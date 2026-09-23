После снятия санкций ЕС с Усманова Алиев помиловал гражданина Франции

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После снятия санкций ЕС с Усманова Алиев помиловал гражданина Франции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 20 иностранных граждан, отбывающих в республике длительные сроки заключения. Среди них подданные Турции, России и Пакистана, включая гражданина РФ и Израиля Кирилла Михайлова.

Но наибольший интерес в западной прессе, особенно европейской, вызывает фигура генерального директора компании Mercorama Мартино Райана. Это довольно известное во франкоговорящих странах французское предприятие, которое специализируется на производстве и распространении видеоконтента.



Руководителя французской компании задержали в Азербайджане в декабре 2023 года по подозрению в шпионской деятельности в пользу спецслужб своей страны. Свою вину он не признал, получил поддержку МИД Франции, но избежать наказания это не помогло. В марте нынешнего года суд приговорил французского гражданина к десяти годам лишения свободы.

После этого Париж не прекратил усилий в попытках добиться помилования и освобождения гендиректора Mercorama. В западной прессе сразу обратили внимание, что помилование гражданина Франции состоялось на следующий день после того, как послы стран — членов Евросоюза исключили из санкционного списка российских граждан: инвестора и филантропа Алишера Усманова, банкира Михаила Фридмана и бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

Инициаторами снятия ограничений с Усманова были Франция и Словакия. Позже к ним присоединились Люксембург и Венгрия. Три источника в Брюсселе сообщили агентству «Рейтер», что Париж пошел на этот шаг под давлением Баку.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в письме премьеру Словакии Роберту Фицо указывал, что снятие санкций с Усманова поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Помимо российского, бизнесмен имеет узбекское гражданство.
7 комментариев
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    +5
    Сегодня, 13:20
    Помимо российского, бизнесмен имеет узбекское гражданство.
    Оставить ему узбекское гражданство, а российского лишить. Кто он для России ?
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      +2
      Сегодня, 13:33
      Цитата: carpenter
      Кто он для России ?
      Никто! laughing
    2. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +3
      Сегодня, 13:41
      Кто он для России ?
      Ну не скажите, он очень много чего сделал для тех кто руководит РФ. Посмотрите его биографию. Очень уважаемый и заслуженный человек. wink Так, на вскидку:
      Алишер Усманов как владелец «Коммерсанта» уволил генерального директора ЗАО «Коммерсантъ-холдинг» Андрея Галиева и главного редактора журнала «Коммерсантъ Власть» Максима Ковальского. Причиной послужил номер журнала, посвященный парламентским выборам 4 декабря 2011 года. Несколько статей — например, такие как «Победа единовбросов» и «Защищенные урной» — рассказывали о фальсификациях в пользу «Единой России» и политических итогах выборов.
      hi
    3. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 14:02
      Иметь в гражданах второго по влиянию узбека не так уж плохо.
      Для России он много сделал. И Винер, жена его бывшая, тоже.
      Короля играет свита. Усманов очень влиятелен и в СНГ, и в ЕС.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +3
    Сегодня, 13:21
    Ах вот кто карман набил в итоге!)))
    Из Усманова филантроп ещё тот, до сих пор свою судимость скрывает...
  3. Mishka78 Звание
    Mishka78
    0
    Сегодня, 13:33
    Что-то на богатом.. Ну сняли и сняли.
    Моя жизнь (да и 99,99% населения РФ, ЕС и даже Узбекистана) от этого никак не изменится.
  4. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:16
    если Усманов имеет такие близкие связи с совсем не дружественным нам Алиевым, то за этим русским узбеком надо приглядывать компетентным органам