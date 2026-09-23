Президент Сирии: из примерно 170 военных объектов РФ в стране осталось два

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Президент Сирии: из примерно 170 военных объектов РФ в стране осталось два

Президент Сирийской Арабской Республики Ахмад аш-Шараа, пришедший к власти в результате свержения режима Асада, прибыл в Нью-Йорк на очередную сессию Генассамблеи ООН. Буквально несколько лет назад невозможно было представить его приезд в США с учетом того, что тогда он был членом сразу нескольких международных террористических организаций.

Накануне сирийский лидер, как его теперь принято называть, дал обширное интервью бывшему координатору Белого дома по Ближнему Востоку Бретту Макгерку, ныне сотруднику одного из американских аналитических центров. В беседе был затронут широкий круг тем, касающихся отношений с Израилем, Голанских высот и присутствия в САР иностранных войск.

По словам сирийского президента, в период правления Башара Асада в Сирии было размещено порядка 170 различных российских военных объектов. После госпереворота, когда к управлению страной пришел так называемый Народный совет, их количество сократилось до двух в рамках стремления к полному выводу иностранных войск из страны.

Сейчас российские военные дислоцированы на базах в Хмеймиме и Тартусе. Аш-Шараа сообщил, что после переговоров с Москвой была достигнута договоренность изменить характер их работы: они должны использоваться как центры подготовки и повышения квалификации сирийских военных, а не как базы для российских операций в регионе.

Говоря о военном присутствии США, аш-Шараа представил уход американских войск как пример того, каким, по его мнению, должно быть решение подобных вопросов.

Есть исключение. Что касается турецкого военного присутствия на северо-западе страны, Дамаск, по словам аш-Шараа, ведет переговоры с Анкарой о его переводе на официальную правовую основу, которая должна получить одобрение Народного совета.
8 комментариев
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  1. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 14:37
    А что все же с Голанами? Отдал евреям за легитимность?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      -2
      Сегодня, 15:02
      А что все же с Голанами? Отдал евреям за легитимность?
      Походу Израиль пока не стремится к переговорам с марионеткой Эрдогана.

      Израиль бомбит сирийские аэропорты и даже президентский дворец. Об этом во время дискуссии, организованной Атлантическим советом* (Atlantic Council❶) в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент Сирии Ахмад аш-Шараа, сообщает «Анадолу Айнасы».

      «Даже президентский дворец дважды подвергался израильским ударам. Израиль наносит удары по нашим аэропортам. Разве это обеспечит безопасность граждан Израиля? Посмотрите на наши отношения с США, Великобританией и Ливаном. Они успешно развиваются. Я считаю, что проблема заключается в Израиле, а не в Сирии», — сказал аш-Шараа.

      Он также коснулся темы переговоров с Израилем, позиции по Голанским высотам, военного присутствия, внутреннего управления и экономики.

      Шараа сообщил, что прямые переговоры с Израилем продолжались около года и в какой-то момент «достигли почти 90% соглашения», но затем Израиль отступил или выдвинул дополнительные условия.

      Дамаск требует, чтобы Израиль сначала отвел войска к линии 1974 года, а затем стороны могут перейти к обсуждению механизмов безопасности. Если механизмы безопасности будут реализованы, можно говорить о постоянном мире.

      Шараа подчеркнул, что «Голанские высоты — это сирийская территория, признанная ООН», и вопрос принадлежности этой территории «не подлежит обсуждению».

      Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2026/09/23/izrail-bombit-siriyskie-aeroporty-i-dazhe-prezidentskiy-dvorec-ahmad-ash-sharaa
  2. Дербенев Антон Звание
    Дербенев Антон
    +3
    Сегодня, 14:54
    Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании касательно будущего российских военных баз на сирийской территории по итогам полутора лет переговоров. Фактически произошёл коренной пересмотр (реорганизация) формата военного присутствия России в Сирии.
    Согласно меморандуму, Дамаск примет под гражданское управление аэропорт Хмеймим и 4-й коммерческий причал в порту Тартус с их последующей интеграцией в администрацию страны. Военные объекты будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры. Сам формат «совместных учебных центров» подразумевает присутствие инструкторов, техников, ремонтников и крайне ограниченного военного контингента. Таким образом, ни о какой полноценной оперативной группировке ВС РФ в Сирии речи больше не идёт.
    https://topcor.ru/73360-moskva-proschaetsja-s-vechnoj-arendoj-v-tartuse-i-hmejmime.html
    1. barclay Звание
      barclay
      +5
      Сегодня, 15:01
      Ясно, что вся лояльность к России держалась на личности Асада. Не стало Асада -не осталось и лояльности. В результате, не понятно, за что там кровь проливали наши военные...
  3. redhoodcrow23 Звание
    redhoodcrow23
    +2
    Сегодня, 15:04
    Bad ,bad news.(Free of communists) Russia embarrassment and demonstration of impotence.
    Do continue voting for the student of Boris Yeltsin,the situation is definitely going to improve.
    The definition of insanity is repeating the same action, expecting different outcome .
    1. Дербенев Антон Звание
      Дербенев Антон
      -3
      Сегодня, 15:09
      Сам ты импотент из гейевропы
      1. redhoodcrow23 Звание
        redhoodcrow23
        0
        Сегодня, 15:17
        No ,i am russophile communist and rather sharp individual from Bulgaria and i notice incompetence if not outright sabotage.
        I am sorry to inform you but modern Russia has become the butt of a joke to the world after Syria and Ukraine.
        In the next 20 years China is going to develop their own nuclear umbrella and military and it is not going to need Russia any more.If the situation continue like this i do not envy Russia future.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 15:53
    Цитата: barclay
    Ясно, что вся лояльность к России держалась на личности Асада. Не стало Асада -не осталось и лояльности. В результате, не понятно, за что там кровь проливали наши военные...

    Когда пошли первые зелёные автобусы в Идлиб , уже было понятно за что там..