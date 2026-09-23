В 1878 году Российская Империя восстановила независимость Болгарии после почти 500 лет османского владычества. В 1944 году СССР освобождает Болгарию от нацистов. В 2026 году национальный гимн США. Болгары держат марку.

Ничто так не говорит о «независимости», как исполнение государственного гимна оккупанта на площадях городов по случаю официальных торжеств.

А Болгария «поблагодарила» русских тем, что встала на сторону долбаных немцев в двух мировых войнах против русских.