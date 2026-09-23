МИД РФ: Москва не поддержит расширение состава Совбеза ООН западными странами

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МИД РФ: Москва не поддержит расширение состава Совбеза ООН западными странами

По словам директора департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова, Россия не поддержит расширение состава Совбеза ООН за счет стран Запада.

В интервью ТАСС Логвинов заявил, что в Москве выступят против подобного решения, если существует вероятность, что такая реформа может ослабить совет или Совбез раздуется до полной потери работоспособности. При этом российский дипломат подчеркнул, что аррогантное поведение западных стран на международной арене все больше демонстрирует странам мирового большинства абсолютную необоснованность подобных притязаний.



Логвинов также отметил, что новому генсеку ООН предстоит решать очень непростые и масштабные задачи. Новому главе организации предстоит вернуть к ней доверие, и, чтобы это обеспечить, он должен будет начать практическую работу по выправлению текущего кадрового дисбаланса в секретариате. Поскольку это под силу далеко не каждому кандидату на эту должность, однозначного фаворита на должность главы ООН в настоящее время нет.

В настоящее время Совбез ООН не достиг консенсуса по кандидатуре следующего генерального секретаря организации. На этот пост претендуют представители Гайаны, Коста-Рики, Аргентины, Эквадора, Сенегала и Уганды. Теперь странам предстоит продолжить переговоры, чтобы найти кандидатуру, способную получить необходимую поддержку.
8 комментариев
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  1. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 14:49
    Если у какой-либо организации нет власти и силы, то ее резолюции будут игнорироваться большинством. Поэтому в Совбезе в текущей ситуации особо без разницы кто и как заседает. Как в басне Крылова про квартет. Нет смысла что-либо менять. Максимум что можно сейчас сделать - это экспертный орган по присвоению рейтинга агрессивности государств. Если получится его сделать дееспособным, это будет большое начало к миру на Земле. Только чтобы не было определений про гуманитарные бомбардировки в Ливии и агрессию России в Крыму. Если не получится, то ООН можно переносить в Телеграмм, и там уже организовывать голосования, выступления и обмен мнениями. Затраты минимальные, а эффективность одинаковая. + площадка для обуждения международная, независимая.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 14:58
    Россия не поддержит расширение состава Совбеза ООН за счет стран Запада

    А в чём проблема?
    ООН и, соответственно, Совбез, были созданы в определённое время и на определённых принципах. Кого не устраивает - значит, это не их организация. На фиг из трамвая! Пусть создают что-то своё и в свой Совбез набирают кого попало.
    Слышал, Германия в постпреды Совбеза ООН рвётся? А ничего, что ООН и была создана для того, чтобы такие, как Германия, НИКОГДА больше не смогли повторить своих преступлений?

    Не в том заведении наших дипломатов учат разговаривать на международных площадках... Если чо - готов к себе на стройку взять стажёров из МГИМО. Пусть научатся ПРАВИЛЬНО с Западом разговаривать.

    И ещё.
    Совбез ООН не достиг консенсуса по кандидатуре следующего генерального секретаря организации. На этот пост претендуют представители Гайаны, Коста-Рики, Аргентины, Эквадора, Сенегала и Уганды.
    Для меня лично подходящего кандидата среди них нет - я о существовании этих стран знаю и могу показать их на карте.
    Нужно искать такого, чтобы он был уверен, что, кроме его кораллового рифа в Тихом океане, других стран на свете не существует, а его родная пальма - самое высокое строение в мире. Такой будет США слушаться безоговорочно, если они ему дадут гамбургер и свозят в Диснейленд...
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +1
      Сегодня, 15:19
      Эрдоган ллобирует отмену права вето в Совбезе ООН.
      Вот жук турецкий! am
  3. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 14:58
    При этом российский дипломат подчеркнул, что аррогантное поведение западных стран

    Это точно российский дипломат? Походу, там больше мастера по выдумыванию новых русских слов. Аррогантные. Лучше бы они свою дерзость на работе проявляли.
    1. позывной_53 Звание
      позывной_53
      +1
      Сегодня, 15:20
      С кем поведёшься, от того и наберёшься. Там ещё "консенсус" упоминается, одно из любимых словечек Мишки Горбачёва.
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      0
      Сегодня, 15:22
      Аррогантный» — прилагательное, означающее высокомерный, надменный, самонадеянный. Слово образовано от английского arrogant («заносчивый, высокомерный, надменный, нахальный, вызывающий»).
  4. Юра Звание
    Юра
    +2
    Сегодня, 15:10
    А почему бы не предложить в Генсеки ООН представителя Вьетнама, или КНДР к примеру, эти люди знают почём фунт лиха и их на мякине не проведёшь, и они точно бы работали во всеобщих интересах, а не во вред кому-то.
    1. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 15:46
      Дело не в том кто там будет председателем, а в том что всем плевать на постановления ООН.