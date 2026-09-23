Bloomberg: встреча Зеленского с фон дер Ляйен в Нью-Йорке была напряжённой

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Bloomberg: встреча Зеленского с фон дер Ляйен в Нью-Йорке была напряжённой

Глава киевской хунты примчался в Нью-Йорк, чтобы на полях сессии Генассамблеи ООН встретиться с как можно большим количеством высокопоставленных иностранных лиц, от которых зависит дальнейшее поступление финансовой и военной помощи. Ряд переговоров уже состоялся, но их результаты для попрошайки не самые благоприятные.

В частности, в довольно напряженной обстановке прошла встреча Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на информированные источники.

Главным камнем преткновения стало проведение дальнейших реформ украинским правительством, которых требует Брюссель и МВФ. В первую очередь, речь идет о борьбе с теневой экономикой и коррупцией, увеличением бюджетных поступлений и дальнейшим приведением законодательства к нормам ЕС. Пока что большинство таких мер стопорится в Верховной раде, даже несмотря на масштабное давление Банковой на депутатов.

Глава ЕК четко обозначила свою позицию: финансовая поддержка Киева напрямую зависит от ускорения проведения реформ. Без них очередные транши уже одобренного кредита на два года в размере €90 млрд разморожены не будут. Аналогичные требования выдвигает и МВФ.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 2026 году ЕС располагает €37 млрд евро для поддержки Украины. Почти две трети из них пойдут на закупку вооружений. Первые выплаты по программе начались летом, а 18 сентября ЕС перечислил еще €3,3 млрд на оборонные закупки.

Зеленский уже объявил, что только для покрытия текущего дефицита военного бюджета срочно требуется порядка 27 миллиардов долларов. В Евросоюзе ожидают, что к финансированию всё более растущих аппетитов Киева присоединятся Канада, Япония и другие страны.
13 комментариев
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  1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    +3
    Сегодня, 19:39
    Как всегда финансовый вопрос на первом месте.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 20:26
      встреча Зеленского с фон дер Ляйен была напряжённой

      Зеля, тебя учить надо? Пообещай урсулихе нормальный откат и она тебе улыбнется winked
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:29
      Цитата: Дмитрий Михайлович Серегин
      Как всегда финансовый вопрос на первом месте.

      А разве есть такой иудей, у которого финансовый вопрос на втором месте.
    3. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 20:40
      В первую очередь, речь идет о борьбе с теневой экономикой и коррупцией, увеличением бюджетных поступлений и дальнейшим приведением законодательства к нормам ЕС.

      Ну это наверное в принципе не возможно. Европейские барыги через краину обналичивают бабло которое ЕС выделяет.
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +3
    Сегодня, 19:54
    Да прочитал я сегодня откуда эта цифра в 27 млрд $ появилась то! Оказывается по данным самих укропов столько стырено с Начала года коррупционерами! wassat
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +3
    Сегодня, 20:01
    Всего хахлуасам нужно 60 лярдов до конца года, чтобы просто свести концы с концами.
    И столько же на будущий год.
    Европка столько уже не наскребает, даже в кредит.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 20:30
      Цитата: КТМ-5
      Всего хахлуасам нужно 60 лярдов до конца года, чтобы просто свести концы с концами.
      И столько же на будущий год.
      Европка столько уже не наскребает, даже в кредит.

      Интересно, а как реально проверяются обещанные Украине суммы? Логистика и транши с деньгами в нормальных условиях запутанная, а тут в условия войны сам черт ногу сломает.
  4. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 20:01
    встреча Зеленского с фон дер Ляйен в Нью-Йорке была напряжённой
    Нарик опять попытался сыграть на рояле, а гинекологша всея Европы не оценила?
  5. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 20:02
    Опять воруют, причем коллективно...
    А где по другому???
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 20:44
      А где по другому???

      Может в Китае там за это смертная казнь . Нет ? У нас в России тоже теперь уже на миллиарды перешли воровать, цифра та какая при Союзе мы ею и не знали. Ан нет знали что китайцев миллиард и индусов.
  6. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 20:27
    Финансовый вопрос их испортил.
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:43
    Определяли цену каждого утилизированного укра. Зеля: за каждого из будущего миллиона трупов требовал 100 тысяч долларов, Гинеколог согласилась дать по тысяче, больше тупые не стоят. Но главный спор о доле Гинеколога и ее ОПГ в средствах, что будут выделены, Зеля так и сказал: 50% это много, хватит и 20, а то ему ничего не достанется.
  8. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 20:53
    Замечательно этот проходимец Зе "обувает" гейропу!!! Просто как незабвенный Остап Бендер... Видимо скоро к этому процессу отдачи денежных знаков подключатся канада и япония. И тогда вообще получится просто картина маслом - "Черная дыра" зеленского ))))) (по классике "Черный квадрат" Малевича)