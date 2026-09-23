В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на ж.д. путях, идущих на Украину
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В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге. Инцидент произошёл в Люблинском воеводстве, сообщает польская пресса.
Во вторник, 22 сентября, в вечернее время неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Два товарных состава во время следования в районе Едланки в Люблинском воеводстве столкнулись с бетонными блоками, лежащими на путях. Оба локомотива получили повреждения, но вагоны с рельсов не сошли. Движение в обоих направлениях было приостановлено до приведения путей в порядок.
Прокуратура и полиция по горячим следам провели предварительную проверку и, не обнаружив на уложенных на рельсы бетонных блоках следов взрывчатых веществ, пришли к выводу, что это не диверсия, не террористический акт, а «обычное хулиганство». Тем более, что в этих местах и ранее случались подобные инциденты.
Скорее всего, мы имеем дело с хулиганским актом. Полиция и раньше сообщала о подобных инцидентах в этом месте.
Однако ряд польских СМИ высказал удивление сделанным выводам. Во-первых, из-за этого хулиганства с рельсов мог сойти состав с цистернами с топливом с последующими последствиями. А во-вторых, по данным путям идут грузы на Украину, и никого не удивляют периодически появляющиеся на путях бетонные блоки. В следующий раз там заложат уже взрывчатку.
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