«Выдающийся лидер»: Илон Маск высоко оценил руководство Си Цзиньпина в Китае

Илон Маск дал интервью китайскому государственному телеканалу CCTV. В нём он назвал председателя КНР Си Цзиньпина отличным лидером. По его словам, пока тот стоит во главе страны, Китай невероятно расцвёл, и это он наблюдал лично. Если приехать в Китай, отметил Маск, сразу видно, какой огромный рывок страна делает год за годом – а то и в пределах одного года. Он подчеркнул, что это сразу бросается в глаза.Маск добавил, что повсюду в Китае видны новые здания и инфраструктура. А если просто пройтись по улицам, становится ясно: достаток обычного китайца заметно вырос. Всё это, подчеркнул предприниматель, случилось при Си Цзиньпине, пока тот стоит во главе страны. Отсюда вывод, сказал он: работа проделана отличная, а сам Си – очень сильный руководитель.Отдельно Маск похвалил коллектив самого большого завода Tesla – он находится в Шанхае. Он назвал эту команду невероятно талантливой, работящей и надёжной, а само предприятие – жемчужиной компании. Шанхайский завод служит для Tesla главным экспортным узлом в мире. В августе продажи собранных там Model 3 и Model Y выросли на 3,6% в годовом выражении, но по сравнению с предыдущим месяцем темпы роста заметно сбавили.Заявления Маска прозвучали накануне встречи Си Цзиньпина с Дональдом Трампом, запланированной на четверг в рамках второго в этом году саммита лидеров двух крупнейших экономик мира. Ожидается, что Маск может принять участие вместе с другими руководителями американских компаний в официальном ужине в Белом доме, организованном в честь китайского лидера.

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