В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на ж.д. путях, идущих на Украину

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В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на ж.д. путях, идущих на Украину

В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге. Инцидент произошёл в Люблинском воеводстве, сообщает польская пресса.

Во вторник, 22 сентября, в вечернее время неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Два товарных состава во время следования в районе Едланки в Люблинском воеводстве столкнулись с бетонными блоками, лежащими на путях. Оба локомотива получили повреждения, но вагоны с рельсов не сошли. Движение в обоих направлениях было приостановлено до приведения путей в порядок.



Прокуратура и полиция по горячим следам провели предварительную проверку и, не обнаружив на уложенных на рельсы бетонных блоках следов взрывчатых веществ, пришли к выводу, что это не диверсия, не террористический акт, а «обычное хулиганство». Тем более, что в этих местах и ранее случались подобные инциденты.

Скорее всего, мы имеем дело с хулиганским актом. Полиция и раньше сообщала о подобных инцидентах в этом месте.

Однако ряд польских СМИ высказал удивление сделанным выводам. Во-первых, из-за этого хулиганства с рельсов мог сойти состав с цистернами с топливом с последующими последствиями. А во-вторых, по данным путям идут грузы на Украину, и никого не удивляют периодически появляющиеся на путях бетонные блоки. В следующий раз там заложат уже взрывчатку.
17 комментариев
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  1. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +2
    Сегодня, 18:04
    Ау, что что зрада "... а «обычное хулиганство»"...." ? И что, Россия ни при чём ? Совсем нюх ляхи потеряли ? laughing
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 18:11
      Цитата: ALCA056000
      И что, Россия ни при чём ?

      Как-то даже непривычно...
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 18:25
        Бетонный блок?
        Судя по фото это белый кирпич лежит. Слегка увеличенного формата.
        Не диверсия это, а имитация диверсии.
        Ну, или действительно дети хулиганят.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 18:42
          Цитата: Shurik70
          Бетонный блок?
          Судя по фото это белый кирпич лежит.

          Это для строителя кирпич не просто кирпич, а силикатный, цокольный, облицовочный, клинкерный... А уж "блок" настолько объёмное понятие, что говорить и говорить.

          А для журналистов - что камень, что кусок штукатурки, что кирпич - всё "бетонный блок".
          Для следователей-расследователей - в зависимости от того, кого нужно обвинить.
          То, что на фотографии - Вы правы, на "бетонный блок" не очень... Я, например, при словах "бетонный блок" представляю ФБСку-"шестёрку"...
      2. mitrich Звание
        mitrich
        +1
        Сегодня, 19:09
        Жаль что диверсия не удалась и составы не ушли под откос.
        Давно пшеки заслужили войнушку и на своей земле.
        1. Ślązako Звание
          Ślązako
          0
          Сегодня, 19:15
          Sehe es lieber so, dass in Polen doch einige erkennen, dass es falsch ist eine jüdischen Rabi Figur und den Kunststaat Ukraine zu unterstützen.
    2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +3
      Сегодня, 18:11
      Нужно наградить хулиганов заочно знаком "Почетный чекист".)))
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 19:17
        Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
        Нужно наградить хулиганов заочно знаком "Почетный чекист".)))

        Вспомнилось...
        22 декабря. В тёмный, обесточенный подъезд заходит электрик, идёт домой с работы. Смотрит - у щитка ковыряются с фонариком два мужика.
        - С праздником, коллеги!
        - С каким праздником? Праздник позавчера был...

        (22 декадря - День энергетика, 20 декабря - День сотрудника госбезопасности)
        laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:13
    ❝ Скорее всего, мы имеем дело с хулиганским актом ❞ —

    — Завтра скажут, что это русские бобры хулиганят ...
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 18:15
    У нас бы даже за хулиганство не сошло. Ну шёл человек домой уставший, ну забыл пару блоков на путях. Проспался бы и утром забрал, - для гаража надо...
    1. ALCA056000 Звание
      ALCA056000
      0
      Сегодня, 18:25
      Утром бы забрал, но ..... ежель какой украинец мимо бы не проходил laughing
  4. Комментарий был удален.
  5. Юрий_Я Звание
    Юрий_Я
    +1
    Сегодня, 18:21
    неизвестные пытались устроить диверсию

    походу неизвестные только этим и занимаются...
    или этим только неизвестные занимаются
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 18:23
    Странный способ устраивать диверсию притащив бетонный блок на пути. request
    Во первых заметные габариты, во вторых тяжело тащить, в третьих этож какие пропитые насквозь мозги надо иметь чтобы такое устроить.
  7. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 18:26
    Очередной топор мысли!))) Не удивлюсь, если в следующий раз на блоках будет написано: От Путина с Приветом!)))
  8. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 18:42
    В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на ж.д. путях, идущих на Украину

    А , заголовок статьи то , точь диверсионная группа сработала. laughing
  9. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 18:49
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: ALCA056000
    И что, Россия ни при чём ?

    Как-то даже непривычно...

    Еще не вечер. Подождите, проведут расследование и обнаружат что кирпичи были производства Марийского завода силикатного кирпича...
  10. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 19:00
    На допросе диверсант заявил : "Я есть русский десантурник, вьет мой водительский паспорт. Мой родовое бунгало в штате Колыма". sad Цирк с конями и клоунами во власти. Блин, куда катится этот мир?!