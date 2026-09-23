В Киеве после ударов поврежден дата-центр крупного интернет-провайдера UTELS
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Утром 23 сентября российские дроны массово ударили по Киеву. Среди поражённых целей оказался дата-центр одного из крупных провайдеров столицы. Из-за попаданий у большого числа пользователей пропала связь с интернетом.
В компании UTELS сообщили: во время очередной атаки на Киев пострадал один из столичных дата-центров, где стоит узловое оборудование. Оно осталось без электричества, поэтому возможны сбои в работе сети и в доступе к услугам. На месте уже трудятся аварийные бригады, но по срокам восстановления пока ничего неизвестно.
Провайдер «Паутина» также объявил о масштабной аварии. В заявлении компании говорится, что в результате обстрела часть абонентов может остаться без связи. В «Паутине» отметили, что разрушения колоссальные, а без сервиса осталась почти половина их сети.
UTELS – это киевский оператор связи и провайдер, который обслуживает и частных клиентов, и компании. У него есть свой дата-центр, предлагающий аренду VDS/VPS и виртуальный хостинг. Компания работает на технологиях GPON и xPON и подаёт свой интернет как энергонезависимый – он продолжает работать даже при отключении света. Пропускная способность каналов доходит до 40 Гбит/с, есть прямое подключение к крупнейшим точкам обмена трафиком Украины. К отключению света дата-центр может и устойчивый, а вот против «Гераней» устоять не смог.
Столичный провайдер «Паутина» открылся в 2007 году. Согласно сведениям на июнь 2026 года, в штате числилось 38 сотрудников, а выручка за 2025 год дошла до 42,3 млн гривен.
Удары пришлись не только по дата-центру. Сегодня также досталось рынку «Шайба», который находится возле Центрального вокзала, складской инфраструктуре и фармацевтическому заводу «Дарница».
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