Жительницу Белгорода осудили на 19 лет за передачу координат СБУ

2 208 21
Жительницу Белгорода осудили на 19 лет за передачу координат СБУ


Белгородский суд вынес приговор местной жительнице: 19 лет колонии общего режима и 200 тысяч рублей штрафа. Её признали виновной в госизмене. Как установило следствие, она отправляла сотрудникам СБУ данные о том, где находятся российские военные, объекты ПВО и военные госпитали.

Как выяснило следствие, она сама вышла на сотрудников СБУ через мессенджер и предложила свою помощь. Дальше она на постоянной основе отправляла украинским кураторам координаты российских воинских частей. К ним прилагались снимки, а также описание людей и техники, включая комплексы ПВО.

Все эти данные она добывала, когда ездила на своей машине в приграничные районы Белгородской области. Помимо этого, она сообщала, где в регионе размещены военные госпитали.

В пресс-службе ведомства добавили, что жительница региона успела передать СБУ примерно 40 координат. По этим данным потом наносили удары дронами по позициям ВС России.

Статья 275 Уголовного кодекса, то есть государственная измена, допускает наказание вплоть до пожизненного срока. И почти все дела об этом преступлении, о которых сообщала ФСБ, связаны с действиями в пользу Украины.

ФСБ неоднократно задерживала за то, что злоумышленники передавали украинской стороне данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Задерживали и за пересылку сведений о том, где находятся предприятия ОПК, средства ПВО, а также за видео с перемещениями военной техники.

Ещё один случай стал известен 15 сентября – о нём также сообщила ФСБ. Андрей Матушкин, стоящий во главе «Международного объединения частных детективов», передавал украинским спецслужбам информацию о людях из числа российских властей. Уже в июле суд отправил его в колонию на 12 лет, признав виновным в госизмене.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Добрый Звание
    Добрый
    +7
    Сегодня, 14:29
    Какие 19 лет? Пожизненно на север её , в Полярную сову.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      Сегодня, 14:59
      Добрый
      Сегодня, 14:29
      Какие 19 лет? Пожизненно на север её , в Полярную сову.

      hi Всех изменников и предателей на урановые рудники.
      Пусть подыхают, как отморозки, повинные в жертвах среди военных и мирных россиян.
      Они не заслужили даже бесплатной кормёжки на зоне на народные деньги.
      1. Normann Звание
        Normann
        +1
        Сегодня, 15:41
        Можно в РБ, тут смертная казнь не отменена.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 15:54
          Normann
          Можно в РБ, тут смертная казнь не отменена.

          hi Слишком лёгкая смерть, пусть на рудниках мучатся.
          Можно предложить центральным и общественным каналам ТВ РФ, включая популярные интернет-сайты регулярно демонстрировать нахождение этих отморозков на зоне, чтобы россияне воочию видели, что им грозит, а также узнавали и презирали родственников этих нелюдей.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 14:32
    жительница региона успела передать СБУ примерно 40 координат.

    На каждом объекте кто нибудь погиб или был ранен потом из наших граждан и военнослужащих в результате атаки врага.
    За такое по законам военного времени я бы не колеблясь её к стенке поставил.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 14:34
    и военные госпитали.
    на кол твaрь посадить
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +1
      Сегодня, 15:06
      лучше посадитьё в авто с ругательствами матов в адрес свинорылых. приковать наручниками и оставить в Журавлёвке или Муроме на растерзание дронами.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 15:28
        Цитата: rosomaha
        приковать наручниками и оставить в Журавлёвке или Муроме на растерзание дронами.

        Ну зачем так жестоко, надо как в старину, культурно на бочку с порохом и фитиль поджечь.
        1. Konnick Звание
          Konnick
          +2
          Сегодня, 15:40
          Цитата: carpenter
          культурно на бочку с порохом и фитиль поджечь.

          Это только в смешном кино, а так порох слишком дорогой был...фантазии писателя и режиссера
        2. rosomaha Звание
          rosomaha
          +1
          Сегодня, 15:53
          а мучения..вся суть в этом...ей повезёт если дрон убьёт сразу...а так сгорит в авто или будет истекать кровью медленно (с оторванными руками или кишками наружу)...она должна испытать страх, ужас и дичайшую боль за свои деяния..осознание никчёмности прожития своей жизни и то, против чего она была - победило..а убило то, чему она симпатизировала и служила. Ещё бы хорошо перед её лицом наклейку улыбающегося ВВП и вокруг "громкие" лозунги и цитаты Единой России...чтобы её это бесило.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            Сегодня, 16:07
            Цитата: rosomaha
            .она должна испытать страх, ужас и дичайшую боль за свои деяния..осознание никчёмности прожития своей жизни

            я и говорю, на кол
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Сегодня, 16:10
              Цитата: Василенко Владимир
              я и говорю, на кол

              А я не против бочки с порохом.
  4. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    +5
    Сегодня, 14:48
    Потом амнистию для таких с¥к сделают...
  5. james Звание
    james
    0
    Сегодня, 14:49
    А сколько дали чцбайсу и ему подобным?
    1. Пур Наволок Звание
      Пур Наволок
      +5
      Сегодня, 15:02
      Рыжей Крысе дали персональную пенсию и выпустили на историческую родину . А он с подельниками целую страну уничтожал. Такие вот дела.
  6. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +3
    Сегодня, 15:00
    Предательство не имеет срока давности.
  7. Владимириус Звание
    Владимириус
    +8
    Сегодня, 15:01
    всегда, везде и во все времена предателям полагалась смертная казнь и только у нас изо всех сил власть старается жить по законам предложенным европой
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      +3
      Сегодня, 15:08
      причём казнь публичная и жестокая..чтобы др не было повадно
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 15:26
      Цитата: Владимириус
      всегда, везде и во все времена предателям полагалась смертная казнь и только у нас изо всех сил власть старается жить по законам предложенным европой

      Причем Европа эти законы старается не замечать и просто убирает неугодных
  8. redhoodcrow23 Звание
    redhoodcrow23
    0
    Сегодня, 15:50
    "Жительницу Белгорода осудили на 19 лет за передачу координат СБУ "

    If true it is good beginning .
  9. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 15:53
    Поражает что фамилия 35 летней женщины не озвучена в СМИ.
    Таких уродцев должна знать вся страна.