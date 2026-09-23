В ВВС Чехии сетуют на острую нехватку специалистов для обслуживания F-35
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Командующий ВВС Чехии бригадный генерал Петр Томанек сетует, что в настоящее время в вооруженных силах страны не хватает специалистов в области IT, а с появлением новых вооружений, например, самолетов F-35, потребуется квалифицированный персонал для их обслуживания. По словам Томанека, чешская армия остро нуждается в специалистах, способных угнаться за новыми технологиями и осваивать технику, которая становится все более сложной и оснащенной IT-системами.
Между тем Чехия расширила свою роль в программе производства американских истребителей пятого поколения F-35. К производству этих самолетов уже подключились одиннадцать чешских компаний, подписавших соглашения о сотрудничестве с концерном Lockheed Martin. Предполагается, что производство F-35, которые впоследствии должны быть приняты на вооружение ВВС Чехии, начнется уже в 2027 году.
Приобретение 24 самолетов F-35A Lightning II в версии Block IV было одобрено чешским правительством в сентябре 2023 года. Общая сумма контракта составляет 150 млрд крон (около 6 млрд евро), что является рекордом в истории страны. Американские F-35 впоследствии заменят арендованные чешскими ВВС истребители JAS-39 Gripen. При этом первые F-35A Lightning II в версии Block IV по плану будут произведены не раньше 2029 года. Согласно контракту, непосредственно в Чехию первые F-35A прибудут в 2031 году, а полностью поставка завершится к 2035 году. Общие расходы на приобретение и эксплуатацию F-35 до конца срока их службы в 2069 году Минобороны Чехии оценивает в 322 млрд крон (12,9 млрд евро).
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