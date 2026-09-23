Опрос в США показал готовность поддержать военный переворот против Трампа

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Опрос в США показал готовность поддержать военный переворот против Трампа

Опрос, проведённый Центром стратегической политики США среди 683 избирателей-демократов, зафиксировал парадоксальный разрыв между приверженностью конституционным процедурам и готовностью поддержать их силовую альтернативу. Согласно результатам, 59% респондентов отреагировали бы положительно на гипотетический военный переворот. Причём эта часть опрошенных полностью поддержала бы антиконституционный переворот в Соединённых Штатах, если бы в результате был смещён с должности или вовсе устранён Дональд Трамп.

Отрицательно по поводу военного переворота высказались всего 28% опрошенных сторонников Демократической партии.

Интересно то, как вообще формулировался вопрос. Дело в том, что сама формулировка должна была убедить респондентов в том, что если военный переворот приведёт к отстранению Трампа от власти, то такие действия можно считать «защитой конституции». Именно в этом и парадокс: нарушите ли вы конституцию, чтобы её защитить? Вот примерная суть исследования общественного мнения в США на данную тему.

Однако всё же конституционные механизмы получили куда более широкую поддержку. Учитывая тот факт, что ответов могло быть несколько, 86% положительно отреагировали на возможные импичмент и отстранение, 84% - на применение 25-й поправки (возможность передачи власти вице-президенту). 56% заявили, что положительно восприняли бы смерть Трампа во сне, тогда как убийство в целом остаётся единственным сценарием с отрицательным балансом - 31% положительно против 43% отрицательно. Но, как видно, даже убийство Трампа готова поддержать почти треть опрошенных.
11 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 13:34
    А это, кстати, очень даже возможно.
    Дип Стейт поднимет нацменов, как прошлый раз, и понесется. Трамп применит войска и не факт что у него это грамотно получится, а там и арест не за горами...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 13:36
    Дух вольтерианства... такой старый дух из забытых глубин истории гейропы...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 13:56
      Приветствую Виктор hi Как я понимаю ---- за военным переворотом ---- Гражданская война? Неужели это будет? Я уж и надеяться перестал request
  3. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 13:42
    Опрос, проведённый Центром стратегической политики США среди 683 избирателей-демократов, зафиксировал парадоксальный разрыв между приверженностью конституционным процедурам и готовностью поддержать их силовую альтернативу. Согласно результатам, 59% респондентов отреагировали бы положительно на гипотетический военный переворот. Причём эта часть опрошенных полностью поддержала бы антиконституционный переворот в Соединённых Штатах, если бы в результате был смещён с должности или вовсе устранён Дональд Трамп.

    В истории США вопрос с устранением неугодного местным президентом решался одной-двумя пулями - просто и дёшево. А тут военный переворот, с кучей людей и непредвиденными последствиями в виде вооружённого сопротивления со стороны сторонников. Местные денежные мешки вряд ли разоряться на такое дорогостоящее "мероприятие". lol
  4. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +1
    Сегодня, 14:04
    Цитата: кредо
    А тут военный переворот, с кучей людей и непредвиденными последствиями в виде вооружённого сопротивления со стороны сторонников. Местные денежные мешки вряд ли разоряться на такое дорогостоящее "мероприятие". lol

    Это смотря как посмотреть, для сторонников старой власти - это переворот, для участников и сторонников переворота - революция.
    Как показывает практика, перевороты (революции), требуют подготовки, ресурсов, людских и финансовых.
    "Денежные мешки" рассчитывают дебет с кредитом, окупаемость на суммы вложений...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 14:10
      Революция - это смена общественно-экономической формации. Всё остальное - банальное пронунсиаменто... Национальный вид спорта в некоторых странах.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +1
        Сегодня, 14:17
        Цитата: paul3390
        Революция - это смена общественно-экономической формации. Всё остальное - банальное пронунсиаменто.

        "На майдане, коло церквы революция идет.." laughing
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 14:15
      Обратите внимание - первые 10 лет Октябрьская революция официально называлась Октябрьским переворотом. И только когда убедились что смена формации таки произошла - переименовали.
  5. Fishmashin Звание
    Fishmashin
    0
    Сегодня, 14:07
    Не плохо, гигемон движется к гражданской войне.
  6. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    Сегодня, 14:18
    Цитата: paul3390
    Революция - это смена общественно-экономической формации. Всё остальное - банальное пронунсиаменто... Национальный вид спорта в некоторых странах.

    Согласен, с точки зрения политэкономии - да, однако, если не ошибаюсь, с латыни, revolutio означает поворот, переворот... hi
  7. Никита Че Звание
    Никита Че
    0
    Сегодня, 14:21
    Опрос в США показал готовность поддержать военный переворот против Трампа


    И никого не смущает такой опрос.У нас бы за организацию подобного опроса кто бы на зону отправился,а кто в шурма