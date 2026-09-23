Киев хочет запустить производство дронов ещё и на территории США
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Киевский режим хочет расширить производство украинских беспилотников на территорию Соединённых Штатов. По данным CBS News, соответствующее соглашение может быть подписано на этой неделе.
Зеленский заявил, что готов подписать с американцами соглашение, по которому Украина получит возможность расширить испытания и производство украинских боевых технологий в США. Кроме того, данное соглашение даст украинским оборонным компаниям возможность напрямую работать с американскими партнёрами и вооружёнными силами США. Американцы, в свою очередь, получат доступ к украинским беспилотным технологиям.
В Киеве хотели бы сделать это на этой неделе, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако допускают, что США отложат подписание этой «сделки» на более поздние сроки.
Пока американцам что-то не нравится в самом соглашении, они хотят его доработать, расширив полномочия сторон в отдельных компонентах. США хотят не просто технологии, но и знания, навыки и опыт Украины в сфере беспилотников.
Стоит отметить, что Зеленский последний год предлагает всем подряд украинские беспилотные технологии в обмен на поставки военной или финансовой помощи.
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