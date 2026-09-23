В ВВС Чехии сетуют на острую нехватку специалистов для обслуживания F-35

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В ВВС Чехии сетуют на острую нехватку специалистов для обслуживания F-35

Командующий ВВС Чехии бригадный генерал Петр Томанек сетует, что в настоящее время в вооруженных силах страны не хватает специалистов в области IT, а с появлением новых вооружений, например, самолетов F-35, потребуется квалифицированный персонал для их обслуживания. По словам Томанека, чешская армия остро нуждается в специалистах, способных угнаться за новыми технологиями и осваивать технику, которая становится все более сложной и оснащенной IT-системами.

Между тем Чехия расширила свою роль в программе производства американских истребителей пятого поколения F-35. К производству этих самолетов уже подключились одиннадцать чешских компаний, подписавших соглашения о сотрудничестве с концерном Lockheed Martin. Предполагается, что производство F-35, которые впоследствии должны быть приняты на вооружение ВВС Чехии, начнется уже в 2027 году.



Приобретение 24 самолетов F-35A Lightning II в версии Block IV было одобрено чешским правительством в сентябре 2023 года. Общая сумма контракта составляет 150 млрд крон (около 6 млрд евро), что является рекордом в истории страны. Американские F-35 впоследствии заменят арендованные чешскими ВВС истребители JAS-39 Gripen. При этом первые F-35A Lightning II в версии Block IV по плану будут произведены не раньше 2029 года. Согласно контракту, непосредственно в Чехию первые F-35A прибудут в 2031 году, а полностью поставка завершится к 2035 году. Общие расходы на приобретение и эксплуатацию F-35 до конца срока их службы в 2069 году Минобороны Чехии оценивает в 322 млрд крон (12,9 млрд евро).
12 комментариев
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  1. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    +1
    Сегодня, 16:56
    А можно нам кинуть крючок амерам мол нам вертикальный ф35 нужен , продайте 20 штук как клюнут?Кто знает?
  2. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    0
    Сегодня, 16:59
    сетуют на острую нехватку специалистов для обслуживания F-35

    однако надо заплатить...
  3. nikon voron Звание
    nikon voron
    0
    Сегодня, 17:07
    украинцев наймите. Они ребята ушлые. Быстренько вас научат.
    1. nikon7717 Звание
      nikon7717
      0
      Сегодня, 17:20
      украинцев наймите.

      Неверная формула. Любых воспитанников системы образования СССР.
      Они сами во всём разберутся, соберут, и потом выложат подробные инструкции в и-нете по обслуживанию, причём лучше оригинала 😂
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    0
    Сегодня, 17:15
    А чем им шведские Гриппен не подошли? Такая великая держава эта Чехия? Я так понимаю, все эти контракты по миру на поставки пингвинов, это чистой воды америкосовское лоббирование с откатами или взятками.
  5. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 17:25
    Každé zvíře je moudřejší, než politik ČR! F-35 5. generace přijde v roce 2031, kdy už většina světa už bude mít 6.generaci a někteří budou přecházet. Není jasné, proč mít tak předražené F-35 a v době 2031 už zastaralé stíhačky, které už nyní USA vyřazuje kvůli vysoké poruchovosti a zastaralosti. Jen kvalitní radar to nezachrání. Přitom F-35 je jako pomalá kačena dosahující jen 1,8 Macha, velmi pomalá oproti Ruským a Čínským stíhačkám 5. generace, kdy budou mít brzy 6. generaci.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +1
      Сегодня, 17:26
      Любое животное мудрее чешского политика! Пятое поколение F-35 появится в 2031 году, когда большая часть мира уже будет иметь шестое поколение, а некоторые перейдут на него. Непонятно, зачем нужны такие переоцененные F-35, которые к 2031 году уже устареют и будут выводиться из эксплуатации из-за высокого уровня отказов и устаревания. Спасти их сможет только высококачественный радар. При этом F-35 — это медленная утка, развивающая скорость всего 1,8 Маха, очень медленная по сравнению с российскими и китайскими истребителями пятого поколения, которые скоро получат шестое поколение.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 17:25
    Цитата: Южноукраинец
    А чем им шведские Гриппен не подошли?
    Потому что это второй сорт. А может и третий wink
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      0
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Schneeberg
      Потому что это второй сорт. А может и третий

      А по Вашему, F-35 это безусловно первый?)
    2. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      0
      Сегодня, 17:56
      Ti pravý odborníci tvrdí, že stačilo modernizovat Grippen včetně nových radarů a to letadlo je mnohem lepší a vhodnější pro armádu ČR než poruchová Americká kačena a brzy jen šrot F-35. Jsou spekulace, že ČR musela jít do F-35 kvůli možnosti nést atomovou bombu. Jen přemýšlím, na koho měla ČR hodit tu bombu, když by to letadlo nikdy nedoletělo.
      1. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        0
        Сегодня, 17:57
        Настоящие эксперты утверждают, что было достаточно модернизировать Gripen, включая новые радары, и этот самолет намного лучше и больше подходит для чешской армии, чем неисправный американский F-35, который вскоре станет металлоломом. Существуют предположения, что Чешской Республике пришлось выбрать F-35 из-за возможности нести ядерную бомбу. Мне просто интересно, на кого Чешской Республике следовало бы сбросить бомбу, если бы этот самолет никогда не появился.
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:55
    Цитата: Южноукраинец
    А по Вашему, F-35 это безусловно первый?)
    Не лидер, но где-то в первых рядах