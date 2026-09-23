В МИД Израиля обвинили ООН в «системном гонении» на еврейское государство

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В МИД Израиля обвинили ООН в «системном гонении» на еврейское государство

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало доклад, в котором официально обвинило административные структуры ООН и отдельно Генеральную ассамблею, а это практически все страны мира, в организации «целенаправленного системного гонения на единственное в мире еврейское государство». В качестве доказательств приведены факты и цифры.

В израильском дипведомстве отметили, что за десятилетия внутри ООН сформировалась целая постоянная инфраструктура, деятельность которой сосредоточена именно на еврейском государстве. Это отдельные комитеты, комиссии, бюджеты, сотрудники, расследования и доклады. В результате возник непрерывный поток документов и резолюций, которые затем влияют на правительства, СМИ и международное общественное мнение в отношении Израиля исключительно не в лучшую сторону.

Особое внимание авторы документа обращают на статистику голосований Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД насчитали, что только за 11 лет, в период с 2015 по 2025 год, Генассамблея приняла 109 критических резолюций, посвященных Израилю. За это же время — всего 83 в отношении всех остальных стран мира вместе взятых. В еврейском дипведомстве считают, что эти цифры трудно объяснить исключительно ситуацией с правами человека.

Израиль напоминает, что ООН с самого начала обещала каждой стране: равного отношения по единым стандартам. Универсальные принципы, применяемые избирательно, больше нельзя называть таковыми.

В таких случаях говорят: дыма без огня не бывает. Не может такого быть, чтобы подавляющая часть мирового сообщества в течение нескольких лет осуждала действия одного государства более всех остальных безо всяких на то объективных причин.
15 комментариев
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  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +4
    Сегодня, 18:50
    Za posledních 10 let si Izrael odsouzení určitě zaslouží. Sami sebe už prezentují, jako stát nadlidí, což se zhnusí každému.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +9
      Сегодня, 18:50
      За последние 10 лет Израиль, безусловно, заслужил осуждение. Он уже сейчас позиционирует себя как сверхчеловеческое государство, что вызывает отвращение у всех.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +6
        Сегодня, 18:59
        Назовите фашистов - фашистами!
        Это будет честно!
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 19:20
          Индульгенция Холокоста больше не работает.
          Так что больше не разжалабят никого обвинениями в антисемитизме.
          Евреев по всему миру много, что нормально живут и работают.
          А фашиствует от чего-то только Израиль.
  2. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 18:50
    в котором официально обвинило административные структуры ООН и отдельно Генеральную ассамблею, а это практически все страны мира, в организации «целенаправленного системного гонения на единственное в мире еврейское государство»

    А что же России сказать на гонения единственого в мире русского государства?
  3. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 18:50
    Извозчик, не гони лошадей! Извозчик! Ты гонишь!
    Прошу прощения, но это уже потеря чувства юмора.
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 18:51
    единственное в мире еврейское государство
    Многие в мире считают, что даже это слишком много.
  5. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 18:55
    Великий сын еврейского народа, составитель бессмертной "Энциклопедии хулиганствующего ортодокса" Ося Раскин сказал однажды : "Из вас, жыдов, нас, евреев, не любят"!
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 18:56
    Давно вы, ребята, по миру не бегали, клочок землицы для "родинки" не искали... Забыли, что такое настоящие "гонения"? У друзей своих американских да европейских спросите - они расскажут. Если им не станет стыдно рассказывать...
  7. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 18:57
    Как они опять всем надоели...
    Опять начнется повторение их истории... Сами просят!
  8. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:02
    В МИД насчитали, что только за 11 лет, в период с 2015 по 2025 год

    Вообще то 2025-2015=10, а никак не 11. Как всегда обсчитали. laughing
  9. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Сегодня, 19:02
    [/quote]целенаправленного системного гонения на единственное в мире еврейское государство». [quote]

    Восхитительно! Когда нечего сказать, несут такую ахинею.
    Израиль, это - гнойник на теле Земли. Часто этот гнойник прорывается и гной растекается по БВ, заражая и уничтожая все в районе разлива. Только хирургическое вмешательство может излечить эту опухоль.
  10. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 19:05
    Странно, что в этот раз фашист богоизбранность прилюдно из широких штанин не вывалил
  11. lshka Звание
    lshka
    0
    Сегодня, 19:14
    Кто бы кричало и чья бы молчало....вот уж комубыло дано попустительств.
  12. Dart2027 Звание
    Dart2027
    0
    Сегодня, 19:22
    Любопытный факт - евреев гоняли везде и все.