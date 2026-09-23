В Забайкалье ограничили разовую продажу бензина на более чем половине АЗС
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Топливный кризис в России, начавшийся примерно весной, полностью остановить не удается. Дефицит топлива возникает периодически в различных регионах. Местным властям приходится буквально в ручном режиме принимать меры для снижения дефицита, регулирования ажиотажного спроса и сдерживания цен.
На этот раз экстренные и весьма непопулярные меры по регулированию отпуска моторного топлива на автозаправочных станциях вынуждено было принять правительство Забайкальского края. В регионе на более чем половине из всех АЗС, 143 из 249, установлены лимиты отпуска топлива в один бак автомобиля. Мера касается только бензина марок Аи-92 и Аи-95, разовый отпуск которого ограничен пятнадцатью литрами. Это менее трети бака большинства легковушек. На дизельное топливо лимитирование не распространяется.
Первый заместитель председателя краевого правительства Буянто Батомункуев объяснил, что ограничения позволят сохранить остатки топлива на АЗС до прибытия в регион новых партий бензина. По его словам, всего на автозаправках и нефтебазах Забайкальского края осталось около 17 тыс. тонн топлива. При текущем потреблении с учетом ограничений на разовый отпуск этого хватит на 20 суток. По словам чиновника краевого правительства, уже в ближайшее время в регион будет дополнительно завезено 11,1 тыс. тонн бензина.
При этом официальные заявления профильных чиновников правительства России звучат довольно оптимистично. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что все российские регионы полностью готовы к отопительному сезону в части запасов топлива. Водителям в проблемных регионах от этого, что называется, теплее не стало. Но в целом хоть какая-то положительная новость.
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