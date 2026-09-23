Турецкий ПТРК KARAOK впервые поразил воздушную цель

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Турецкий ПТРК KARAOK впервые поразил воздушную цель

Турецкая компания Roketsan сообщила, что её противотанковый комплекс малой дальности KARAOK впервые поразил воздушную цель.

Как передаёт Anadolu, компания считает, что это расширяет возможности применения системы, изначально предназначенной для поражения наземных целей.



Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи также заявил, что компания добавляет своим системам новые возможности в ответ на меняющиеся потребности. В опубликованном Anadolu сообщении не уточняются тип воздушной цели, дальность выстрела и обстоятельства испытания.

Roketsan описывает KARAOK как переносную ракетную систему с инфракрасной головкой самонаведения, способную работать днём и ночью. В характеристиках комплекса указана дальность 2,5 км, соответственно, воздушная цель была поражена на расстоянии, менее или равном указанного максимума.

Главная особенность KARAOK - инфракрасная матричная головка самонаведения (IIR). Оператор захватывает цель до запуска, после чего ракета самостоятельно сопровождает её. Это отличает KARAOK от комплексов, где оператор должен продолжать сопровождение цели после выстрела. Roketsan заявляет возможность работы днём и ночью по упомянутой схеме «выстрелил и забыл».

Предусмотрены два профиля. Это Direct Attack - прямой удар; Top Attack - атака сверху (при поражении бронетехники).

По классу KARAOK можно сопоставлять с американским FGM-148 Javelin, израильским Spike SR и некоторыми другими лёгкими ПТРК, хотя конкретные характеристики этих систем отличаются. В мае 2026 года компания сообщила, что KARAOK впервые был применён в рамках учений EFES-2026, где его использовали подразделения турецких вооружённых сил. Правда, тогда с помощью этого комплекса поражались исключительно наземные цели.