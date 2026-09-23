Трамп готовит запрет на вывоз дизеля из США из-за рекордных цен
1 0228
Дональд Трамп подтвердил: он собирается запретить вывоз дизельного топлива из США. Цель – остановить рекордный рост цен внутри страны. Сказал он об этом 22 сентября, когда встретился с Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Скотт Бессент, министр финансов США, тоже был на этой встрече и подтвердил: Белый дом сейчас активно прорабатывает этот вопрос. По его словам, проводится оценка, насколько такая мера оправдана с учётом общих мощностей нефтепереработки и сработает ли запрет полностью или лишь частично.
Стоимость дизеля в Америке взлетела до рекордной отметки – впервые в истории розничная цена перевалила за 6,5 доллара за галлон. За год он подорожал примерно на 77%. Это больно ударило по фермерам и перевозчикам. В связи с этим у Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре прибавилось проблем.
Цены подскочили сразу из-за двух причин. Первая – война США с Ираном, которая урезала поставки из Персидского залива. Вторая – удары Украины по российским НПЗ. Именно из-за подорожавшего дизеля Трамп публично потребовал от Киева эти удары остановить.
Американские нефтяные компании уже пытаются отговорить Трампа. Они боятся, что запрет только усилит нехватку и обернётся потерями в миллиарды долларов. Но, как пишет крупное американское издание, в отрасли уже не сомневаются: запрет введут, пусть хотя бы и частичный.
Аналитики тоже сомневаются, что эта мера сработает. По словам одного из экспертов, цены на дизель в США зависят не от внутреннего баланса спроса и предложения, а от мирового, повлиять на который Трамп не в силах.
Если США запретят вывозить дизель, на мировом рынке может возникнуть дефицит. Сильнее всех от этого пострадает Украина – почти весь дизель киевский режим покупает за границей. Главные поставщики топлива для Киева – Польша, Румыния и Литва.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация