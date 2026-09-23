Военнослужащие ВС России нанесли удар по зданию Украинского института проектирования и развития информационно-коммуникативных связей «Гипросвязь» в Киеве. Было атаковано именно оно, а вовсе не район Киевского инженерно-строительного института (КИСИ).Так утверждает ряд украинских пабликов.Они отмечают, что данное здание в Соломенском районе столицы Украины нельзя назвать бизнес-центром, как сообщалось ранее, хотя часть помещений и сдавалась в аренду сторонним организациям. В частности, в здании размещался офис компании «Укртелеком», компании «Вега» и Украинского научно-исследовательского института связи.Здесь проводились серьёзные работы, имеющиеся отношение к оборонной отрасли. Речь идёт о спецсвязи, надзоре за частотами и научно0тезнических разработках.Здание, по которому нанесли удар, имеет большие размеры. И в какую его часть пришёлся прилёт, пока не сообщается.Комментируя произошедшее в сети, украинские граждане отмечают, что атака на данное здание вполне объяснима. Их больше удивил тот факт, что удар впервые был нанесён только что, а не гораздо раньше. В этот они видят вовсе не заслугу ВСУ, а исключительно недостаточную компетентность российского командования.Также комментаторы критикуют и украинских военных. Люди пишут, что им неизвестны слова «конспирация» и «маскировка». Один из них даже назвал представителей командования ВСУ «идиотами», которые размещают стратегические объекты где попало.Прилёт по проектному институту был одним из целой серии, которую киевляне наблюдали сегодня уже после полудня.

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