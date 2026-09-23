ВС РФ нанесли удар «Геранями» по грузовому судну в Чёрном море и вокзалу в Киеве
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Ночью 23 сентября реактивный беспилотник «Герань» атаковал грузовой корабль под флагом Антигуа и Барбуды в акватории Чёрного моря. Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что сухогруз был «исключительно коммерческим» и следовал под иностранным флагом, а грузом было якобы подсолнечное масло.
По его словам, в результате удара на борту возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. Однако давно известно, какие именно грузы перевозятся на таких судах под «гражданским» прикрытием, из-за чего подобные корабли и становятся законной военной целью.
В Киеве в районе Центрального железнодорожного вокзала зафиксировано как минимум пять прилётов. Также начался масштабный пожар на территории рынка «Шайба».
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил удары по объектам транспортной инфраструктуры. В Голосеевском районе дрон упал на территорию транспортного предприятия, в Дарницком зафиксировано попадание в объект инфраструктуры и возгорание на АЗС. Сообщалось и о попадании БПЛА на склады.
«Укрзализныця» заявила, что само здание вокзала якобы не пострадало. Эта версия не сходится с кадрами, опубликованными местными жителями. На них видны клубы чёрного дыма над железнодорожным узлом. Из-за воздушной угрозы временно приостановлено движение поездов Киев Сити Express в обоих направлениях.
Также Воздушные силы ВСУ утром 23 сентября предупредили о подготовке Россией нового массированного удара, ключевым вызовом для ПВО в рамках которого станут баллистические ракеты.
По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Россия может применить «Цирконы», ракеты С-400 и «Искандер-М» в самое ближайшее время. Все они летят по баллистической траектории, и для их перехвата Украине нужны системы Patriot с постоянным пополнением запасов боеприпасов. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Украине нужно не только получать ракеты от США, но и развивать их производство внутри страны.
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