Премьер Канады: Иран - одна из самых больших угроз в современном мире

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Премьер Канады: Иран - одна из самых больших угроз в современном мире

Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая с трибуны ООН, назвал Иран «одной из самых больших угроз в современном мире»,

По словам г-на Карни, Иран и его союзники по-прежнему представляют «экзистенциальную угрозу» для Израиля. Подобная формулировка продолжает линию Оттавы: ранее Карни называл Иран главным источником нестабильности на Ближнем Востоке и выступал против получения Тегераном ядерного оружия.

Однако тезис об «экзистенциальной угрозе» выглядит спорным, если учитывать военно-стратегический баланс. В мире Израиль относят к государствам, обладающим ядерным оружием, и оценивает его арсенал примерно в 90 боезарядов. Иран при этом в перечень ядерных держав не входит. Поэтому представление Израиля исключительно как стороны, находящейся под экзистенциальной угрозой, не учитывает наличие у него ядерного потенциала и значительного превосходства в обычных вооружениях над тем же Ираном. Правда, после очередного витка конфликта арсеналы свои Израиль подрастерял.

Показательно и то, что сама Канада рассматривает нынешнюю нестабильность как экономическую возможность. Правительство Карни объявило о планах увеличить экспорт СПГ до 50 млн тонн в год к 2030 году, а также продвигать поставки нефти на азиатские рынки. На этом фоне риторика Оттавы об иранской угрозе сочетается с вполне конкретным коммерческим интересом - расширением канадского присутствия на мировом энергетическом рынке на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока и роста цен на нефть и газ.
5 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 15:32
    Премьер Канады:
    очередной, обычный пустобрех...
    Не интересен... нет предмета обсуждения.
    1. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      +2
      Сегодня, 15:55
      где Канада и где Иран
      но, походу истерика Канады (НАТО) понятна - Иран уже скоро получит первую партию ядерных боеголовок
      ракеты средней дальности у Ирана есть,
      ну а МБР что достанут до Канады с Ираном КНДР поделится
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: Romario_Argo
        где Канада и где Иран

        Надо ведь лизнуть седалище Трампу, а то ведь сделает Канаду 51-м штатом США.
        На фоне Гренландии, Марк Карни вовремя прогнулся и нежно лизнул.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 15:51
    Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая с трибуны ООН, назвал Иран «одной из самых больших угроз в современном мире»,

    Наглое враньё.
    Одна из самых больших угроз миру это политика неоколониализма Запада.
    Это распространение НАТО на восток.
    Это агрессия США и западных стран в отношении стран не поддерживающих их людоедские планы закабаления народов мира.
    Грехов на самой Канаде не меньше чем на Израиле и США...одна поддержка нацистов чего стоит.
  3. Mathurin Nankap Звание
    Mathurin Nankap
    0
    Сегодня, 16:01
    Un pingouin qui lors du forum mondial dénonçait l'ordre basé sur les règles dont son pays bénéficiait et qui était une fumisterie destinée à la domination des autres par l'occident. Maintenant que le Canada s'est accroché à l'UE pour échapper à Trump, on l'entend de nouveau brailler comme si le Canada représentait quelque-chose pour le monde. Il n'a pas compris que Téhéran s'en fout de son existence et celui de son pays, Il se confronte au maître et n'a que faire des larbins qui aboient pour exister et donner l'impression qu'ils comptent.