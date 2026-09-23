Рютте заявил о намеренной неоднозначной формулировке 5 статьи устава НАТО

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Рютте заявил о намеренной неоднозначной формулировке 5 статьи устава НАТО

Пятая статья устава НАТО специально сформулирована неоднозначно. Это сделано для того, чтобы противник не догадался, когда она будет применена. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте выступил в Де-Мойне (штат Айова) на публичной дискуссии «Разговор о будущем НАТО», где рассказал о 5-й статье устава НАТО, говорящей о коллективной защите. По его словам, данную статью намеренно сформулировали неоднозначной, чтобы противник, а сейчас это Россия, никогда не догадался, будет она применена или нет и когда.



Статья 5 Устава нарочно звучит неоднозначно. Поэтому вы никогда не услышите от нас, задействована она или нет. Мы не хотим просвещать наших врагов.

В то же время Рютте заверил, что у альянса имеется полный набор ответов на все существующие угрозы, включая гибридные атаки. В некоторых случаях НАТО проводит ответные действия, но не распространяется об этом. Поэтому возникает ощущение, что 5-я статья не действует или действует не в полную силу.

Ранее ряд западных экспертов заявлял об избирательности 5-й статьи устава НАТО. Есть страны, в отношении которых данная статья будет применена однозначно, а есть такие, в отношении которых она не сработает. А причины для этого руководство альянса найдёт.
18 комментариев
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  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +4
    Сегодня, 14:49
    Классика
    "Мы знаем все ваши секреты но вам их не скажем"(с)
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +3
      Сегодня, 15:12
      «Если сон — не сон, то не сон — это пронесон, если пронесон — это непронесон, значит непронесон — это сон...». (С) " "Волшебная лампа Алладина"

      Рютте красавчик, большой специалист по запутыванию простых вопросов..... laughing
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +3
        Сегодня, 15:25
        Понятно, что нечёткость формулировки позволит членам НАТО не влезать в конфликт, который они посчитают для себя опасным.
        Но вот эта формулировка "Чтоб противник не догадался" - это же просто классика!
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:55
        Цитата: майор Юрик
        Рютте красавчик, большой специалист по запутыванию простых вопросов

        Именно поэтому он занимает должность генсека НАТО, только персонаж такой там и нужен, "для запутывания противника" и запугивания "истинно демократических стран".
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +3
    Сегодня, 14:52
    В некоторых случаях НАТО проводит ответные действия, но не распространяется об этом.

    Ага. В нате думают что все кругом д. ураки!
    И без вашего распространения видно, что вы давно в состоянии войны с Россией!
    Прикрылись лохами- хо хлами, тва ри!
  3. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 14:52
    Это сделано для того, чтобы противник не догадался, когда она будет применена.
    Да да. Именно для этого. Не для того, что бы иметь благовидный предлог отскочить когда разменные фигуры вроде Польши (а они именно это, при всем их гоноре) сцепятся в смертельном клинче. Не не не. Это что бы запутать РФ laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 15:10
      Цитата: кукс
      Это сделано для того, чтобы противник не догадался, когда она будет применена.
      Да да. Именно для этого. Не для того, что бы иметь благовидный предлог отскочить

      Прочитал заголовок и подумал, что Рютте осилил прочитать и понять 5-ю статью...
      Ан нет - он так ничего и не понял.
      5-я статья так хитро написана не для того, чтобы НАС запутать, а чтобы европейские бараны не догадались раньше времени, как виртуозно их столько десятилетий водят за нос и как эпично кинут после первого же прилёта по Европе...
      Определённый успех американских крючкотворов-лоеров, писавших Устав НАТО...

      Фраза времён "Берлинского противостояния" "А вы готовы разменять Берлин на Чикаго?" отражает весь настоящий смысл 5-й статьи и Европу в будущей войне ждёт множество интересных сюрпризов...
  4. DIM(a) Звание
    DIM(a)
    +1
    Сегодня, 14:53
    болтовня это всё, если встанет вопрос применения этой статьи, значит какая-то европейская страна перестала существовать...
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 14:56
    Скорее чтоб США при случае могли съехать с темы
  6. кукс Звание
    кукс
    +1
    Сегодня, 14:58
    А вот вопрос из зала. Если Эрдоган и Биба от гавканья кто из них больше гитлер перейдут к прямому выяснению вопроса, пятая статья куда денется? request
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:58
    А нам тут вешали лапшу на уши ,формулировка 5 статьи однозначная " один за всех ,за все заодного" ,кто следующий - прибалты с финами ? Уверен норги врубить заднюю ,лето было но один день ,когда выдвигался в сторону России.Надо готовиться ,это не спроста.
  8. Остап из Рио Звание
    Остап из Рио
    0
    Сегодня, 14:59
    Значит мы враги. Зря их не добили в1945 году
  9. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 15:01
    В содержании 5 статьи останется только буква "Ы". Чтоб никто не догадался.
  10. Комментарий был удален.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 15:08
    Неужели договорились друг друга не грабить?
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:09
    Цитата: Фразах
    В содержании 5 статьи останется только буква "Ы". Чтоб никто не догадался.

    Ыще время не наступило применять 5 ую статью НАТО ,российские танки Ыще не у Ла Манша .
  13. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:15
    Посыл этого заявления Рютте говорит только о том ,что они сами не уверены в действенности этой статьи....т.е. сами запутались и хотят чтоб Россия тоже запуталась......всё,как в любом колхозе:кто то за то чтоб кур доить,кто то против..
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:33
    Просто болтун, пустобрех... там таких, пруд пруди... soldier
  15. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 15:46
    "Притча о союзе зверей"

    В одном лесу звери сильно страдали от Охотника. Наконец, Медведь созвал всех на совет и сказал:
    — Мы сильны, пока мы вместе. Если Охотник нападёт на кого-то одного, мы должны объединиться и ударить всей стаей! Тогда он нас не одолеет.
    Все звери — от Волка до Зайца — горячо поддержали эту идею, ударили по лапам и поклялись защищать друг друга до конца.
    На следующий день Охотник вернулся в лес. Первым он встретил Волка и вскинул ружье.
    Волк закричал на весь лес:
    — Братцы, на помощь! Охотник здесь!
    Звери услышали крик, но никто не двинулся с места. Каждый начал искать оправдание:
    Медведь подумал: «Я слишком большой, в меня легко попасть. К тому же, Волк вчера со мной не поделился добычей. Пусть сам справляется».
    Лиса сказала себе: «Мое дело — хитрость, а не драка. Мой хвост слишком заметен на траве, я только привлеку лишнее внимание».
    Кабан решил: «У меня сегодня болит клык, я не смогу атаковать в полную силу. Подожду, пока пойдут другие».
    Заяц и вовсе забился под куст: «Я слишком мал, чем я помогу? Моё присутствие ничего не изменит».
    В итоге Охотник без труда застрелил Волка.
    На следующий день история повторилась с Кабаном, затем с Лисой и Медведем.
    В конце концов, охотник истребил их всех поодиночке.