Варшава обвинила Ми-8 ВС РФ во «вторжении» в воздушное пространство Польши
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Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства после того, как российский вертолёт «вторгся» на польскую территорию и пробыл там меньше минуты. Об этом говорится в сообщении оперативного командования ВС Польши.
Согласно предоставленным данным, сегодня, 23 сентября, российский вертолёт Ми-8, совершавший полёт в воздушном пространстве Калининградской области, «вторгся» в воздушное пространство Польши и пробыл там 42 секунды. За это время он успел пролететь вглубь Польши порядка 300 метров, развернуться и снова уйти на российскую территорию.
Польша привела в боевую готовность силы ПВО и подняла в воздух дежурные истребители. Правда, когда они приблизились к району города Бранево, от российского вертолёта уже и след простыл.
Сообщаем вам, что 23 сентября текущего года в 11:08 произошло кратковременное нарушение воздушного пространства Республики Польша к северу от города Бранево с участием вертолета Ми-8 Вооруженных сил Российской Федерации.
Ладно бы это был беспилотник, а тут военный российский вертолёт. Польша отреагировала соответственно, заявив, что характер инцидента говорит о том, что Россия якобы проверяет готовность польской системы ПВО.
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