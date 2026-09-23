Госдеп США: пока не знаем, что будет с лицензией на ракеты Patriot для Киева

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Госдеп США: пока не знаем, что будет с лицензией на ракеты Patriot для Киева

Соединённые Штаты до сих пор не приняли решения по возможному предоставлению Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Об этом заявил представитель Госдепа США Ян Бейтсон немецкой прессе.

Переговоры по возможной передаче лицензии всё ещё ведутся, пока никакого решения нет. Как и общего понятия, как всё это передавать, оформлять и т. д. Поэтому обсуждение продолжается.



Трамп не сказал, что это будет… Как именно будет дальше, пока неясно, именно потому, что дипломатические переговоры продолжаются именно сейчас.

Ранее Зеленский заявил, что на переговорах с Трампом в Нью-Йорке поднимал вопрос передачи лицензии Украине, но ответа так и не получил, хотя Трамп был «настроен положительно». «Нелегитимный» признал, что не знает, получит ли лицензию или нет. Если Трамп даст согласие, то Украина запустит производство ракет якобы года через полтора, в чём сомневаются западные эксперты, говоря о пяти годах как минимум.

Ранее Трамп заявил, что если Украина получит лицензию на производство ракет к Patriot, то это будет не передовая модификация, а предыдущее поколение. Но Зеленский и на такое согласен, обещая завалить Украину и союзников дефицитными ракетами.
1 комментарий
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  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 19:31
    Если Трамп даст согласие, то Украина запустит производство ракет якобы года через полтора

    Украина, по всему, рассчитывает "запустить производство" на американских заводах. Но по "своей" лицензии.
    Пусть на Украине завод строят - наши ракетчики ждут с нетерпением...