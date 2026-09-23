ВС России нанесли удар по зданию проектного института «Гипросвязь» в Киеве

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ВС России нанесли удар по зданию проектного института «Гипросвязь» в Киеве


Военнослужащие ВС России нанесли удар по зданию Украинского института проектирования и развития информационно-коммуникативных связей «Гипросвязь» в Киеве. Было атаковано именно оно, а вовсе не район Киевского инженерно-строительного института (КИСИ).



Так утверждает ряд украинских пабликов.

Они отмечают, что данное здание в Соломенском районе столицы Украины нельзя назвать бизнес-центром, как сообщалось ранее, хотя часть помещений и сдавалась в аренду сторонним организациям. В частности, в здании размещался офис компании «Укртелеком», компании «Вега» и Украинского научно-исследовательского института связи.

Здесь проводились серьёзные работы, имеющиеся отношение к оборонной отрасли. Речь идёт о спецсвязи, надзоре за частотами и научно0тезнических разработках.

Здание, по которому нанесли удар, имеет большие размеры. И в какую его часть пришёлся прилёт, пока не сообщается.

Комментируя произошедшее в сети, украинские граждане отмечают, что атака на данное здание вполне объяснима. Их больше удивил тот факт, что удар впервые был нанесён только что, а не гораздо раньше. В этот они видят вовсе не заслугу ВСУ, а исключительно недостаточную компетентность российского командования.

Также комментаторы критикуют и украинских военных. Люди пишут, что им неизвестны слова «конспирация» и «маскировка». Один из них даже назвал представителей командования ВСУ «идиотами», которые размещают стратегические объекты где попало.

Прилёт по проектному институту был одним из целой серии, которую киевляне наблюдали сегодня уже после полудня.
5 комментариев
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  1. Klim95
    Klim95
    -6
    Сегодня, 14:47
    ....Их больше удивил тот факт, что удар впервые был нанесён только что, а не гораздо раньше. В этот они видят вовсе не заслугу ВСУ, а исключительно недостаточную компетентность российского командования. ... А может преступная халатность?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 15:23
      Цитата: Klim95
      Комментируя произошедшее в сети, украинские граждане отмечают, что атака на данное здание вполне объяснима. Их больше удивил тот факт, что удар впервые был нанесён только что, а не гораздо раньше. В этот они видят вовсе не заслугу ВСУ, а исключительно недостаточную компетентность российского командования.

      Украинских громадян огорчает запоздалый прилёт по "Укртелекому" и выражается упрёк за это в адрес российского командования? Что-то сомнительно звучит, нигде такого на укроканалах не наблюдал. Там каждый прилёт по любому объекту сопровождается матом и возмущением в отношении москальских орков.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 15:33
        Часть Киева осталась без интернета:
        Киев частично остался без интернета после ударов ВС РФ — наши атаковали столицу 404-й реактивными "геранями" в десятый раз за день.

        Под удар попал дата-центр United DC, хранивший и обрабатывавший разведданные ВСУ. Вместе с ним легли размещённые здесь сайты, облачные хранилища и корпоративные каналы связи.

        Также атакован "Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры «Гипросвязь»" и серверные узлы провайдеров UTELS и "Паутина". Сейчас в Киеве серьёзные проблемы с интернетом.

        Кроме того, поражены склады, транспортные базы и АЗС в районе центрального вокзала, крупнейший сортировочный узел "Дарница" на левом берегу — через него в зону СВО поступают военные грузы, а также станция "Караваевы Дачи".
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 15:01
    Не нужна хахлам какая-то там Гипросвязь.
  3. Фразах Звание
    Фразах
    -2
    Сегодня, 15:05
    они видят вовсе не заслугу ВСУ, а исключительно недостаточную компетентность российского командования.

    Добавить нечего. Пятый год стратегии и тактики, что даже до чубатых дошло.