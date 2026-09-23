Из паломников в солдаты: на Украине мобилизовали хасида, ехавшего из Умани
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Украинские власти задержали 49-летнего израильтянина, пытавшегося уехать из страны после поездки в Умань на празднование Рош Ха-Шана (еврейский Новый год). У этого мужчины двойное гражданство. Его сняли с рейсового автобуса прямо на границе с Румынией и отправили на сборный пункт под Одессой – проходить процедуры, связанные с призывом в ВСУ.
Инцидент произошёл на международном пункте пропуска «Орловка – Исакча». Это паромная переправа через Дунай, по которой из Одесской области попадают в Румынию. Йонатан, у которого дома осталось шестеро детей, ехал домой вместе с другими бреславскими хасидами на автобусе, принадлежащем транспортной компании «Дерех Цадиким».
На контроле он показал израильский паспорт, и в графе о месте рождения там стоял СССР. Но роковой ошибкой для него стало другое: паломник заговорил с пограничниками на украинском. Услышав, как свободно он говорит, сотрудники заподозрили, что перед ними уроженец страны, у которого сохранилось украинское гражданство. Тогда они решили снять пассажира с автобуса, чтобы детально проверить его данные. Как рассказывают люди из окружения Йонатана, он искренне верил, что израильский паспорт даёт ему полную защиту от любых действий местных силовых структур.
Оказавшись на пункте пропуска, Йонатан успел отправить короткое письмо по электронной почте и два раза позвонить своей жене. Она не успела взять трубку, а когда перезвонила сама, услышала только автоответчик на украинском. С этого момента связь с ним оборвалась. Вскоре приятель задержанного выяснил: Йонатана увезли в Одессу – для мобилизации.
Жена паломника в интервью сообщила, что потрясена до крайности. По её словам, муж поехал как обычно и даже представить не мог, что всё так обернётся. Семье известно, что 49-летний израильтянин сейчас на военной базе под Одессой, где его оформляют на службу. По законам, которые действуют на Украине, призвать могут военнообязанных мужчин вплоть до 60 лет, и второе гражданство от этого не спасает.
Родные Йонатана тревожатся не только за его жизнь и здоровье. Их беспокоит и другое: попав в армию, он напрочь лишится возможности соблюдать еврейские традиции и правила кашрута. Семья обратилась за поддержкой в МИД Израиля.
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