Трамп - лидерам стран Западной Азии: мы можем немного убавить вашу энергию

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Трамп - лидерам стран Западной Азии: мы можем немного убавить вашу энергию

Американский президент Трамп, обращаясь к лидерам стран Западной Азии, заявил, что считает их очень умными. Трамп также отметил, что они полны энергии, порой их энергия даже чрезмерна, однако США могут «немного ее поубавить». Примечательно, что во время речи президента США «энергичные» лидеры западноазиатских стран откровенно клевали носом.

Кроме того, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, ​​Трамп в очередной раз не преминул похвастаться, что ему якобы удалось урегулировать уже восемь войн и наладить «особые отношения» с лидерами ряда стран. В частности, к таковым он относит лидеров Азербайджана и Армении. По словам хвастливого американского лидера, президент Азербайджана заявил, что «президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо», а премьер Армении Пашинян признал, что «достигнутый прорыв был бы просто невозможен без личного участия президента США и его твердой приверженности миру».

Между тем Пекин перед встречей Си Цзиньпина и Трампа обозначил «красные линии», прямо предупредив американскую сторону, что вопрос Тайваня по-прежнему остается ключевым интересом КНР и не подлежит обсуждению. Накануне встречи председателя КНР и Трампа посол Китая в США Се Фэн заявил, что «суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не могут быть нарушены», а тайваньский вопрос, права человека, политическая система и путь развития являются четырьмя «красными линиями» Пекина.


15 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:45
    Да Трампу бы самому я зы к укоротить.... Звездит вперед мозга....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 12:54
      Цитата: Mouse
      Да Трампу бы самому я зы к укоротить.... Звездит вперед мозга..

      Такие балаболы, рождаются только в Америке.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 13:00
        Так с постоянным постоянством.... Извиняйте за тавтологию.... wink
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Сегодня, 13:04
        Мне Трамп напоминает продавца из телемагазина из девяностых, скорее звоните по указанному на экране телефону чтобы приобрести чудо-тряпку! fellow
      3. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 13:08
        Цитата: carpenter
        Такие балаболы, рождаются только в Америке.

        Вот нужны все же человечеству общие мировые критерии отбора на руководителей страны. Независимо от выборной системы страны. Чисто минимальная планка. Не клоун, не артист, не бизнесмен, знает основы права и законов, деловой этикет, внятная речь, хорошая память и тд.
      4. Glagol1 Звание
        Glagol1
        0
        Сегодня, 13:25
        Ну это вы зря так. Чемпионами тут явно идут поляки, прибалты и французы.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 12:47
    Ну если Трамп считает достижением "дружбу" с Арменией и Азербайджаном,то тут и сказать то нечего.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:56
      Цитата: Ропот 55
      Ну если Трамп считает достижением "дружбу" с Арменией и Азербайджаном,то тут и сказать то нечего.

      Ниже уже опускаться некуда.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:03
      Цитата: Ропот 55
      Ну если Трамп считает достижением "дружбу" с Арменией и Азербайджаном,то тут и сказать то нечего.

      Осталось только американцам попытаться объяснить, где находятся Азербайджан и Армения и чем они друг от друга отличаются.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:03
    Западная Азия это же, в том числе, и Израиль? wink
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:03
    Шоу должно продолжатся... больше и добавить нечего... laughing
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:08
    Пашинян собрался менять Конституцию., что требует от него Алиев ? Я что то пропустил ?
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:19
    Цитата: Zoldat_A
    Осталось только американцам попытаться объяснить, где находятся Азербайджан и Армения и чем они друг от друга отличаются.
    Им бы сначала Грузию от Джорджии научиться отличать wink
  7. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 13:26
    Всем плевать в этом мире на "красные линии", кто бы их не рисовал (будь это мировые или региональные державы). Конструкция "сдержек и противовесов" в международном праве уже не работает 1/4 века.
  8. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 14:00
    *Трамп также отметил, что они полны энергии, порой их энергия даже чрезмерна, однако США могут «немного ее поубавить». Примечательно, что во время речи президента США «энергичные» лидеры западноазиатских стран откровенно клевали носом.*

    Ну все правильно. Трамп не Кашпировский и не Чумак, не умеет он через телевизор энергией заряжать.

    Поэтому аудитория не принесла банки с водой. У Трампа другой дар--усыплять, стресс снимать.
    В общем все важное из его речи зрители откровенно проспали.