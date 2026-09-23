«Сказал жене, что у него проблемы»: в Британии разбился учебный самолёт Hawk T2

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«Сказал жене, что у него проблемы»: в Британии разбился учебный самолёт Hawk T2


В Британии разбился учебный самолёт королевских ВВС (RAF) Hawk T2. Это произошло сегодня на острове Англси в Северном Уэльсе, когда борт только что взлетел с авиабазы Вэлли.



Такую информацию опубликовали в британской газете Mirror.

После аварии один из очевидцев заявил, что заподозрил что-то неладное, увидев пламя во время взлёта самолёта. Он сообщил журналистам:

Я сказал жене, что у него проблемы, так как видел пламя при взлёте.

Другой свидетель рассказал, что заметил, как один из самолётов резко дёрнул носом вверх. После этого из него катапультировались двое лётчиков. Позже стало известно, что экипажу удалось избежать серьёзных травм. Самолёт же рухнул, пролетев ещё примерно два километра в сторону горы. Наблюдая за случившимся, местные жители слышали громкий взрыв и увидели поднимающийся в небо столб дыма чёрного цвета.

К месту крушения экстренно прибыли пожарные, скорая помощь и спасатели. Данные Flightradar24 свидетельствуют о том, что туда также направили вертолёт санитарной авиации.

Представитель британских Военно-воздушных сил заявил журналистам:

Инцидент с участием самолета T2 Hawk Королевских ВВС, вылетевшего с авиабазы Вэлли, произошел недалеко от острова Англси. В настоящее время ведется расследование, и мы не будем давать дальнейших комментариев.

Такие машины, одна из которых потерпела сегодня крушение, используются в британских ВВС для тренировок пилотов истребителей.
2 комментария
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  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 17:42
    Странные у них правила . Сначала жене (чьей? ) сообщить , вместо того , что службы аэродрома проинформировать .
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 17:51
    Фото с места событий.
    Как можно заметить, оба летчика катапультировались.