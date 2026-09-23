МИД РФ: Москва не поддержит расширение состава Совбеза ООН западными странами
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По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова, Россия не поддержит расширение состава Совбеза ООН за счет стран Запада.
В интервью ТАСС Логвинов заявил, что в Москве выступят против подобного решения, если существует вероятность, что такая реформа может ослабить совет или Совбез раздуется до полной потери работоспособности. При этом российский дипломат подчеркнул, что аррогантное поведение западных стран на международной арене все больше демонстрирует странам мирового большинства абсолютную необоснованность подобных притязаний.
Логвинов также отметил, что новому генсеку ООН предстоит решать очень непростые и масштабные задачи. Новому главе организации предстоит вернуть к ней доверие, и, чтобы это обеспечить, он должен будет начать практическую работу по выправлению текущего кадрового дисбаланса в секретариате. Поскольку это под силу далеко не каждому кандидату на эту должность, однозначного фаворита на должность главы ООН в настоящее время нет.
В настоящее время Совбез ООН не достиг консенсуса по кандидатуре следующего генерального секретаря организации. На этот пост претендуют представители Гайаны, Коста-Рики, Аргентины, Эквадора, Сенегала и Уганды. Теперь странам предстоит продолжить переговоры, чтобы найти кандидатуру, способную получить необходимую поддержку.
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