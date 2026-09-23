Судя по заявлениям Рубио, уговорить Лаврова на перемирие не удалось

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Судя по заявлениям Рубио, уговорить Лаврова на перемирие не удалось

В Нью-Йорке завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Они прошли в закрытом формате без участия прессы и продлились 50 минут. Основной темой было урегулирование на Украине.

Первыми появились комментарии Рубио, глава американского Госдепа заявил, что по итогам прошедших переговоров Россия и Украина выразили «некоторую заинтересованность» в ограниченном прекращении огня, но это не приведёт к завершению войны. К тому же согласовать взаимное прекращение ударов будет непросто. Другими словами, похоже, с Россией США о перемирии и прекращении ударов не договорились, слишком обтекаемые фразы и никакой конкретики.



Россия и Украина выразили заинтересованность в некотором ограниченном прекращении огня, которое касалось бы энергетики. Это не положит конец войне, но, полагаю, может в какой-то мере ослабить глобальное напряжение, возникшее вследствие этого конфликта.

Ну и ещё США официально пригласили Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдёт в Майами (Флорида) в декабре этого года. Об этом тоже заявил Рубио. Ранее Трамп выразил сомнение, что российский лидер примет предложение и прилетит на саммит.
19 комментариев
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  1. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +12
    Сегодня, 18:21
    перемирие-это т.е прекращение бомбандировок и дать лохлам пережить зиму..так!? ....мы уже катались на этих коняжках yes ....бить до капитуляции!!!
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +13
      Сегодня, 18:33
      «Безумие — это повторение одних и тех же ошибок в ожидании разных результатов». (А. Энштейн)

      Равномерные удары башкой янкесов в стену, с бормотанием - "трактор в поле тыр-тыр-тыр, мы за мир, мы за мир" в надежде обдурить Россию в очередной раз....Достали! negative
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +4
        Сегодня, 18:41
        Мы за прочный и долгий мир.
        И против того, чтоб давать фашистам перемирие для переподготовки.
        Вторых "Минских соглашений" не будет.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 18:48
        Равномерные удары башкой янкесов в стену, с бормотанием
        так они не своей башкой бьются, у них у самих нормально всё
  2. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +3
    Сегодня, 18:23
    "Судя по заявлениям Рубио, уговорить Лаврова на перемирие не удалось"

    Не перемирие , а только капитуляция окраины!
  3. lubesky Звание
    lubesky
    -3
    Сегодня, 18:27
    На фоне всяких Мединских уже сильно возрастной и совсем не гибкий Лавров может запомнится нам в конце новым «Мистером НЕТ»? hi
  4. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +4
    Сегодня, 18:29
    Совсем политикос матрасов упал, даже Лаврова не смогли уговорить!)))
    Чего уж про разговоры с шутом говорить, тот глыба переговоров и попрошайничества!)))
    1. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +1
      Сегодня, 18:49
      потому что доня находится в цуцванге с 3-сторон его плющат wassat а до выборов осталось всего ничего и ему нужно кровь из носа что то сотворить!...но не выходит т.к жидко обделался по фсем фронтам laughing....у него уже кукуха едет-если он с трибуны оон уже открыто угражает стереть иран яо
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +2
        Сегодня, 18:53
        Рыжий играет в карманы своих друзей и себе лично. Башни играют в шашки сами с собой, каждую неделю переворачивая доску...
        Стыдно, но это наша реальность..
        Выборы все показали! Я сразу сказал:
        ЕР - 57℅, КПРФ - 13℅, и политологом быть не надо...
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 18:34
    1. Лавров уже несколько дней говорит, что никакой речи о мире нет и быть не может в текущих условиях..
    2.
    Ранее Трамп выразил сомнение, что российский лидер примет предложение и прилетит на саммит.


    Так и сомнений давно нет - Путин ведь давно уже заявил, что не поедет на эту встречу.

    Как то амеры всё в догонку ушедшему поезду делают
  6. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +4
    Сегодня, 18:36
    Сколько усилий приложили все эти евроанглосаксы чтобы столкнуть лбами Украину с Россией , чтобы сломать РФ , а получили украинский "чемодан без ручки". И , как теперь ни пытаются спрятать куда нибудь в чулан этот "чемодан" , ни чего не выходит. А "чемодан" то со временем хоть и по истрепался , но наглости набрался через край. Придется его поместить в "палату №6" , или утилизировать. hi
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 18:40
      Цитата: Серик Бур
      "чемодан" то со временем хоть и по истрепался , но наглости набрался через край.

      У чемодана появилась голова криворогого шинкаря.
  7. Ныробский Звание
    Ныробский
    +4
    Сегодня, 18:38
    Носятся со своим перемирием как дурик с фонариком без батарейки.
    Матрасам же уже сто раз сказано, нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир с устранением первопричин и на наших условиях, но Рубио не врубается.
    С ними вообще можно ставить все контакты на паузу и лупить бандеровцев в хвост и в гриву с удвоенным вдохновением, поскольку никаких реальных шагов в сторону взаимопонимания, за всё время контактов, матрасы так и не продемонстрировали и как прежде гонят бандерлогам оружие и разведданные.
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +1
      Сегодня, 18:53
      Цитата: Ныробский
      но Рубио не врубается.

      Да все он "врубается", но, "надежда умирает последней": - "Пообещаю-ка я вот это. (пообещать, не значит исполнить), а вдруг Лавров клюнет". Поэтому и ходят по кругу который раз, и все надежды не теряют. Но, наши держатся. И, так держать!
  8. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 18:44
    No, Lavrov je pro Rubia až moc těžká váha, nemá jedinou šanci Lavrova doběhnout. Výsledek jednání byl znám dopředu, jen výsledek na bojišti určí vítěze a toho, který bude prosit o kapitulaci.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +3
      Сегодня, 18:45
      Что ж, Лавров слишком тяжёлая лошадка для Рубио, у него нет шансов его догнать. Исход переговоров был известен заранее, только исход боя определит победителя и того, кто будет настаивать на капитуляции.
  9. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    Сегодня, 18:44
    появились комментарии Рубио, глава американского Госдепа заявил, что по итогам прошедших переговоров Россия и Украина выразили «некоторую заинтересованность» в ограниченном прекращении огня, но это не приведёт к завершению войны. К тому же согласовать взаимное прекращение ударов будет непросто. Другими словами, похоже, с Россией США о перемирии и прекращении ударов не договорились, слишком обтекаемые фразы и никакой конкретики.

    Рубио, своими ушами напоминает телепузика, и, говорит так, что без суфлёра не поймёшь...
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:00
    Так а что Лавров сказал? Он же Рубио с его хотелками послал, да?
  11. Klim95
    Klim95
    0
    Сегодня, 19:07
    Напоминает средневековье, когда рыцари приглашали лидеров восставших, а потом просто убивали их и их совесть не мучила - лидеры восставших - они же холопы