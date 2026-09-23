Трамп - лидерам стран Западной Азии: мы можем немного убавить вашу энергию

Американский президент Трамп, обращаясь к лидерам стран Западной Азии, заявил, что считает их очень умными. Трамп также отметил, что они полны энергии, порой их энергия даже чрезмерна, однако США могут «немного ее поубавить». Примечательно, что во время речи президента США «энергичные» лидеры западноазиатских стран откровенно клевали носом.Кроме того, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, ​​Трамп в очередной раз не преминул похвастаться, что ему якобы удалось урегулировать уже восемь войн и наладить «особые отношения» с лидерами ряда стран. В частности, к таковым он относит лидеров Азербайджана и Армении. По словам хвастливого американского лидера, президент Азербайджана заявил, что «президент Трамп за шесть месяцев совершил чудо», а премьер Армении Пашинян признал, что «достигнутый прорыв был бы просто невозможен без личного участия президента США и его твердой приверженности миру».Между тем Пекин перед встречей Си Цзиньпина и Трампа обозначил «красные линии», прямо предупредив американскую сторону, что вопрос Тайваня по-прежнему остается ключевым интересом КНР и не подлежит обсуждению. Накануне встречи председателя КНР и Трампа посол Китая в США Се Фэн заявил, что «суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не могут быть нарушены», а тайваньский вопрос, права человека, политическая система и путь развития являются четырьмя «красными линиями» Пекина.

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