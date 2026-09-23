Криптобиржа Binance отказалась от прямых расчётов в украинской гривне

880 11
Криптобиржа Binance отказалась от прямых расчётов в украинской гривне


Криптобиржа Binance объявила: напрямую с украинской гривной она больше работать не будет. В своём официальном анонсе платформа сообщила, что с 28 сентября 2026 года сервис Fiat Trade UAH отключается, а торговая пара USDT/UAH будет удалена. Для справки: USDT - криптовалютный аналог доллара США со стабильным курсом (стейблкоин).



Начиная с 28 сентября, с 10:00 по киевскому времени, завести или вывести гривну через встроенный сервис Fiat Trade UAH больше не получится. Тогда же с торгов уберут пару USDT/UAH – то есть купить или продать стейблкоин за гривну напрямую будет невозможно. Все сделки по этой паре, которые останутся открытыми, система отменит сама, а деньги вернутся на баланс.

Если на балансе осталась гривна и она подходит под условия биржи, то до 30 сентября, 19:00 по Киеву, её автоматически обменяют на USDT. Курс при этом жёстко зафиксирован: 1 USDT равен 46,5 гривны. Тем, кто согласен на такой автоматический обмен, делать ничего не нужно.

При этом насовсем гривну Binance не бросает. Биржа подчёркивает, что P2P-торговля с UAH продолжит идти как обычно. При таком способе человек переводит гривну напрямую продавцу с банковской карты, а взамен получает USDT на свой баланс – на саму биржу гривна при этом не заходит. Для большинства украинских пользователей этот вариант давно стал основным, тем более что прямые гривневые каналы начали ограничивать ещё в 2022-2023 годах.

Официальную причину биржа в анонсе не указывает – говорит лишь о регулярном пересмотре продуктов и сервисов. Но контекст понятен: украинские банки стали жёстче проверять операции, связанные с криптовалютами, азартными играми и P2P-переводами. Из-за этого прямые каналы между зарубежными биржами и украинскими картами превратились в проблему.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +1
    Сегодня, 19:49
    Не может этого быть! А как же всем красть теперь???)))
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 20:05
      А как же всем красть теперь???

      Так воруют они не в гривнах а в долларах.
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 20:08
        Но механизм то не на том построен!
        ЕС и матрасы загоняют бабло хохлу, тот дает сдачу через крипту. А деньги то изначально идут в казначейство хохла!
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +1
          Сегодня, 20:13
          ЕС и матрасы загоняют бабло хохлу, тот дает сдачу через крипту. А деньги то изначально идут в казначейство хохла!

          Так опять же в казну идёт валюта и потом закупки идут за валюту. Вспомните когда Орбан ещё имел власть в Венгрии задержали инкассаторов с чёрным налом и писали что эти перевозки были чуть ли не регулярными.
  2. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 19:55
    Fiat Trade UAH отключается, а торговая пара USDT/UAH будет удалена
    Биржи делистят торговые пары, которые валятся в ад как последняя скамина: слишком просто ритейлу зашортить подобное с плечом, а бирже потом расплачиваться. А может быть бирже стало известно о грядущем дефолте гривны, кто знает?!
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 20:10
      Цитата: Earl
      бирже стало известно о грядущем дефолте гривны, кто знает?!

      дефолта вряд ли допустят, а курс могут и уронить... поддержка гривны за счет ЗВР не бесконечна (оценивали в 3 млрд. в месяц https://tass.ru/ekonomika/21495199), а европы денег на это не дают... дефицит бюджета за счет убыли металлургии, нарушения логистики и пр. ни куда не делся
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 19:57
    с 2022 года гривна — это туалетная бумага, которую печатали так, как туалетную бумагу.
  4. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 19:57
    Да..., правда? Ну и "фиолетово"..., лучше бы раскрыли роль республики Молдова в составе стран - членов СНГ. Как то интересней ,уж если совсем не осталось новостей поактуальней. winked
  5. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 19:58
    И? Нам от этого какая радость? Большинство бирж граждан России с 2022 года вообще не обслуживают, либо обслуживают в очень усечённом виде.
  6. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 19:58
    Сегодня читал, что наши вроде тоже открывают торговлю битками. Как эта новость неприятно для укропов совпала с нашей. Да еще янки не поддержали заявление с критикой России в ООН wassat
  7. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 20:23
    Кому эти фантики нужны?