В канун Дня независимости в бывшей столице Болгарии прозвучал гимн США

861 16
В канун Дня независимости в бывшей столице Болгарии прозвучал гимн США

Вчера в Болгарии в очередной раз отметили День независимости. Национальный праздник приурочен к провозглашению суверенного Болгарского царства в 1908 году по итогам русско-турецкой войны 1877 — 1878 годов. Тогда только при осаде Плевны погибли или были ранены 50 тысяч русских солдат.

Своего рода участие в той войне приняли и США. Только помогали они Османской империи, поставляя турецкой армии партии многозарядных «винчестеров», из которых убивали русских солдат.

Но, как сейчас это принято во многих европейских странах, болгарские власти буквально забыли свою историю в угоду политической конъюнктуре. В городе Велико-Тырново, который является центром проведения торжеств, в канун Дня независимости прошел Международный фестиваль военных оркестров. На центральной площади прозвучал не гимн РФ, даже Российской Империи, а США. Непосредственно в День независимости военные оркестры возглавили шествие от крепости Царевец до памятника «Мать-Болгария». Был представлен и турецкий оркестр.

Древний город Велико-Тырново с 1186 года был столицей Второго Болгарского царства, образованного в результате восстания, приведшего к свержению византийского владычества. В 1393 году город был захвачен османскими войсками, сожжен, почти все памятники эпохи расцвета культуры были уничтожены.

Несколько комментариев в соцсетях по этому поводу.

В 1878 году Российская Империя восстановила независимость Болгарии после почти 500 лет османского владычества. В 1944 году СССР освобождает Болгарию от нацистов. В 2026 году национальный гимн США. Болгары держат марку.

Ничто так не говорит о «независимости», как исполнение государственного гимна оккупанта на площадях городов по случаю официальных торжеств.

А Болгария «поблагодарила» русских тем, что встала на сторону долбаных немцев в двух мировых войнах против русских.

Организаторы оправдываются: это музыкальный фестиваль, приуроченный «совсем случайно» ко Дню независимости, можно сыграть гимн любой страны. Тогда надо быть совсем в тренде — исполнить бравурный нацистский марш времен Третьего рейха, например…
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 15:50
    Да ладно вам,можно подумать что от этих кто чего другого ожидал,вот умеют же американцы так загнуть что все им угодить пытаются за гадости их. А мы вроде хорошие и правильные вещи делаем в ущерб себе,а всё норовят либо плюнуть,либо ножик воткнуть.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:07
      Цитата: Ропот 55
      Да ладно вам,можно подумать что от этих кто чего другого ожидал,........ мы ..... .правильные вещи делаем в ущерб себе,а всё норовят либо плюнуть,либо ножик воткнуть.
      Когда Болгария была под турками, то простой народ страдал под двойным гнётом. Турецким и болгарским. Помещики болгарские их притесняли по прежнему. В тоже время болгарская знать старалась задружиться с турками и принимали ислам. Старались интегрироваться и неплохо уживались с турками.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 16:09
        Reptiloid hi,это не уживались это ассимиляция если не ошибаюсь,у турок нет наций на их землях кроме турок,а значит рано или поздно болгар как нации просто бы не стало
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 16:12
      Были под турками, немцами, русскими, теперь под матрасами!)))
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +5
    Сегодня, 15:53
    Мне очень жаль наших погибших солдат в Болгарии...зачем наш народ потерял там своих лучших людей...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:01
      Тот же ЛЕХА hi ,перечень стран где погибли наши предки спасая других будет не очень маленький к сожалению, только вот выводы никто не сделал,за что и получаем черную неблагодарность,а и иногда и откровенное издевательство,злее надо быть и более жестокими.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:11
      Русские православные люди чувствовали свою общность с болгарами и хотели помочь им. Царь и не хотел, не было денег в тот момент. А пришлось
  3. lutikovvn Звание
    lutikovvn
    +4
    Сегодня, 15:56
    Перед глазам Б. Ельцин в Конгрессе США в 1992 году и его фраза :" «Господи, благослови Америку!». Какой стыд у меня до сих пор за этого "президента".
  4. Атрина Звание
    Атрина
    +3
    Сегодня, 15:58
    это ничуть не позорнее, чем Ельцин в тамошнем конгрессе с призывом: "Господи, благослови Америку!" Дай Бог, такой срам не повторится
  5. igorra Звание
    igorra
    +1
    Сегодня, 15:58
    Болгары они такие, да и нет перепутали, вот наверное и гимн США играл, а подразумевать надо, что это был гимн РФ.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 15:58
    Тогда надо быть совсем в тренде — исполнить бравурный нацистский марш времен Третьего рейха, например…

    "Хорст Вессель"... Мерц одобряет...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 16:07
      Zoldat A hi ,ну тогда уж и марш турецких янычар пусть сбацают,а что,память стёрта,благодарности к России никакой.
  7. позывной_53 Звание
    позывной_53
    -1
    Сегодня, 16:00
    Опять "нас обманули"? Не первый и не последний раз.
  8. tihonmarine Звание
    tihonmarine
    +1
    Сегодня, 16:00
    Тогда только при осаде Плевны погибли или были ранены 50 тысяч русских солдат.

    Болгарию от османов освобождали, всю Европу от Гитлера, а благодарность одна - плевок в лицо.
    Никого не надо освобождать, за это они нас ненавидят.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:03
    ❝ А Болгария «поблагодарила» русских тем, что встала на сторону долбаных немцев в двух мировых войнах против русских ❞ —

    — «... Единоверная нам Болгария, недавно ещё освобождённая от турецкого рабства братскою любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России» © ...
    (Из Манифеста Николая II от 5 октября 1915 год)
  10. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 16:03
    Не делай добра и не получишь зла...