Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников ФБР и членов их семей

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Хакеры получили доступ к личным данным сотрудников ФБР и членов их семей


Хакерская группировка ShinyHunters взломала серверы Федерального бюро расследований США. В результате хакеры получили доступ к личным данным сотрудников ФБР и членов их семей.



Об этом сообщает американское интернет-издание 404 Media, ссылаясь на заявление представителя хакерской группировки.

Он заявил:

Мы взломали ФБР.

Полученная хакерами информация крайне обширная и содержательная. Она включает в себя все персональные данные сотрудников, в том числе их имена и фамилии, место жительства и личные телефонные номера. Взломщики получили информацию также о мужьях и жёнах действующего персонала спецслужбы, а также о лицах, желающих поступить на работу в ФБР.

Всего скачанная база содержит данные примерно о пяти тысячах сотрудниках Бюро.

Такой масштабный взлом стал возможным из-за наличия слабых мест защите софта PeopleSoft, созданного американской технологической компанией Oracle.

Представители ФБР о взломе пока не сообщали.

Издание отмечает, что такая масштабная утечка представляет серьёзную угрозу для национальной безопасности США. Злоумышленники теперь сумеют воспользоваться ею для запугивания и шантажа сотрудников ФБР, вынуждая их препятствовать определённым расследованиям или прекращать уголовные дела. Помимо этого, полагают журналисты, данная информация может представлять интерес для иностранных спецслужб, позволяя им лучше понимать структуру и принципы работы Бюро.
5 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 11:56
    Мы взломали ФБР.

    Для ФБР, это удар с левой под дых.
    Не скоро оправятся.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +1
    Сегодня, 11:57
    Наркокартели дадут любые деньги. Ребята озолотятся, если их не найдут.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:03
      Что их искать? Преждложение уже выложено....
      Желающие сами набегут..... wink
  3. Shurik70 Звание
    Shurik70
    0
    Сегодня, 11:58
    Один маленький нюанс
    ShinyHunters не только сообщила о краже данных, но и заявило, что в конкретном случае это деяние "не было финансово мотивировано".
    То есть, шантажировать никого не собираются.
    Так что как с этими данными поступят, это очень интересно
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:22
    Скажем так... полосатики позициронируют себя как... исключительных fool
    Вот и до исключались, лишаются много чего... и поделом, с такими подобное обычно и происходит... wink