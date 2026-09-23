Статья 5 Устава нарочно звучит неоднозначно. Поэтому вы никогда не услышите от нас, задействована она или нет. Мы не хотим просвещать наших врагов.

Пятая статья устава НАТО специально сформулирована неоднозначно. Это сделано для того, чтобы противник не догадался, когда она будет применена. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.Рютте выступил в Де-Мойне (штат Айова) на публичной дискуссии «Разговор о будущем НАТО», где рассказал о 5-й статье устава НАТО, говорящей о коллективной защите. По его словам, данную статью намеренно сформулировали неоднозначной, чтобы противник, а сейчас это Россия, никогда не догадался, будет она применена или нет и когда.В то же время Рютте заверил, что у альянса имеется полный набор ответов на все существующие угрозы, включая гибридные атаки. В некоторых случаях НАТО проводит ответные действия, но не распространяется об этом. Поэтому возникает ощущение, что 5-я статья не действует или действует не в полную силу.Ранее ряд западных экспертов заявлял об избирательности 5-й статьи устава НАТО. Есть страны, в отношении которых данная статья будет применена однозначно, а есть такие, в отношении которых она не сработает. А причины для этого руководство альянса найдёт.