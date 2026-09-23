В Киеве после ударов поврежден дата-центр крупного интернет-провайдера UTELS

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В Киеве после ударов поврежден дата-центр крупного интернет-провайдера UTELS


Утром 23 сентября российские дроны массово ударили по Киеву. Среди поражённых целей оказался дата-центр одного из крупных провайдеров столицы. Из-за попаданий у большого числа пользователей пропала связь с интернетом.



В компании UTELS сообщили: во время очередной атаки на Киев пострадал один из столичных дата-центров, где стоит узловое оборудование. Оно осталось без электричества, поэтому возможны сбои в работе сети и в доступе к услугам. На месте уже трудятся аварийные бригады, но по срокам восстановления пока ничего неизвестно.

Провайдер «Паутина» также объявил о масштабной аварии. В заявлении компании говорится, что в результате обстрела часть абонентов может остаться без связи. В «Паутине» отметили, что разрушения колоссальные, а без сервиса осталась почти половина их сети.

UTELS – это киевский оператор связи и провайдер, который обслуживает и частных клиентов, и компании. У него есть свой дата-центр, предлагающий аренду VDS/VPS и виртуальный хостинг. Компания работает на технологиях GPON и xPON и подаёт свой интернет как энергонезависимый – он продолжает работать даже при отключении света. Пропускная способность каналов доходит до 40 Гбит/с, есть прямое подключение к крупнейшим точкам обмена трафиком Украины. К отключению света дата-центр может и устойчивый, а вот против «Гераней» устоять не смог.

Столичный провайдер «Паутина» открылся в 2007 году. Согласно сведениям на июнь 2026 года, в штате числилось 38 сотрудников, а выручка за 2025 год дошла до 42,3 млн гривен.

Удары пришлись не только по дата-центру. Сегодня также досталось рынку «Шайба», который находится возле Центрального вокзала, складской инфраструктуре и фармацевтическому заводу «Дарница».
6 комментариев
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  1. Амиго. Звание
    Амиго.
    +2
    Сегодня, 17:33
    Неужто за стервятников взялись, "спецов" по разводу пенсионеров
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +4
      Сегодня, 17:41
      Скорее по интернету удар нанесли.
      Нечего было хвастать, что они "и без электричества работают".
      Через интернет много чего передавать можно, в том числе и в военных целях.
      А вот по складам на рынке и фармацевтической компании - разведка хорошо работает, лежало там что-то. Скорее всего дроны, раз про вторичные детонации речи нет.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 17:50
      Видимо осуществлять кардинальное лишения Украины электричества, на чём сейчас задействовано огромное количество объектов ВПК и ВСУ, наша власть не решается, потому выбивают по отдельности лишь значимые объекты. Очень жаль, так мы будет выбивать ещё долго вражескую инфраструктуру.
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        0
        Сегодня, 17:56
        Возможно и так. А может быть приходит постепенно понимание, что договориться о чем-то вменяемом не удастся. Наконец-то...хоть так.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:54
    Теперь осталось ударить по телецентрам!
  3. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    -1
    Сегодня, 17:54
    Ща видно будет, кто тут пропадёт из эфира, кто из кастрюль шифровался .... wink