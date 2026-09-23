Экс-главком ВСУ Сырский обвинил Фёдорова в остром необеспечении армии
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Бывший главком ВСУ Александр Сырский решил довольно громко напомнить о себе. Времени на гражданке у него стало побольше, даже взялся докторскую диссертацию писать на военную тематику.
По этой причине наверняка отставной генерал не намерен оставлять в покое происходящее в украинской армии. В ходе публичного выступления он заявил, что в первом полугодии 2026-го обеспечение ВСУ по всем направлениям составляло только 15–20% от потребностей. Хуже всего обстояло дело с поставками в войска наземных роботизированных комплексов, от которых зависит более половины логистики на фронте.
Довольно самокритично на первый взгляд, ведь с поста главкома Зеленский отправил Сырского в отставку в июле нынешнего года. Однако на вопрос, почему в период его командования войсками армия испытывала столь серьезные проблемы со снабжением, экс-главком переложил ответственность на Министерство обороны и лично на главу ведомства Михаила Федорова.
Напомним, Зеленский заявлял, что уволил Федорова из-за их конфликта с главкомом ВСУ. Министр обороны обвинил Сырского в провале реформы мобилизации и отказе от проведения других реформ в армии. Но потом Зеленский уволил и Сырского под давлением протестов.
Причем в промежутке между этими двумя отставками главком ВСУ принес публичные извинения уже уволенному Федорову. Генерал заявил, что существование конфликта якобы стало для него неожиданностью, поскольку воспринимал их отношения как рабочие. Но, видать, обида не прошла.
Хотя, если разобраться безо всякой симпатии к обоим фигурантам этой разборки, Сырский во многом прав. Военное командование не отвечает непосредственно за вопросы снабжения армии, это как раз находится в ведении Министерства обороны. Впрочем, это сугубо проблемы киевского режима, которые нас, если это правда, могут только порадовать.
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