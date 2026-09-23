Люди надеются на частичное прекращение огня к зиме. Если Украина не будет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, то Россия не должна наносить удары по объектам энергетики и электроснабжения в Украине.

Дональд Трамп намерен добиться частичного перемирия на Украине до начала зимы. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.Стубб в интервью американскому агентству заявил о планах президента США не закончить конфликт на Украине прочным долгосрочным миром, а добиться временного прекращения взаимных ударов по украинской энергетике и российским НПЗ. Другими словами, дать Украине передышку, о которой буквально умоляет своих союзников Зеленский. И всё это подаётся как «забота о людях».По мнению Стубба, Трамп будет играть ещё более активную роль в мирных переговорах. Ну тут, в принципе, и не поспоришь, у Трампа подгорает, промежуточные выборы всё ближе, а он всё никак не может заключить «очередную сделку».Стоит напомнить, что кандидатуру Стубба какое-то время рассматривали в качестве представителя Европы на возможных переговорах России и Украины. Но на данный момент разговоры об этом не ведутся. В России к финскому президенту отношение однозначное. После ряда его заявлений даже появилась поговорка: «Туп как Стубб». Этим всё сказано.