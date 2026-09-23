«Пустая трата времени»: в Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

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«Пустая трата времени»: в Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Владимир Путин сохраняет готовность к возможной встрече с Дональдом Трампом, а с Зеленским встречаться нецелесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявления Трампа о возможной встрече с Путиным и Зеленского, заявившего о готовности к личной встрече. По словам Пескова, Путин готов к встрече с Трампом, но на сегодняшний день никакой конкретики по возможной встрече нет. Хотя оба подчёркивают готовность встретиться при необходимости в телефонных разговорах.



Что же до Зеленского, в Москве считают, что встречаться с ним сейчас нецелесообразно, если только для финального подписания мирного соглашения. В настоящее время это будет пустой тратой времени, потому что говорить по сути не о чем. Однако если Зеленскому так хочется поговорить с Путиным, то пусть приезжает в Москву, гарантии безопасности ему предоставят. А так «нелегитимный» прекрасно знает, какие решения ему нужно принять для возобновления переговоров.

Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Это будет пустой тратой времени. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены.

Ранее Зеленский заявил, что при личной встрече с Путиным он якобы сразу решит все вопросы и завершит конфликт.
6 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    0
    Сегодня, 13:21
    Владимир Путин сохраняет готовность к возможной встрече с Дональдом Трампом
    Не понятно только зачем это законно избранному президенту США.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:22
    Логично... кроме бессмысленно и подобного мероприятия, хватает и прочих препятствий...
    В общем, НЕФИГ...
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +1
    Сегодня, 13:25
    Вот оно надо Путину встречаться с этой генетической ошибкой природы. Зеле понятно, надо устроить скандальчик, нахамить и показать западникам крутость. Он доню ни во что не ставит, хотя кормится от щедрот его, а тут.... negative
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 13:29
    а если бы вован взял бы и приехал в Москву))? Интересно как бы прошли переговоры
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 13:45
      Пора расконсервировать "лобное место" на Красной площади, вот там бы с ним и поговорили, извините помечтал..... request
  5. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 13:33
    Пустая трата времени об этой встрече каждый день говорить на официальном уровне!