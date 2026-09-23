Судя по заявлениям Рубио, уговорить Лаврова на перемирие не удалось
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В Нью-Йорке завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Они прошли в закрытом формате без участия прессы и продлились 50 минут. Основной темой было урегулирование на Украине.
Первыми появились комментарии Рубио, глава американского Госдепа заявил, что по итогам прошедших переговоров Россия и Украина выразили «некоторую заинтересованность» в ограниченном прекращении огня, но это не приведёт к завершению войны. К тому же согласовать взаимное прекращение ударов будет непросто. Другими словами, похоже, с Россией США о перемирии и прекращении ударов не договорились, слишком обтекаемые фразы и никакой конкретики.
Россия и Украина выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое касалось бы энергетики. Это не положит конец войне, но, полагаю, может в какой-то мере ослабить глобальное напряжение, возникшее вследствие этого конфликта.
Ну и ещё США официально пригласили Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдёт в Майами (Флорида) в декабре этого года. Об этом тоже заявил Рубио. Ранее Трамп выразил сомнение, что российский лидер примет предложение и прилетит на саммит.
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