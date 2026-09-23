Глава киевской хунты примчался в Нью-Йорк, чтобы на полях сессии Генассамблеи ООН встретиться с как можно большим количеством высокопоставленных иностранных лиц, от которых зависит дальнейшее поступление финансовой и военной помощи. Ряд переговоров уже состоялся, но их результаты для попрошайки не самые благоприятные.В частности, в довольно напряженной обстановке прошла встреча Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на информированные источники.Главным камнем преткновения стало проведение дальнейших реформ украинским правительством, которых требует Брюссель и МВФ. В первую очередь, речь идет о борьбе с теневой экономикой и коррупцией, увеличением бюджетных поступлений и дальнейшим приведением законодательства к нормам ЕС. Пока что большинство таких мер стопорится в Верховной раде, даже несмотря на масштабное давление Банковой на депутатов.Глава ЕК четко обозначила свою позицию: финансовая поддержка Киева напрямую зависит от ускорения проведения реформ. Без них очередные транши уже одобренного кредита на два года в размере €90 млрд разморожены не будут. Аналогичные требования выдвигает и МВФ.Ранее фон дер Ляйен заявила, что в 2026 году ЕС располагает €37 млрд евро для поддержки Украины. Почти две трети из них пойдут на закупку вооружений. Первые выплаты по программе начались летом, а 18 сентября ЕС перечислил еще €3,3 млрд на оборонные закупки.Зеленский уже объявил, что только для покрытия текущего дефицита военного бюджета срочно требуется порядка 27 миллиардов долларов. В Евросоюзе ожидают, что к финансированию всё более растущих аппетитов Киева присоединятся Канада, Япония и другие страны.

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