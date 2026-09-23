«Сказал жене, что у него проблемы»: в Британии разбился учебный самолёт Hawk T2

Я сказал жене, что у него проблемы, так как видел пламя при взлёте.

Инцидент с участием самолета T2 Hawk Королевских ВВС, вылетевшего с авиабазы Вэлли, произошел недалеко от острова Англси. В настоящее время ведется расследование, и мы не будем давать дальнейших комментариев.