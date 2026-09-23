Рютте заявил о намеренной неоднозначной формулировке 5 статьи устава НАТО
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Пятая статья устава НАТО специально сформулирована неоднозначно. Это сделано для того, чтобы противник не догадался, когда она будет применена. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Рютте выступил в Де-Мойне (штат Айова) на публичной дискуссии «Разговор о будущем НАТО», где рассказал о 5-й статье устава НАТО, говорящей о коллективной защите. По его словам, данную статью намеренно сформулировали неоднозначной, чтобы противник, а сейчас это Россия, никогда не догадался, будет она применена или нет и когда.
Статья 5 Устава нарочно звучит неоднозначно. Поэтому вы никогда не услышите от нас, задействована она или нет. Мы не хотим просвещать наших врагов.
В то же время Рютте заверил, что у альянса имеется полный набор ответов на все существующие угрозы, включая гибридные атаки. В некоторых случаях НАТО проводит ответные действия, но не распространяется об этом. Поэтому возникает ощущение, что 5-я статья не действует или действует не в полную силу.
Ранее ряд западных экспертов заявлял об избирательности 5-й статьи устава НАТО. Есть страны, в отношении которых данная статья будет применена однозначно, а есть такие, в отношении которых она не сработает. А причины для этого руководство альянса найдёт.
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