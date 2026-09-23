Рождаемость по приговору

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Рождаемость по приговору


Есть в русском языке словосочетания, которые сами просятся на постамент. «Разведёнка с прицепом» — из таких: в нём слышны и лязг сцепки, и скрип рессор, и вся тяжесть семейной истории, которая вдруг оказывается грузом на государственном прицепе. И вот за это словосочетание в Госдуме предложили давать — если верить прозвучавшим оценкам — до шести лет: срок, несоразмерный обычному представлению о словесной грубости.



Инициатива родилась не в тиши прокурорского кабинета, а на экспертном круглом столе — том благородном жанре, где люди, ничего не решающие, торжественно решают судьбу всех прочих. Автор поправки — юрист Валерия Рытвина, основательница загадочного «Совета блогеров» — предложила дополнить 282-ю статью: возбуждать ненависть, оказывается, можно не только по признаку расы или национальности, но и по семейному положению. Заодно предлагается распространить на этот новый признак и административную ответственность по статье 20.3.1 КоАП. Так семейный статус получает ту же уголовную охрану, что раса и вероисповедание, — и холостяк, неудачно пошутивший в комментариях, оказывается в неожиданно серьёзной компании.

Прокурор-филолог заступает на пост


Тут-то и начинается самое тонкое. Одно дело — оскорбление, за которое и так предусмотрены свои статьи. Другое — «возбуждение ненависти», материя настолько летучая, что применять её придётся с редкой осторожностью. Кто-то ведь должен будет всякий раз разграничивать бытовую ссору, семейную перепалку в комментариях, сатиру и публичное разжигание вражды к целому разряду разведённых граждан; устанавливать умысел, адресата, публичность. Должность пока вакантна, но профессия уже вырисовывается: прокурор-филолог, специалист по замеру температуры ненависти в отдельно взятом посте.

Круглый стол квадратных решений


Логика автора обезоруживает. Как следовало из её выступления, для матери-одиночки в языке обидная формула есть, а для ушедшего отца симметричной нет. Вывод отсюда делается стремительный, как сход лавины: раз в языке перекос, выправлять его будем не новым словом, а новым сроком. Филологический пробел решено латать нарами — примерно так, обнаружив, что в комнате дует, начинают сажать под замок сквозняк.

Помогал думать приглашённый депутат. Он для начала определился с фундаментом морали: эталон её — безусловно, Библия, но, безусловно, и Коран тоже. Так человек с чистой совестью называет сразу два эталона метра, не замечая, что эталон на то и эталон, что он один. Присутствовавший протоиерей подпёр дискуссию цифрой, от которой стол слегка накренился:

У нас 85 разводов на 100 браков. Давайте представим, что мы построили 100 домов, из них 85 развалились.

Образ прекрасный, только строительная метафора играет против оратора: когда из сотни домов рушатся восемьдесят пять, разумный человек задаёт вопросы не жильцам, а проекту, смете и подрядчику. Но вопрос о подрядчике на круглом столе деликатно оставили за скобками — там, где ему, впрочем, самое место.

Демография через диспозицию


Отдельного восхищения заслуживает демографический сюжет. Судя по аргументам участников стола, грубое слово в интернете отвращает россиянок от создания семьи — и, стало быть, борьбу за рождаемость надлежит вести силами следственных органов. Если довести эту мысль до конца, схема выходит стройная:
  • гражданин пишет гадость в комментариях;
  • гражданина отправляют на шесть лет;
  • освободившись, он немедленно женится и восстанавливает поголовье.

И ведь нельзя сказать, что за всем этим нет живой боли. Одинокой матери действительно бывает больно от чужого хамства, а стигма «неполной семьи» — вещь настоящая и несправедливая. Беда в том, что лечится она детскими садами, жильём и вовремя выплаченными алиментами — теми самыми, о которых на том же столе горевали отдельно и жалобно, — а вовсе не расширением карательной статьи. Люди создают семьи не оттого, что за молчание не сажают, а оттого, что им есть где жить и на что растить детей.

История, впрочем, знает жанр. Были у нас и товарищеские суды, клеймившие граждан за «аморалку», и комиссии, следившие за узкими брюками и длиной волос. Эти разные по масштабу практики объединяла трогательная вера в то, что нравственные привычки можно сформировать административным принуждением — доставить их в общество, как газовую трубу. Кончалось чаще всего одинаково: узкие брюки уходили в подполье, а нравственность — вслед за ними.

И вот что остаётся за кадром всех этих благородных заседаний. Никакая уголовная статья не вернёт бросившего отца и не отменит материнского одиночества. Она умеет ровно одно: превратить хамство из порока в состав преступления, а прокурора — в главного филолога страны. И тогда мы заживём в удивительном государстве, где за грубое слово дают срок, за развалившийся дом отвечает жилец, а демографию поднимают из зала суда.
7 комментариев
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  1. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +2
    Сегодня, 17:13
    Вменять уголовную статью за разводы,это даже смешно.Но проблема то никуда не девалась.У нас растет процент безотцовщины.И это при живых отцах.Если так будет продолжаться дело,то мы достигнем послевоенного времени.У нас на ТВ существуют проекты на разводах.Если в 50 годах на последней странице газеты было опубликовано 3-4 развода,то сейчас не хватит многостраничных фалиантов.Знаю одно-там,где разводов меньше,там все в порядке с демографией.
  2. bk316 Звание
    bk316
    +3
    Сегодня, 17:14
    Я кстати удивляюсь, почему тут на ВО не пересажали всех борцунов. laughing
    Ведь 228 выглядит так:
    направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет":


    Так что не сметь писать что чиновники все сплошь олухи или не дай боже воры.

    А если серьезно, то эта странная любовь решать все путем бумагомарания (законотворчества) точно не от большого ума.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 17:40
      Цитата: bk316
      Я кстати удивляюсь, почему тут на ВО не пересажали всех борцунов.
      Ведь 228 выглядит так:

      Так то все местные высказывания про хох-лов с эпитетами тянут на эту статью...
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 17:48
        Так то все местные высказывания про хох-лов с эпитетами тянут на эту статью...


        Так то да, но думаю, что в нынешних условиях будет комментарий ВС, что это НЕ относится
        к гражданам недружественных стран.
        Кстати я описался, не 228 а 282
  3. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    +1
    Сегодня, 17:19
    да , в СССР было не мало дурости , но по сравнению с современной РФ , они очень сильно бледнеют
  4. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 17:27
    Сегодня, когда абсурдность будней зашкаливает, очень не хватает тонкой иронии Михаила Жванецкого...
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Роман_Васильевич
      очень не хватает тонкой иронии Михаила Жванецкого...

      Прям ОЧЕНЬ! Жаль не дожил - интересно было бы послушать как бы он им сейчас завидовал... из Израиля... в статусе иноагента...