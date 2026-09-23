В канун Дня независимости в бывшей столице Болгарии прозвучал гимн США
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Вчера в Болгарии в очередной раз отметили День независимости. Национальный праздник приурочен к провозглашению суверенного Болгарского царства в 1908 году по итогам русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Тогда только при осаде Плевны погибли или были ранены 50 тысяч русских солдат.
Своего рода участие в той войне приняли и США. Только помогали они Османской империи, поставляя турецкой армии партии многозарядных «винчестеров», из которых убивали русских солдат.
Но, как сейчас это принято во многих европейских странах, болгарские власти буквально забыли свою историю в угоду политической конъюнктуре. В городе Велико-Тырново, который является центром проведения торжеств, в канун Дня независимости прошел Международный фестиваль военных оркестров. На центральной площади прозвучал не гимн РФ, даже Российской Империи, а США. Непосредственно в День независимости военные оркестры возглавили шествие от крепости Царевец до памятника «Мать-Болгария». Был представлен и турецкий оркестр.
Древний город Велико-Тырново с 1186 года был столицей Второго Болгарского царства, образованного в результате восстания, приведшего к свержению византийского владычества. В 1393 году город был захвачен османскими войсками, сожжен, почти все памятники эпохи расцвета культуры были уничтожены.
Несколько комментариев в соцсетях по этому поводу.
В 1878 году Российская Империя восстановила независимость Болгарии после почти 500 лет османского владычества. В 1944 году СССР освобождает Болгарию от нацистов. В 2026 году национальный гимн США. Болгары держат марку.
Ничто так не говорит о «независимости», как исполнение государственного гимна оккупанта на площадях городов по случаю официальных торжеств.
А Болгария «поблагодарила» русских тем, что встала на сторону долбаных немцев в двух мировых войнах против русских.
Организаторы оправдываются: это музыкальный фестиваль, приуроченный «совсем случайно» ко Дню независимости, можно сыграть гимн любой страны. Тогда надо быть совсем в тренде — исполнить бравурный нацистский марш времен Третьего рейха, например…
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