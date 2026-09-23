Собаки на СВО: спасают, охраняют, находят мины и предупреждают о подлёте БПЛА

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Собаки на СВО: спасают, охраняют, находят мины и предупреждают о подлёте БПЛА

В зоне специальной военной операции вместе с нашими бойцами несут службу, решая всевозможные задачи, охраняют и спасают, просто живут рядом, скрашивая солдатский быт, верные четвероногие друзья человека. Некоторые из них стали знаменитыми благодаря действиям, которые иначе как подвигом не назвать. Несколько историй о четвероногих друзьях и верных помощниках из публикаций Минобороны РФ и прессы.

Группа наших разведчиков возвращалась с задания, когда в прифронтовой деревушке бойцы обнаружили хрипло лающую раненую овчарку. Решили забрать с собой, но собака ни в какую не давалась, словно чего-то требуя. Обыскали ближайший дом и обнаружили под завалами мужчину в бессознательном состоянии. Это был хозяин собаки. Она до последнего оставалась рядом и тем самым спасла своего друга.

Обоих вынесли уже под минометным огнем противника. Когда мужчина в больнице пришел в себя, выяснилось, что собаку зовут Лилу. Из всех близких у человека осталась только она — сын и жена погибли в результате артобстрела укронацистов. Об этой истории рассказала «Красная звезда».



Сапер-разведчик 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады с позывным «Маугли» родом из Курской области. Именно вторжение ВСУ в родной регион стало причиной, по которой он пошел добровольцем на службу в ряды ВС РФ. И не один, а вместе с собакой по кличке Лукреция. Это специально обученный пес, который на гражданке вместе с хозяином-кинологом работал в аэропорту, натаскан на обнаружение взрывчатых веществ. Теперь помогает находить опасные предметы в ходе разминирования вначале курского приграничья, а затем и далее по мере продвижения фронта. Четвероногий сапер незаменим для обнаружения скрытых боеприпасов.

Собака по кличке Баста помогает выполнять боевые задачи в зоне СВО своему хозяину, стрелку с позывным «Морген». Задача у нее не совсем обычная — обеспечивать безопасность бойцов, предупреждая о приближении БПЛА. Собака ходит и в штурмы. Там, где человек услышит опасность за 200 метров, Баста чует выход миномёта или взрыв за целый километр. «Морген» удостоен ордена Мужества. Боец говорит, что была в этом подвиге и заслуга его верной Басты.



Таких историй о собаках, реально помогающих нашим бойцам, рассказано немало. Зачастую это обычные дворняги. Их приютили наши воины, а они нашли способ не просто быть благодарными, но и очень полезными.

Служебные собаки на регулярной основе используются не только для обнаружения взрывоопасных предметов, но и нейтрализации диверсионных групп ВСУ в зоне СВО. В тыловых районах развернуты специальные полигоны, где проходит подготовка специалистов кинологических служб. Военные кинологи вырабатывают у животных специальные навыки для выполнения боевых задач. Собаки официально находятся на довольствии, для них изготавливают специальную амуницию и даже бронежилеты. После дрессуры собаки участвуют в охране особо важных объектов, конвоировании, дежурят на блокпостах.



Огромную пользу четвероногие друзья приносят и тем, кто закончил службу. В Подмосковье на базе школы Всероссийского общества слепых готовят собак-поводырей. Питомцев из этой школы получают в приоритетном порядке ветераны специальной военной операции, которые имеют проблемы со зрением. Комплексная программа реабилитации военнослужащих реализуется по личному поручению министра обороны РФ Андрея Белоусова.

5 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:34
    Собака друг человека ...
    Не смотря на всякие нюансы, так оно и есть...
    1. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      +1
      Сегодня, 13:47
      Собака друг человека ...

      Не каждая и не каждому. К сожалению в городах и посёлках это зачастую проблема для простых граждан, т.к. заводчики крупных собак в квартирах частенько имеют признаки психологического отклонения с антисоциальной направленностью...
      1. Комментарий был удален.
  2. Kamarada Звание
    Kamarada
    +1
    Сегодня, 13:53
    На сегодняшний день можно сказать что звери и собаки в том числе лучше людей .
  3. dim13 Звание
    dim13
    +2
    Сегодня, 14:03
    Цитата: Панкрат25
    Собака друг человека ...

    Не каждая и не каждому. К сожалению в городах и посёлках это зачастую проблема для простых граждан, т.к. заводчики крупных собак в квартирах частенько имеют признаки психологического отклонения с антисоциальной направленностью...

    проблема есть с собаками бездомными, а так же есть проблема но не с крупными и страшными породами (ужасными "борцофско-бойцовскими)) а с людьми которые покупают собаку,, а потом онй аллергия, или ой я не справляюсь и часто собака отправляется на улицу.( и такая проблема есть со всеми породами)
    ну а стереотип меня прмя порадовал из методички- про людей что заводят страшные породы с 25 атмосферами в челюстях,, 3 рядами зубов с какими то замками там поэтому у них знаменитая " из газеты Спид инфо за 95 год "мертвая хватка" то они сплошь психи, наркоманы, алкаши и другие асоциальные элементы))
    под словом заводчик вы имеете ввиду? что человек заводчики(он разводит собак у него офиц. зарегистрирован питомник) или у него есть собака, она у него живет в квартире, доме и он заводчик?)
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 14:13
      Цитата: dim13
      проблема но не с крупными и страшными породами (ужасными "борцофско-бойцовскими)) а с людьми которые покупают собаку,

      Совершенно верно. Не умеют и не хотят учиться воспитывать собаку, а потом на нее все сваливают. Это надо людей проверять сначала, которые хотят собаку взять. Может кому и отказать нужно.