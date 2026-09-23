«Выдающийся лидер»: Илон Маск высоко оценил руководство Си Цзиньпина в Китае

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«Выдающийся лидер»: Илон Маск высоко оценил руководство Си Цзиньпина в Китае


Илон Маск дал интервью китайскому государственному телеканалу CCTV. В нём он назвал председателя КНР Си Цзиньпина отличным лидером. По его словам, пока тот стоит во главе страны, Китай невероятно расцвёл, и это он наблюдал лично. Если приехать в Китай, отметил Маск, сразу видно, какой огромный рывок страна делает год за годом – а то и в пределах одного года. Он подчеркнул, что это сразу бросается в глаза.

Маск добавил, что повсюду в Китае видны новые здания и инфраструктура. А если просто пройтись по улицам, становится ясно: достаток обычного китайца заметно вырос. Всё это, подчеркнул предприниматель, случилось при Си Цзиньпине, пока тот стоит во главе страны. Отсюда вывод, сказал он: работа проделана отличная, а сам Си – очень сильный руководитель.

Отдельно Маск похвалил коллектив самого большого завода Tesla – он находится в Шанхае. Он назвал эту команду невероятно талантливой, работящей и надёжной, а само предприятие – жемчужиной компании. Шанхайский завод служит для Tesla главным экспортным узлом в мире. В августе продажи собранных там Model 3 и Model Y выросли на 3,6% в годовом выражении, но по сравнению с предыдущим месяцем темпы роста заметно сбавили.

Заявления Маска прозвучали накануне встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, запланированной на четверг в рамках второго в этом году саммита лидеров двух крупнейших экономик мира. Ожидается, что Маск может принять участие вместе с другими руководителями американских компаний в официальном ужине в Белом доме, организованном в честь китайского лидера.
8 комментариев
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  1. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 11:54
    А чо, уже не Трамп разве?
    А что случилось?
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +1
      Сегодня, 11:59
      *А чо, уже не Трамп разве?*

      Вовремя предать — это не предать, это предвидеть (с)

      *А что случилось?*

      Иран случился..
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 12:22
        «Выдающийся лидер»: Илон Маск высоко оценил руководство Си Цзиньпина в Китае

        Ещё бы американскому националисту Илону Маску высоко ни оценить Си Цзиньпина, а заодно и Моди (Индия)!
        Ведь они оба теперь начали давить на Путина, чтобы Россия прекратила свою СВО и начала капитуляцию России перед Западом!
        Естественно, что это делается ими под давлением "адских" санкций США по закону "Линдси Грэма" на КНР и Индию в угоду американских и частных интересов самого Трампа, чтобы Трампу сохранить власть и не потерять себе в карман проданные США Зеленским и купленные у Киева украинские природные ресурсы и украинские полезные ископаемые! Которые оказываются в результате СВО под контролем России.
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 12:25
          *Ещё бы американцу Илону Маску высоко ни оценить Си Цзиньпина, а заодно и Моди (Индия)!
          Ведь они теперь оба начали давить на Путина, чтобы Россия прекратила свою СВО*

          эти двое ни на кого давить не будут, им выгодна рос. нефть с дисконтом.
          А если закончится СВО и с ним дисконт, то что они приобретут от этого.

          для виду будут голосить что-то о мире, но именно для вида.
          особенно китаец. следующий на очереди он, после того как Трампапуля развяжется с СВО. Рыжий и так пытается укусить раскосого при любой возможности, но Си не так прост и делает больно ему в ответ. Кусается он и сам неплохо.
    2. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 12:06
      Цитата: faterdom
      А что случилось?


      Заявления Маска прозвучали накануне встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, запланированной на четверг


      Маск может принять участие вместе с другими руководителями американских компаний в официальном ужине в Белом доме, организованном в честь китайского лидера.


      Чисто бизнес (с) Маск дал интервью, китайскому CCTV, во первых чтобы выступить миротворцем в отношениях США-КНР (учитывая что разногласии много и нужно создать правильную картинку), а во вторых, чтобы завод в Шанхае продолжал работать :) может быть за такую похвалу и удастся какой нибудь новый контракт заключить, или по крайней мере удержать нынешние позиции.
  2. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 12:18
    Он забыл добавить, что капитализм гниет практически во всем мире; даже там, где наблюдается высокий рост, люди совершенно не ощущают его преимуществ — более того, ситуация становится только хуже. Так что утверждение Маска — это факт: тот, кто не откажется от капитализма, рано или поздно сгниет.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:20
    В Китае сама СИСТЕМА управления государства устойчивая и не шатается от внешних и внутренних проблем/катаклизмов...
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 12:21
    Присматривает место для переезда что ли?