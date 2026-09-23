Стубб рассказал о планах Трампа добиться на Украине перемирия

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Стубб рассказал о планах Трампа добиться на Украине перемирия

Дональд Трамп намерен добиться частичного перемирия на Украине до начала зимы. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.

Стубб в интервью американскому агентству заявил о планах президента США не закончить конфликт на Украине прочным долгосрочным миром, а добиться временного прекращения взаимных ударов по украинской энергетике и российским НПЗ. Другими словами, дать Украине передышку, о которой буквально умоляет своих союзников Зеленский. И всё это подаётся как «забота о людях».



Люди надеются на частичное прекращение огня к зиме. Если Украина не будет наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, то Россия не должна наносить удары по объектам энергетики и электроснабжения в Украине.

По мнению Стубба, Трамп будет играть ещё более активную роль в мирных переговорах. Ну тут, в принципе, и не поспоришь, у Трампа подгорает, промежуточные выборы всё ближе, а он всё никак не может заключить «очередную сделку».

Стоит напомнить, что кандидатуру Стубба какое-то время рассматривали в качестве представителя Европы на возможных переговорах России и Украины. Но на данный момент разговоры об этом не ведутся. В России к финскому президенту отношение однозначное. После ряда его заявлений даже появилась поговорка: «Туп как Стубб». Этим всё сказано.
9 комментариев
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 13:43
    Хочешь рассмешить бога, расскажи о своих планах....
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 14:00
      Стубб рассказывает о планах сильно вышестоящего, тем самым показывая свою значимость, если он может объяснять поступки Трампа. Ай да Стубб, ай да карьерист laughing Это его жена-англичанка научила, что ли? recourse
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:19
        Эт просто Трамп мозоль на языке словил... wassat
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Mouse
      Хочешь рассмешить бога, расскажи о своих планах....

      Героический он(Стубб) человек, если рискует озвучить планы Трампа laughing
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 14:24
        У которого планы меняются ежесекундно.... wink
        love
  2. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 13:44
    Дональд Трамп намерен добиться частичного перемирия на Украине до начала зимы. С таким заявлением выступил президент Финляндии Александр Стубб, пишет Bloomberg.

    Такое впечатление, что это шведско-финский очкарик отрабатывает роль суфлёра в театре дядюшки Сэма. wassat
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 14:06
      Цитата: кредо
      Дональд Трамп .........

      Такое впечатление, что это шведско-финский очкарик отрабатывает роль суфлёра в театре дядюшки Сэма. wassat
      Трамп что, приблизил к себе Стубба fellow ? Хочет внести раскол среди tongue недобалтов или вообше ЕС
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 14:00
    «Туп как Стубб». Этим всё сказано.

    Очень точно подмечено, ни дать ни взять.
  4. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:09
    То есть хотят того же,что и предыдущие "соглашения" :остановить БД,поднакачать кохлов оружием и деньгами,отловить побольше мужиков(да и баб тоже) и с "чистой совестью" продолжить ......
    Обращает внимание то что об "частичном перемирии" заговорил каждый утюг..подводят к одному:эвропа и кохлы за мир,Москва -за войну..сразу становится ясно--ВС РФ делают всё правильно,раз такая реакция......прижало,однако.
    А Рыжий звездобол пусть Капитолий перестраивает,"кирпич на кирпич" у него лучше получается...