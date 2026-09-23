Госдеп США: пока не знаем, что будет с лицензией на ракеты Patriot для Киева
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Соединённые Штаты до сих пор не приняли решения по возможному предоставлению Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом заявил представитель Госдепа США Ян Бейтсон немецкой прессе.
Переговоры по возможной передаче лицензии всё ещё ведутся, пока никакого решения нет. Как и общего понятия, как всё это передавать, оформлять и т. д. Поэтому обсуждение продолжается.
Трамп не сказал, что это будет… Как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются именно сейчас.
Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с Трампом в Нью-Йорке поднимал вопрос передачи лицензии Украине, но ответа так и не получил, хотя Трамп был «настроен положительно». «Нелегитимный» признал, что не знает, получит ли лицензию или нет. Если Трамп даст согласие, то Украина запустит производство ракет якобы года через полтора, в чём сомневаются западные эксперты, говоря о пяти годах как минимум.
Ранее Трамп заявил, что если Украина получит лицензию на производство ракет к Patriot, то это будет не передовая модификация, а предыдущее поколение. Но Зеленский и на такое согласен, обещая завалить Украину и союзников дефицитными ракетами.
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