Президент Сирии: из примерно 170 военных объектов РФ в стране осталось два

Президент Сирийской Арабской Республики Ахмад аш-Шараа, пришедший к власти в результате свержения режима Асада, прибыл в Нью-Йорк на очередную сессию Генассамблеи ООН. Буквально несколько лет назад невозможно было представить его приезд в США с учетом того, что тогда он был членом сразу нескольких международных террористических организаций.Накануне сирийский лидер, как его теперь принято называть, дал обширное интервью бывшему координатору Белого дома по Ближнему Востоку Бретту Макгерку, ныне сотруднику одного из американских аналитических центров. В беседе был затронут широкий круг тем, касающихся отношений с Израилем, Голанских высот и присутствия в САР иностранных войск.По словам сирийского президента, в период правления Башара Асада в Сирии было размещено порядка 170 различных российских военных объектов. После госпереворота, когда к управлению страной пришел так называемый Народный совет, их количество сократилось до двух в рамках стремления к полному выводу иностранных войск из страны.Сейчас российские военные дислоцированы на базах в Хмеймиме и Тартусе. Аш-Шараа сообщил, что после переговоров с Москвой была достигнута договоренность изменить характер их работы: они должны использоваться как центры подготовки и повышения квалификации сирийских военных, а не как базы для российских операций в регионе.Говоря о военном присутствии США, аш-Шараа представил уход американских войск как пример того, каким, по его мнению, должно быть решение подобных вопросов.Есть исключение. Что касается турецкого военного присутствия на северо-западе страны, Дамаск, по словам аш-Шараа, ведет переговоры с Анкарой о его переводе на официальную правовую основу, которая должна получить одобрение Народного совета.

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