В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на ж.д. путях, идущих на Украину

Скорее всего, мы имеем дело с хулиганским актом. Полиция и раньше сообщала о подобных инцидентах в этом месте.

В Польше неизвестные пытались устроить диверсию на железной дороге. Инцидент произошёл в Люблинском воеводстве, сообщает польская пресса.Во вторник, 22 сентября, в вечернее время неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Два товарных состава во время следования в районе Едланки в Люблинском воеводстве столкнулись с бетонными блоками, лежащими на путях. Оба локомотива получили повреждения, но вагоны с рельсов не сошли. Движение в обоих направлениях было приостановлено до приведения путей в порядок.Прокуратура и полиция по горячим следам провели предварительную проверку и, не обнаружив на уложенных на рельсы бетонных блоках следов взрывчатых веществ, пришли к выводу, что это не диверсия, не террористический акт, а «обычное хулиганство». Тем более, что в этих местах и ранее случались подобные инциденты.Однако ряд польских СМИ высказал удивление сделанным выводам. Во-первых, из-за этого хулиганства с рельсов мог сойти состав с цистернами с топливом с последующими последствиями. А во-вторых, по данным путям идут грузы на Украину, и никого не удивляют периодически появляющиеся на путях бетонные блоки. В следующий раз там заложат уже взрывчатку.