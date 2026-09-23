Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня
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Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Украина всеми силами пытается протащить временное прекращение огня, чтобы получить передышку. Понимая, что Россия на перемирие не пойдёт, а американцам надавить на Москву нечем, Киев решил заручиться поддержкой своих союзников из Европы и не только, выпустив так называемое совместное заявление. Как заявил Сибига, согласие Украины на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня поддержали 51 страна, призвав Россию сделать тоже самое.
Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала Россию сделать то же самое. Совместное заявление поддержала 51 страна-член ООН.
Там не просто заявление, а целая петиция о безопасности судоходства в Чёрном море, защите коммерческих судов и критической инфраструктуры, видимо, с западными партнёрами писали. Россию призывают к прекращению огня без всяких условий, а также возвращению всех задержанных, принудительно перемещенных или депортированных граждан, в том числе детей.
Ранее Лавров прямо заявил, что Россию эти предложения о временном перемирии не интересуют, потому что ничего не дают, России нужен устойчивый, долговременный мир. Это Украине нужна передышка на перевооружение и возможность пережить зиму.
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