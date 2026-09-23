В МИД Израиля обвинили ООН в «системном гонении» на еврейское государство

Израиль напоминает, что ООН с самого начала обещала каждой стране: равного отношения по единым стандартам. Универсальные принципы, применяемые избирательно, больше нельзя называть таковыми.

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало доклад, в котором официально обвинило административные структуры ООН и отдельно Генеральную ассамблею, а это практически все страны мира, в организации «целенаправленного системного гонения на единственное в мире еврейское государство». В качестве доказательств приведены факты и цифры.В израильском дипведомстве отметили, что за десятилетия внутри ООН сформировалась целая постоянная инфраструктура, деятельность которой сосредоточена именно на еврейском государстве. Это отдельные комитеты, комиссии, бюджеты, сотрудники, расследования и доклады. В результате возник непрерывный поток документов и резолюций, которые затем влияют на правительства, СМИ и международное общественное мнение в отношении Израиля исключительно не в лучшую сторону.Особое внимание авторы документа обращают на статистику голосований Генеральной Ассамблеи ООН. В МИД насчитали, что только за 11 лет, в период с 2015 по 2025 год, Генассамблея приняла 109 критических резолюций, посвященных Израилю. За это же время — всего 83 в отношении всех остальных стран мира вместе взятых. В еврейском дипведомстве считают, что эти цифры трудно объяснить исключительно ситуацией с правами человека.В таких случаях говорят: дыма без огня не бывает. Не может такого быть, чтобы подавляющая часть мирового сообщества в течение нескольких лет осуждала действия одного государства более всех остальных безо всяких на то объективных причин.