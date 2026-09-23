Хакерская группировка ShinyHunters взломала серверы Федерального бюро расследований США. В результате хакеры получили доступ к личным данным сотрудников ФБР и членов их семей.Об этом сообщает американское интернет-издание 404 Media, ссылаясь на заявление представителя хакерской группировки.Он заявил:Полученная хакерами информация крайне обширная и содержательная. Она включает в себя все персональные данные сотрудников, в том числе их имена и фамилии, место жительства и личные телефонные номера. Взломщики получили информацию также о мужьях и жёнах действующего персонала спецслужбы, а также о лицах, желающих поступить на работу в ФБР.Всего скачанная база содержит данные примерно о пяти тысячах сотрудниках Бюро.Такой масштабный взлом стал возможным из-за наличия слабых мест защите софта PeopleSoft, созданного американской технологической компанией Oracle.Представители ФБР о взломе пока не сообщали.Издание отмечает, что такая масштабная утечка представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности США. Злоумышленники теперь сумеют воспользоваться ею для запугивания и шантажа сотрудников ФБР, вынуждая их препятствовать определённым расследованиям или прекращать уголовные дела. Помимо этого, полагают журналисты, данная информация может представлять интерес для иностранных спецслужб, позволяя им лучше понимать структуру и принципы работы Бюро.

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