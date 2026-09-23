«Пустая трата времени»: в Кремле оценили возможность встречи Путина с Зеленским

Что касается встречи Путина с Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Это будет пустой тратой времени. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены.

Владимир Путин сохраняет готовность к возможной встрече с Дональдом Трампом, а с Зеленским встречаться нецелесообразно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля прокомментировал заявления Трампа о возможной встрече с Путиным и Зеленского, заявившего о готовности к личной встрече. По словам Пескова, Путин готов к встрече с Трампом, но на сегодняшний день никакой конкретики по возможной встрече нет. Хотя оба подчёркивают готовность встретиться при необходимости в телефонных разговорах.Что же до Зеленского, в Москве считают, что встречаться с ним сейчас нецелесообразно, если только для финального подписания мирного соглашения. В настоящее время это будет пустой тратой времени, потому что говорить по сути не о чем. Однако если Зеленскому так хочется поговорить с Путиным, то пусть приезжает в Москву, гарантии безопасности ему предоставят. А так «нелегитимный» прекрасно знает, какие решения ему нужно принять для возобновления переговоров.Ранее Зеленский заявил, что при личной встрече с Путиным он якобы сразу решит все вопросы и завершит конфликт.