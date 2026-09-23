Трамп готовит запрет на вывоз дизеля из США из-за рекордных цен

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Трамп готовит запрет на вывоз дизеля из США из-за рекордных цен


Дональд Трамп подтвердил: он собирается запретить вывоз дизельного топлива из США. Цель – остановить рекордный рост цен внутри страны. Сказал он об этом 22 сентября, когда встретился с Зеленским в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН.



Скотт Бессент, министр финансов США, тоже был на этой встрече и подтвердил: Белый дом сейчас активно прорабатывает этот вопрос. По его словам, проводится оценка, насколько такая мера оправдана с учётом общих мощностей нефтепереработки и сработает ли запрет полностью или лишь частично.

Стоимость дизеля в Америке взлетела до рекордной отметки – впервые в истории розничная цена перевалила за 6,5 доллара за галлон. За год он подорожал примерно на 77%. Это больно ударило по фермерам и перевозчикам. В связи с этим у Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре прибавилось проблем.

Цены подскочили сразу из-за двух причин. Первая – война США с Ираном, которая урезала поставки из Персидского залива. Вторая – удары Украины по российским НПЗ. Именно из-за подорожавшего дизеля Трамп публично потребовал от Киева эти удары остановить.

Американские нефтяные компании уже пытаются отговорить Трампа. Они боятся, что запрет только усилит нехватку и обернётся потерями в миллиарды долларов. Но, как пишет крупное американское издание, в отрасли уже не сомневаются: запрет введут, пусть хотя бы и частичный.

Аналитики тоже сомневаются, что эта мера сработает. По словам одного из экспертов, цены на дизель в США зависят не от внутреннего баланса спроса и предложения, а от мирового, повлиять на который Трамп не в силах.

Если США запретят вывозить дизель, на мировом рынке может возникнуть дефицит. Сильнее всех от этого пострадает Украина – почти весь дизель киевский режим покупает за границей. Главные поставщики топлива для Киева – Польша, Румыния и Литва.
8 комментариев
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  1. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 17:07
    А ведь Петров и Боширов могли бы постараться и сделать так чтоб США пришлось импортировать дизель
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 17:13
      Ух, доня-турбодизель, щаз как всех победю.... Ну а не победю, так всем расскажу что победил.... laughing
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 17:24
        в отрасли уже не сомневаются: запрет введут, пусть хотя бы и частичный.

        Вот же молодец - по сути монархию построил. Пусть и временную. Было какое-то сомнение, что свадебный генерал, говорит, что нужно тем, кто его привел к власти, всем рулит бизнес. А тут смотри-ка - указ короля..
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +3
    Сегодня, 17:12
    Трамп готовит запрет на вывоз дизеля из США из-за рекордных цен
    Вот и здорово. Пусть вводит запрет побыстрее. Россия солярку не продаёт. Штаты тоже не будут продавать. Что начнётся в Гейропе?! Только не уверен,что компании США не оспорят этот запрет в суде. Уже многие начинания Трампа провалились из-за их отмены судебной машиной.
  3. кредо Звание
    кредо
    0
    Сегодня, 17:20
    Американские нефтяные компании уже пытаются отговорить Трампа. Они боятся, что запрет только усилит нехватку и обернётся потерями в миллиарды долларов. Но, как пишет крупное американское издание, в отрасли уже не сомневаются: запрет введут, пусть хотя бы и частичный.

    По последним данным, озвученным небезызвестным Гуттеришем, четыре крупные американские нефтегазовые компании за последние несколько лет, на фоне войн на Украине и Ближнем Востоке, заработали без малого более 500 миллиардов долларов США на продаже добытых ресурсов по завышенным ценам.
    А сейчас они бы действительно заработали ещё больше на фоне проблем с персами и хуситами, а тут такой облом. Я их понимаю. crying
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    -1
    Сегодня, 17:20
    "6,5 доллара за галлон"?
    Ну, так дайте выкладку, сколько можно купить в США дизеля на среднюю зарплату и , что бы ощутить весь "ужас" среднего американца - сколько на нашу среднюю зарплату. Может мы хоть порадуемся за себя, какой у нас дизель дешёвый?
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +3
      Сегодня, 17:29
      Ну, так дайте выкладку, сколько можно купить в США дизеля на среднюю зарплату и , что бы ощутить весь "ужас" среднего американца - сколько на нашу среднюю зарплату
      В таком случае среднюю зарплату в Штатах надо брать после уплаты налогов и мед. страховки. А то получатся искажённые цифры. Да и проезжают америкосы в среднем на своих авто больше чем россияне. Т. о. для них цены на дизель имеют большее значение, чем для нас. 6.5/3.79=1.72$ за литр.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 17:23
    Главные поставщики топлива для Киева – Польша, Румыния и Литва
    Самые что ни на есть нефтедобывающие страны wink