Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня

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Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня

Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Украина всеми силами пытается протащить временное прекращение огня, чтобы получить передышку. Понимая, что Россия на перемирие не пойдёт, а американцам надавить на Москву нечем, Киев решил заручиться поддержкой своих союзников из Европы и не только, выпустив так называемое совместное заявление. Как заявил Сибига, согласие Украины на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня поддержали 51 страна, призвав Россию сделать тоже самое.



Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня и призвала Россию сделать то же самое. Совместное заявление поддержала 51 страна-член ООН.

Там не просто заявление, а целая петиция о безопасности судоходства в Чёрном море, защите коммерческих судов и критической инфраструктуры, видимо, с западными партнёрами писали. Россию призывают к прекращению огня без всяких условий, а также возвращению всех задержанных, принудительно перемещенных или депортированных граждан, в том числе детей.

Ранее Лавров прямо заявил, что Россию эти предложения о временном перемирии не интересуют, потому что ничего не дают, России нужен устойчивый, долговременный мир. Это Украине нужна передышка на перевооружение и возможность пережить зиму.
44 комментария
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +6
    Сегодня, 18:54
    Как в Ералаше, Спасибо, он постоит (ковер)...
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      +3
      Сегодня, 19:03
      Так и хочется спросить: а что случилось? Второй вопрос: с кем согласилась?
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +8
      Сегодня, 19:18
      Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня — глава МИД Сибига.

      Ого! А кто им такое предлагал? laughing
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 19:25
        Цитата: alexboguslavski
        Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня — глава МИД Сибига.

        Ого! А кто им такое предлагал? laughing

        Совместное заявление поддержала 51 страна-член ООН.

        Кто поддержал - тот пусть и прекращает...

        Список можно в студию? Европа - понятно. А остальные? Бурунди? Антигуа и Барбадос?
        1. Ivanhoe Звание
          Ivanhoe
          0
          Сегодня, 19:37
          Япония, Канада, Ю. Корея, Австралия, Новая Зеландия и т.д.
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 19:38
          Стран там нет только фшацкие колонии...
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +6
    Сегодня, 18:57
    Это Украине нужна передышка на перевооружение и возможность пережить зиму.

    Точно сказано!
    Чем ближе зима, тем страшнее хо хлам! laughing
    1. Sevastiec Звание
      Sevastiec
      -1
      Сегодня, 19:04
      Простых хахлов никто не спрашивает, страшно им или нет. А не у простых бункеры вполне комфортабельные, да и вообще они в основном в европах.
      1. Комментарий был удален.
      2. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        +1
        Сегодня, 19:27
        Это одна из многих причин, по которым я поддерживаю коммунизм.
        Потому что несправедливость и лицемерие царят повсюду.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -8
      Сегодня, 19:07
      Точно сказано!
      Это очередной шанс закончить СВО, а кричать что ураина получит передышку можно даже если она согласиться на все условия путина.
      Ранее Лавров прямо заявил, что Россию эти предложения о временном перемирии не интересуют
      Лавров может был бы рад все закончить но он ни чего не решает.
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Сегодня, 19:23
        Цитата: Trapp1st
        Это очередной шанс закончить СВО, а кричать что ураина получит передышку можно даже если она согласиться на все условия путина.

        То есть про передышку не спорите.
    3. lubesky Звание
      lubesky
      +3
      Сегодня, 19:14
      Цитата: ваш вср 66-67
      Чем ближе зима, тем страшнее хо хлам!


      Видимо конкретно их прижало. Надо продолжать! wassat
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    +3
    Сегодня, 18:59
    Ранее Лавров прямо заявил, что Россию эти предложения о временном перемирии не интересуют, потому что ничего не дают, России нужен устойчивый, долговременный мир. Это Украине нужна передышка на перевооружение и возможность пережить зиму.
  4. mitrich Звание
    mitrich
    +1
    Сегодня, 19:02
    Ну, дай то бог, что бы наши чертилы красных линий и любители договорняков, опять не повелось на замануху "мирового сообщества".
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +4
      Сегодня, 19:09
      Цитата: mitrich
      Ну, дай то бог, что бы наши чертилы красных линий и любители договорняков, опять не повелось на замануху "мирового сообщества".

      Это как раз то, чего боится большинство пользователей ВО. Продолжать гнуть свою линию, - никакого перемирия, нигде, ни на земле, ни в воздушном пространстве, ни на море. Только выполнение всех целей СВО.
      1. mitrich Звание
        mitrich
        +1
        Сегодня, 19:11
        Обоснованно боимся. Весь предыдущий ход войны не способствует оптимизму в твердости и последовательности "наших" бонз.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:02
    целая петиция о безопасности судоходства в Чёрном море, защите коммерческих судов и критической инфраструктуры
    видимо это ранее не касалось судов, идущих в Россию и из России?
  6. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +1
    Сегодня, 19:03
    а нас спросили?...или посотоветувшись ОНИ РЕШИЛИ bully ...мы решаем свои проблемы в одиночку и советчиков не нужно
  7. Klim95
    Klim95
    +1
    Сегодня, 19:04
    .....поддержали 51 страна.... Среди них хоть одна дружественная есть?
  8. Никита Че Звание
    Никита Че
    +1
    Сегодня, 19:04
    Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня


    Ну вот и славно)
    Надо заходить тогда в пустые Славянск и Крамоторск.Раз xaxлы отказались воевать))
  9. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +3
    Сегодня, 19:05
    +Боюсь ошибиться,но с таким же предложением и немцы в мае 45 приходили к Жукову в Берлине.И были немедленно посланы куда подальше.
  10. А. К. Звание
    А. К.
    +5
    Сегодня, 19:05
    Как же бесят эти твари. Как у нас проблемы были то им нужна была победа над Россией на поле боя как по мордасам получать начали как следует сразу завыли всей своей гнилой дырявой сворой о перемирии. Давить нужно до конца .
  11. Слово Звание
    Слово
    +1
    Сегодня, 19:06
    Завыли демоны, поражение приближается как и зима.
  12. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +2
    Сегодня, 19:07
    Jen místo příměří, stačilo napsat kapitulace a už se mohli těšit na denacifikaci.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +8
      Сегодня, 19:07
      Только вместо перемирия им нужно было всего лишь написать акт о капитуляции, и они могли рассчитывать на денацификацию.
  13. Seal Звание
    Seal
    +5
    Сегодня, 19:08
    Январь 1945 года. Рейх заявил о готовности к полному, немедленному и безусловному прекращению огня и призвал СССР, Англию и США сделать то же самое. Заявление Рейха поддержали: Норвегия, Дания, Голландия, Люксембург, Испания, Португалия, Швеция, Швейцария, Аргентина ...
  14. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Сегодня, 19:10
    Там не просто заявление, а целая петиция о безопасности судоходства в Чёрном море, защите коммерческих судов и критической инфраструктуры, видимо, с западными партнёрами писали. Россию призывают к прекращению огня без всяких условий, а также возвращению всех задержанных, принудительно перемещенных или депортированных граждан, в том числе детей.
    - не западу указывать что Россия должна делать и чего не делать - не в том положении сейчас находится запад!!!
  15. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +7
    Сегодня, 19:11
    Соглашаться надо было в 2022 году, а не слушать лохматого Борьку. А теперь поезд ушел.
    Только на наших условиях. Пока есть шанс.

    Совместное заявление поддержала 51 страна-член ООН.

    В ООН состоит 193 государства, значит меньшинство.
  16. АВП 518 Звание
    АВП 518
    +4
    Сегодня, 19:13
    Наше условие одно! Безоговорочная капитуляция! Все ваши перемирия можете свернуть трубочкой и запихнуть...........
  17. Cap.Nemo58rus Звание
    Cap.Nemo58rus
    +1
    Сегодня, 19:17
    Спокойно продолжаем в том же духе. Подгорает ...Шкварки попозже снимем. Ближе к зиме.
  18. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 19:17
    Как только Россия начинает побеждать, она оказывается виноватой в несоблюдении человечности. Да пусть будет и так. Только тех кто воюют против России, нельзя называть человеками.
  19. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 19:18
    Смотрю на фото, это кагал который впрягается, чтобы хунту криворогого еврея спасти на время зимы, прекратить российское наступление. Им кровь из носа нужно "перемирие" для весеннего наступления.
  20. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 19:18
    "Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня."
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      0
      Сегодня, 19:21
      Цитата: кокосов тима
      "Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня."

      А я подумал сначала - "Украина согласилась на «полную, немедленную и безусловную капитуляцию»".
  21. Виталий161 Звание
    Виталий161
    +2
    Сегодня, 19:22
    Эм, они ж еще летом побеждали вроде, как там было, операция принуждения России к миру 40 дней? Нда, не задалось у чубатых кофе в Крыму однако
  22. Antimondialiste Звание
    Antimondialiste
    0
    Сегодня, 19:23
    разрушение экономической инфраструктуры кажется более серьезной потерей, чем уничтожение украинского и Славянского народов.
  23. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 19:23
    . Как заявил Сибига, согласие Украины на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня поддержали 51 страна

    Ну так прекращайте. Мы тоже согласны и поддерживаем.
    . призвав Россию сделать тоже самое.

    А нам что за это дадут?
  24. sagitovich Звание
    sagitovich
    0
    Сегодня, 19:24
    Только капитуляция! Никаких передышек!
    Ни дай бог наши поведуться am
  25. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 19:25
    Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова.
  26. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:27
    а им разве это предлагали?!!
  27. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 19:28
    Поздно пить Боржоми уже...
  28. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 19:31
    Пусть лучше зеленюхины соглашаются на полную и безоговорочную капитуляцию на наших условиях. Вот тогда точно все прекратится. А на хитрое отверстие найдется и хитрый болт с левой резьбой и секретной шапкой. А уропу вообще никто не спрашивал, они и так дефективные.
  29. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 19:35
    Украина согласилась на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня.

    Очень хорошо, процесс пошел. Теперь киевскому режиму нужно самораспуститься, дать населению б.украины свободно выбрать новые органы власти, а чтобы боевики-бендеровцы не мешали этому, на время нужно ввести войска России, а также, возможно и военные контингенты нейтральных стран, вроде Белоруссии, Индии, может быть КНДР, чтобы следить за порядком и обеспечить проведение свободных выборов. После чего новая власть там уже произведет аресты лиц бывших органов власти режима и боевиков, сформирует трибунал по их преступлениям, осудит их
  30. KelWin Звание
    KelWin
    0
    Сегодня, 19:36
    Видать куда-то очень больно прилетело, мож там крипта на кокс в датацентрах вайпнулась)) Надоть добавить...