Минобороны Италии выделило 5 млрд евро на закупку танков NMBT с киберзащитой
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Итальянское Минобороны запускает масштабное обновление танкового парка: на закупку новых NMBT и машин на их базе уже заложено 5,14 млрд евро. Предполагается, что перспективный танк, который заменит C1 Ariete, получит 120-мм пушку Leonardo Model 120/L55, активную защиту и средства борьбы с дронами.
Танк NMBT разработан на базе KF51 Panther-IT с использованием шасси Rheinmetall ARV 3, но оснащен итальянской силовой установкой. На выставке Eurosatory 2026 был продемонстрирован дистанционно управляемый боевой модуль Leonardo Blaze 30, установленный на крыше башни NMBT и оснащенный 30-мм автоматической пушкой, предназначенной для противодействия БПЛА.
Ожидается, что танк будет оснащен средствами противодействия дронам, применять барражирующие боеприпасы и другие беспилотные системы. Машина оборудована комплексами активной защиты (КАЗ) жесткого (Rheinmetall StrikeShield) и мягкого (ROSY) поражения. Как заявляют производители, благодаря электродистанционной системе управления (ЭДСУ) танк развивает максимальную скорость до 70 км/ч, разгоняется от 0 до 40 км/ч менее чем за 8 секунд и имеет запас хода до 450 км. Боевая масса составляет 69,5 тонны с возможностью ее дальнейшего увеличения.
Хотя точные параметры броневой защиты не разглашаются, производители анонсировали комплексную гибридную защиту от угроз со стороны мин, самодельных взрывных устройств (СВУ), ручных противотанковых гранатометов, управляемых противотанковых ракет, бронебойных оперенных снарядов кинетического действия, дронов, атакующих крышу башни или корпуса сверху, а также от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного (ХБРЯ) заражения.
Архитектура машины будет полностью электронной с обеспечением киберзащиты. Сам танк задуман как первый элемент целого семейства машин, которое в будущем включит в себя бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ), бронированную инженерную машину (БИМ) и мостоукладчик на бронетанковой базе (МТУ).
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