Варшава обвинила Ми-8 ВС РФ во «вторжении» в воздушное пространство Польши

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Варшава обвинила Ми-8 ВС РФ во «вторжении» в воздушное пространство Польши

Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства после того, как российский вертолёт «вторгся» на польскую территорию и пробыл там меньше минуты. Об этом говорится в сообщении оперативного командования ВС Польши.

Согласно предоставленным данным, сегодня, 23 сентября, российский вертолёт Ми-8, совершавший полёт в воздушном пространстве Калининградской области, «вторгся» в воздушное пространство Польши и пробыл там 42 секунды. За это время он успел пролететь вглубь Польши порядка 300 метров, развернуться и снова уйти на российскую территорию.



Польша привела в боевую готовность силы ПВО и подняла в воздух дежурные истребители. Правда, когда они приблизились к району города Бранево, от российского вертолёта уже и след простыл.

Сообщаем вам, что 23 сентября текущего года в 11:08 произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша к северу от города Бранево с участием вертолета Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации.

Ладно бы это был беспилотник, а тут военный российский вертолёт. Польша отреагировала соответственно, заявив, что характер инцидента говорит о том, что Россия якобы проверяет готовность польской системы ПВО.

Видимо, будут писать ноту протеста. Очередную.
6 комментариев
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  1. Levinstein Звание
    Levinstein
    +1
    Сегодня, 17:26
    Ми-8 ответил, что занесло на повороте, скорость не рассчитал hi
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 17:39
      Обознатушки перепрятушки..... Если кажется - креститься надо, а впрочем..... laughing
  2. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +1
    Сегодня, 17:29
    Ничего не было. Пшеки очередной раз раздуваю скандал.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:38
    Похоже Польше методы Гейдриха и Науйокса приглянулись...достойные ученики.
  4. Роман_Васильевич Звание
    Роман_Васильевич
    0
    Сегодня, 17:44
    Россия якобы проверяет готовность польской системы ПВО...

    Почему, "якобы" - проверяем!
    Они же не стесняются говорить, что готовятся к войне с нами...
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    +1
    Сегодня, 17:48
    Надеюсь, наши успели провести разведку над вражеской территорией. Пока это самая короткая война в истории. А полякам есть, чем гордиться. Они заставили "агрессора" отступить, даже не объявляя мобилизацию.