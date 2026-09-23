В Британии создаётся эскадрилья для «защиты спутников»
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Британия объявила о создании новой эскадрильи королевских ВВС. Речь о так называемой III Космической эскадрилье, задачи которой обозначены весьма специфически.
Звучит основная задача так:
Для противодействия угрозам британским спутникам.
По сообщению министерства обороны Соединённого королевства, в неё войдут специалисты из разных видов вооружённых сил.
Новая эскадрилья должна не только обнаруживать угрозы, но и противодействовать им, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны рассчитывает использовать подразделение в оборонительных и, что особенно интересно, наступательных космических операциях и расширять его возможности по мере поступления новой техники. Какие именно средства будут переданы эскадрилье, в сообщении не уточняется.
У королевских ВВС уже есть два космических подразделения, которые ведут наблюдение и предупреждают об угрозах. Задача новой эскадрильи - действовать против таких угроз. Ведомство связывает её работу с защитой спутников, необходимых для связи, навигации кораблей и самолётов и предупреждения о ракетных атаках.
При этом британское правительство заявляет, что отказалось от испытаний противоспутниковых ракет, приводящих к разрушению целей. Лукавят, или всё же сосредоточатся исключительно на возможностях РЭБ?
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