – проходить процедуры, связанные с призывом в ВСУ.

Инцидент произошёл на международном пункте пропуска «Орловка – Исакча». Это паромная переправа через Дунай, по которой из Одесской области попадают в Румынию. Йонатан, у которого дома осталось шестеро детей, ехал домой вместе с другими бреславскими хасидами на автобусе, принадлежащем транспортной компании «Дерех Цадиким».

На контроле он показал израильский паспорт, и в графе о месте рождения там стоял СССР. Но роковой ошибкой для него стало другое: паломник заговорил с пограничниками на украинском. Услышав, как свободно он говорит, сотрудники заподозрили, что перед ними уроженец страны, у которого сохранилось украинское гражданство. Тогда они решили снять пассажира с автобуса, чтобы детально проверить его данные. Как рассказывают люди из окружения Йонатана, он искренне верил, что израильский паспорт даёт ему полную защиту от любых действий местных силовых структур.

Оказавшись на пункте пропуска, Йонатан успел отправить короткое письмо по электронной почте и два раза позвонить своей жене. Она не успела взять трубку, а когда перезвонила сама, услышала только автоответчик на украинском. С этого момента связь с ним оборвалась. Вскоре приятель задержанного выяснил: Йонатана увезли в Одессу – для мобилизации.

Жена паломника в интервью сообщила, что потрясена до крайности. По её словам, муж поехал как обычно и даже представить не мог, что всё так обернётся. Семье известно, что 49-летний израильтянин сейчас на военной базе под Одессой, где его оформляют на службу. По законам, которые действуют на Украине, призвать могут военнообязанных мужчин вплоть до 60 лет, и второе гражданство от этого не спасает.

Родные Йонатана тревожатся не только за его жизнь и здоровье. Их беспокоит и другое: попав в армию, он напрочь лишится возможности соблюдать еврейские традиции и правила кашрута. Семья обратилась за поддержкой в МИД Израиля.
35 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rosomaha Звание
    rosomaha
    +8
    Сегодня, 11:44
    Правила кашрута!!! Халяльную свинину и сало ему дадут..в лучшем случае. А родных таки вообще не беспокоит перспектива его?
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 11:51
      А по кашруту ехать в свинарнию? Пусть радуется, что не отбуцкали сапогами кашерно, хотя чего не сделает шекель животворящий.... ТЦК, как банк, принимает любую валюту.... laughing
    2. astepanov Звание
      astepanov
      +2
      Сегодня, 11:52
      Всё это говорит о том, что фанатичная религиозность опасна для здоровья. И в самом деле, какое, нафиг, здоровье, если нельзя соблюсти традиции кошрута? Куля в лоб на этом фоне - это такие мелочи...
      Кстати, а кокаин Зеленского кошерный или нет? Просто из любопытства спрашиваю.
      1. ian Звание
        ian
        +1
        Сегодня, 12:04
        Цитата: astepanov
        Кстати, а кокаин Зеленского кошерный или нет?

        Да хоть трефной, ему без разницы, лишь бы торкнуло. hi
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +6
    Сегодня, 11:45
    Интересно будет узнать результат этого случая и сколько в конечном итоге этот хасид заплатит тцкашникам чтобы его отпустили.
  3. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +5
    Сегодня, 11:46
    хотелось написать нецензурно "что вообще поперся в эту страну"
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 11:50
      Цитата: ОлегEKB
      хотелось написать нецензурно "что вообще поперся в эту страну"

      Ностальгия замучала.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    +4
    Сегодня, 11:47
    он напрочь лишится возможности соблюдать еврейские традиции и правила кашрута.
    Однозначно в ВСУ сало жрать заставят wink
    - а ведь можно было откупится, если бы шуму не подняли. Официально отказаться от украинского гражданства в принципе нет возможности.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 12:09
      *Официально отказаться от украинского гражданства в принципе нет возможности.*

      *Я лучше сьем перед ЗАГСом свой паспорт* как пел опытный в этих делах Укупник.
  5. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 11:48
    Их беспокоит и другое: попав в армию, он напрочь лишится возможности соблюдать еврейские традиции и правила кашрута.

    Скорее всего ему не придется соблюдать еврейские традиции!
    Где-нибудь прикопают после боя..
    laughing
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 11:48
    У этого мужчины двойное гражданство.
    в чем сыр бор? Вперед в окопы, втору территорию защищать....
  7. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +1
    Сегодня, 11:48
    На фейк похоже. На Украине запрещено двойное гражданство. Коломойский, правда тройное сделал, но это его не спасло вроде бы
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 11:55
      Коломойский, правда тройное сделал, но это его не спасло вроде бы

      Так и этого не спасло.
    2. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      0
      Сегодня, 12:14
      С 2026 года разрешили...
  8. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    +2
    Сегодня, 11:49
    Не плохо, нужно было ещё всех хасидов вместе с полицией которая с ними из израиля приехала забрать и на передовую.
  9. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 11:49
    Но роковой ошибкой для него стало другое: паломник заговорил с пограничниками на украинском.

    А говорят, что евреи умные. Теперь уму набираться будет в окопах под Харьковым.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:07
      он тут же продаст какелов, сдастся в плен нашим пообещав принять православие и подданство России, потом когда попадёт в плен к нам снова примет иудейство и эмигрирует тут же в Израиль....
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 11:51
    Кашрута не будет, будет наступ на Красный Лиман с криком "За Бандеру! За Петлюру!"
    Или что там еще должен выкрикивать правоверный хасид?
    Он думал -шестеро детей и есть его жизненный подвиг? Нет, он сможет сдерживать натиск Злого Путина!
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 12:13
      *Кашрута не будет, будет наступ на Красный Лиман с криком "За Бандеру! За Петлюру!"
      Или что там еще должен выкрикивать правоверный хасид?*

      За Бабий яр! за львовский погром!
  11. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +3
    Сегодня, 11:52
    Но роковой ошибкой для него стало другое: паломник заговорил с пограничниками на украинском.

    Вот, разоблачили ухилянта, был Йонатан, стал Богдан.
    А то, ишь ты, расслабились хасиды...
  12. Grossvater Звание
    Grossvater
    +4
    Сегодня, 11:52
    Ржака, если это конечно правда.
  13. mad-max78 Звание
    mad-max78
    +2
    Сегодня, 11:59
    Цитата: Стирбьорн
    На фейк похоже. На Украине запрещено двойное гражданство. Коломойский, правда тройное сделал, но это его не спасло вроде бы

    Где вы эти знания черпаете, в каком источнике?
    У меня двойное гражданство, у отца тройное, у брата включая паспорт приднестровья 4 гражданства и все они никак не мешают наличию украинского гражданства.
  14. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:03
    Укранацисты хасидский полк создают ? whatКомандир уже есть .Капеллана они быстро найдут чтобы соблюдать религиозные правила .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:18
      ну так они и эмигрируют всем полком в Израиль.... laughing
      скажут напоследок к стене Плача последний раз прикоснуться - а как приедут - их уже оттуда ничем не выкуришь.... wassat
      Андрей hi
  15. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    0
    Сегодня, 12:03
    Откажется от гражданства и все, делов то.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 12:14
      *Откажется от гражданства и все, делов то*.

      Поздно пить Боржоми..
    2. Отставной старлей Звание
      Отставной старлей
      0
      Сегодня, 12:26
      Откажется от гражданства и все, делов то.

      Эээ, нет! В ТЦК заявления об отказе от гражданства военкомы не принимают! Отслужит положенное рiдной нэньке и, как говорится на идише всё будет abgemacht. Поедет обученным в рiдну Израильщину ...в ЦАХАЛ ... в сектор Газа, который без музыки.
  16. Энергетик39 Звание
    Энергетик39
    0
    Сегодня, 12:04
    Откажется от гражданства и все, делов то.
  17. StupidEngineer Звание
    StupidEngineer
    0
    Сегодня, 12:05
    Очередная хуцпа от автора сей статьи полезного г..я или крипто джуда.
  18. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:16
    Собственно говоря.... ПОФИГ.
    Это их дела... wink
  19. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 12:23
    К статье будет сказано. С начала СВО ни одного "прилёта" по г. Умань.
    Еврейская вотчина.
    Настоящая и возможно будущая столица нового еврейского государства???
  20. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:23
    Видимо что-то сказанул против Биби.
  21. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Сегодня, 12:24
    По законам, которые действуют на Украине, призвать могут военнообязанных мужчин вплоть до 60 лет........
    Потерпи чуток земеля, осталось всего 11 лет и тебя демобилизуют. hi
  22. ростов-папа Звание
    ростов-папа
    0
    Сегодня, 12:24
    поговорка " когда украинец родился еврей заплакал " принимает новый смысл
  23. rs777 Звание
    rs777
    0
    Сегодня, 12:30
    Безобразие, не дают приличным людям спокойно жить! Иначе говоря: "До чего довёл планету этот фигляр ПЖ-1! Пацаки чатланам на голову сели! Кю!!!" (с)... то ли дело в РФ