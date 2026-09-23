Жительницу Белгорода осудили на 19 лет за передачу координат СБУ
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Белгородский суд вынес приговор местной жительнице: 19 лет колонии общего режима и 200 тысяч рублей штрафа. Её признали виновной в госизмене. Как установило следствие, она отправляла сотрудникам СБУ данные о том, где находятся российские военные, объекты ПВО и военные госпитали.
Как выяснило следствие, она сама вышла на сотрудников СБУ через мессенджер и предложила свою помощь. Дальше она на постоянной основе отправляла украинским кураторам координаты российских воинских частей. К ним прилагались снимки, а также описание людей и техники, включая комплексы ПВО.
Все эти данные она добывала, когда ездила на своей машине в приграничные районы Белгородской области. Помимо этого, она сообщала, где в регионе размещены военные госпитали.
В пресс-службе ведомства добавили, что жительница региона успела передать СБУ примерно 40 координат. По этим данным потом наносили удары дронами по позициям ВС России.
Статья 275 Уголовного кодекса, то есть государственная измена, допускает наказание вплоть до пожизненного срока. И почти все дела об этом преступлении, о которых сообщала ФСБ, связаны с действиями в пользу Украины.
ФСБ неоднократно задерживала за то, что злоумышленники передавали украинской стороне данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Задерживали и за пересылку сведений о том, где находятся предприятия ОПК, средства ПВО, а также за видео с перемещениями военной техники.
Ещё один случай стал известен 15 сентября – о нём также сообщила ФСБ. Андрей Матушкин, стоящий во главе «Международного объединения частных детективов», передавал украинским спецслужбам информацию о людях из числа российских властей. Уже в июле суд отправил его в колонию на 12 лет, признав виновным в госизмене.
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