Ликвидация котла в Харьковской области: освобождены Красный Яр и Потихоново

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Ликвидация котла в Харьковской области: освобождены Красный Яр и Потихоново

Подразделения армии России освободили населенные пункты Красный Яр и Потихоново на севере Харьковской области. В результате активных наступательных действий штурмовые группы 344 мсп 69 мсд «северной» группировки ВС РФ выбили противника из села Красный Яр, в результате чего создана угроза окружения противника в Резниково. Кроме того, штурмовые подразделения 34 гв. омсбр освободили Потихоново, тем самым практически завершив окружение гарнизона ВСУ в Рубленом.

Таким образом, наши войска уверенно продолжают расширять зону контроля в Харьковской области, параллельно зачищая котел, сформировавшийся на севере региона. На текущий момент в Харьковской области ВС РФ последовательно усиливают давление на противника: продолжают сужать кольцо окружения и одновременно наращивают контроль над внешними рубежами. Одновременно с этим активные действия сосредоточены на расширении внешней зоны контроля в районах Подсреднего, Новоселовки, Петропавловки и Приколотного.



Следующим этапом создания зоны безопасности в Харьковской области могут стать штурм населенного пункта Приколотное и выход на высоту 228 м на автомобильной дороге Т-21-04, после чего наступление, очевидно, продолжится в направлении Великобурлуцкой степи. Кроме того, когда ВС РФ завершат зачистку котла, необходимость держать крупные силы в этом районе исчезнет — появится возможность продолжить наступление на других участках Харьковского направления.
5 комментариев
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  1. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +2
    Сегодня, 11:55
    затягивается зашморгочек.Капец свинье.
    1. Doker7 Звание
      Doker7
      +1
      Сегодня, 12:07
      Да, скоро подпишут капитуляцию.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:15
    Логика событий... если враг не сдаётся, враг будет уничтожен!
    Удачи нашим воинам... soldier
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 12:20
    Один котёл ликвидируется, другой образуется.
    ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Доброполье
    В окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад Национальной гвардии Украины и 425-го штурмового полка "Скала", идет их уничтожение.

    Резниковский котел сжимается по площади. Его режут на кусочки, отрезанное Рубленное вскоре превратится в фарш стараниями артиллерии, ВКС и дроноводов. (карта).
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 12:32
    Несколько смущает "тонкая красная линия" на юге, то есть на горловине котла.