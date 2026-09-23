Тем из нас, кто всё ещё ходит в церковь и зажигает свечи, следует помолиться о двух важных вещах – чтобы закончилась эта безумная война в Персидском заливе и чтобы у нас была тёплая зима.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан сделал резонансное заявление, предложив согражданам прибегнуть к духовным практикам для решения вполне земных проблем. На фоне углубляющегося энергетического кризиса глава правительства призвал верующих молиться о тёплой и мягкой зиме.Тофан заявил об этом на пресс-конференции.Он сказал:Логика премьера понятна: мягкая погода должна помочь населению пережить период высоких тарифов на газ и свет, а также обеспечит хороший урожай. Однако этот оптимизм разделяют не все. Председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству Сергей Иванов выступил с резкой критикой такой позиции. По его мнению, бесснежная и аномально тёплая зима станет катастрофой для аграриев, так как приведёт к гибели озимых зерновых культур.Ситуация в республике накаляется. 22 сентября парламент ввёл режим чрезвычайного положения в энергетике и гидрологии сроком на 60 дней. Это решение последовало за резким скачком цен на топливо и коммунальные услуги в августе и сентябре. Министр энергетики Дорин Жунгиету предупреждает, что даже в октябре ситуация останется сложной.На этом фоне оппозиция обвиняет команду президента Майи Санду в потере управления экономикой после разрыва связей с СНГ. Евросоюз же обещает скорую «энергетическую независимость», однако сроки её наступления остаются туманными, оставляя граждан один на один с тарифами и суровой реальностью.