Премьер Канады: Иран - одна из самых больших угроз в современном мире
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Премьер-министр Канады Марк Карни, выступая с трибуны ООН, назвал Иран «одной из самых больших угроз в современном мире»,
По словам г-на Карни, Иран и его союзники по-прежнему представляют «экзистенциальную угрозу» для Израиля. Подобная формулировка продолжает линию Оттавы: ранее Карни называл Иран главным источником нестабильности на Ближнем Востоке и выступал против получения Тегераном ядерного оружия.
Однако тезис об «экзистенциальной угрозе» выглядит спорным, если учитывать военно-стратегический баланс. В мире Израиль относят к государствам, обладающим ядерным оружием, и оценивает его арсенал примерно в 90 боезарядов. Иран при этом в перечень ядерных держав не входит. Поэтому представление Израиля исключительно как стороны, находящейся под экзистенциальной угрозой, не учитывает наличие у него ядерного потенциала и значительного превосходства в обычных вооружениях над тем же Ираном. Правда, после очередного витка конфликта арсеналы свои Израиль подрастерял.
Показательно и то, что сама Канада рассматривает нынешнюю нестабильность как экономическую возможность. Правительство Карни объявило о планах увеличить экспорт СПГ до 50 млн тонн в год к 2030 году, а также продвигать поставки нефти на азиатские рынки. На этом фоне риторика Оттавы об иранской угрозе сочетается с вполне конкретным коммерческим интересом - расширением канадского присутствия на мировом энергетическом рынке на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока и роста цен на нефть и газ.
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