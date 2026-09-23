Киев хочет запустить производство дронов ещё и на территории США

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Киев хочет запустить производство дронов ещё и на территории США

Киевский режим хочет расширить производство украинских беспилотников на территорию Соединённых Штатов. По данным CBS News, соответствующее соглашение может быть подписано на этой неделе.

Зеленский заявил, что готов подписать с американцами соглашение, по которому Украина получит возможность расширить испытания и производство украинских боевых технологий в США. Кроме того, данное соглашение даст украинским оборонным компаниям возможность напрямую работать с американскими партнёрами и вооружёнными силами США. Американцы, в свою очередь, получат доступ к украинским беспилотным технологиям.



В Киеве хотели бы сделать это на этой неделе, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако допускают, что США отложат подписание этой «сделки» на более поздние сроки.

Пока американцам что-то не нравится в самом соглашении, они хотят его доработать, расширив полномочия сторон в отдельных компонентах. США хотят не просто технологии, но и знания, навыки и опыт Украины в сфере беспилотников.

Стоит отметить, что Зеленский последний год предлагает всем подряд украинские беспилотные технологии в обмен на поставки военной или финансовой помощи.
5 комментариев
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  1. ABC-schütze Звание
    ABC-schütze
    +1
    Сегодня, 12:20
    Забавно...

    На фотке к материалу, на корпусе (Д)БПЛА и элементах оперения нанесена цветоая маркировка бандеро - нациков. А все "технологические пояснения" зроблены на аглицкой мове. Как и само обозначение комплектуемого изделия...

    Отсель вопрос. Это что?.. Кантора, где бандеро-нацики у себя "дома", из штатовских комплектующих, (Д)БПЛА тупо-"отвёрточно" собирают?.. Или уже в Штатах?.. Куда, для их персонала, на мове не "размовляющем", бандеро - нацики, на "недоподорванных" в Лейпциге, украденных у России "Русланах", уже свои железки, для сборки "установочных партий " притащили?..
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 12:25
    А что, хорошая идея. Только применять плоды производства надо прямо там же на месте.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:25
    Очевидное... кукуевские мечтают перенести/спрятать свои... наварованные БАБКИ, куда ни будь подальше... спиятать/пристроить официально, что б никто не подкопался, потом...
    Всё понятно, все логично... если хозяин позволит, может и получится...
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 12:29
    . Зеленский заявил, что готов

    Просто интересненько... Зе пионером был? recourse
  5. Levinstein Звание
    Levinstein
    0
    Сегодня, 12:32
    В Киев полетят своим ходом