ВС РФ нанесли удар «Геранями» по грузовому судну в Чёрном море и вокзалу в Киеве

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ВС РФ нанесли удар «Геранями» по грузовому судну в Чёрном море и вокзалу в Киеве


Ночью 23 сентября реактивный беспилотник «Герань» атаковал грузовой корабль под флагом Антигуа и Барбуды в акватории Чёрного моря. Глава Одесской областной военной администрации сообщил, что сухогруз был «исключительно коммерческим» и следовал под иностранным флагом, а грузом было якобы подсолнечное масло.



По его словам, в результате удара на борту возник пожар, который впоследствии был ликвидирован. Однако давно известно, какие именно грузы перевозятся на таких судах под «гражданским» прикрытием, из-за чего подобные корабли и становятся законной военной целью.

В Киеве в районе Центрального железнодорожного вокзала зафиксировано как минимум пять прилётов. Также начался масштабный пожар на территории рынка «Шайба».

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил удары по объектам транспортной инфраструктуры. В Голосеевском районе дрон упал на территорию транспортного предприятия, в Дарницком зафиксировано попадание в объект инфраструктуры и возгорание на АЗС. Сообщалось и о попадании БПЛА на склады.

«Укрзализныця» заявила, что само здание вокзала якобы не пострадало. Эта версия не сходится с кадрами, опубликованными местными жителями. На них видны клубы чёрного дыма над железнодорожным узлом. Из-за воздушной угрозы временно приостановлено движение поездов Киев Сити Express в обоих направлениях.

Также Воздушные силы ВСУ утром 23 сентября предупредили о подготовке Россией нового массированного удара, ключевым вызовом для ПВО в рамках которого станут баллистические ракеты.

По словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Россия может применить «Цирконы», ракеты С-400 и «Искандер-М» в самое ближайшее время. Все они летят по баллистической траектории, и для их перехвата Украине нужны системы Patriot с постоянным пополнением запасов боеприпасов. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Украине нужно не только получать ракеты от США, но и развивать их производство внутри страны.
7 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:26
    Вокзал в куеве... ровнять, неча там всяким разным приезжать и трындеть, не по делу...
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:28
    На вокзале в Киеве был один раз и то проездом. Пора посетить второй, но уже с другой целью...
    Надеюсь, дойдем как до Берлина, иначе зачем все это затевалось?
  3. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    +1
    Сегодня, 13:29
    НАКОНЕЦ-то!!. Дождался вокзал гостинцев от русских чтобы там всякие немчуровские гинекологини и чухонки не шлялись. И пяти лет не прошло
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:37
      Это не тот вокзал, дарницкий не принимает международные поезда, он на левобережье. Так что гинекологи продолжат пока шастать request
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:32
    Цитата: Федор 5755
    Дождался вокзал гостинцев
    Очень надеюсь, что не только здание самого вокзала, но и всю ж/д развязку отправили к Бандере
  5. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 13:35
    возгорание на АЗС

    Сделать герань, отправить её в Киев и выбрать в качестве цели АЗС, будто там нет более важных целей fool
  6. VicVic Звание
    VicVic
    0
    Сегодня, 14:11
    " в результате удара на борту возник пожар, который впоследствии был ликвидирован"
    Аналогичное описание событий характерно для большинства наших сообщений о поражении судов.
    Что дальше с кораблём и грузом? Груз уничтожен? Груз доставлен по назначению или отправлен обратно или вместе с кораблём дрейфует в море?
    Без информации о судьбе груза подобные сообщения воспринимаются, аналогично сообщениям о хлопках (вместо взрыва) и т.п. малоинформационных по сути, но многословных и малосодержательных отчётах в стиле Канашенкова