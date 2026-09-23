Криптобиржа Binance отказалась от прямых расчётов в украинской гривне
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Криптобиржа Binance объявила: напрямую с украинской гривной она больше работать не будет. В своём официальном анонсе платформа сообщила, что с 28 сентября 2026 года сервис Fiat Trade UAH отключается, а торговая пара USDT/UAH будет удалена. Для справки: USDT - криптовалютный аналог доллара США со стабильным курсом (стейблкоин).
Начиная с 28 сентября, с 10:00 по киевскому времени, завести или вывести гривну через встроенный сервис Fiat Trade UAH больше не получится. Тогда же с торгов уберут пару USDT/UAH – то есть купить или продать стейблкоин за гривну напрямую будет невозможно. Все сделки по этой паре, которые останутся открытыми, система отменит сама, а деньги вернутся на баланс.
Если на балансе осталась гривна и она подходит под условия биржи, то до 30 сентября, 19:00 по Киеву, её автоматически обменяют на USDT. Курс при этом жёстко зафиксирован: 1 USDT равен 46,5 гривны. Тем, кто согласен на такой автоматический обмен, делать ничего не нужно.
При этом насовсем гривну Binance не бросает. Биржа подчёркивает, что P2P-торговля с UAH продолжит идти как обычно. При таком способе человек переводит гривну напрямую продавцу с банковской карты, а взамен получает USDT на свой баланс – на саму биржу гривна при этом не заходит. Для большинства украинских пользователей этот вариант давно стал основным, тем более что прямые гривневые каналы начали ограничивать ещё в 2022-2023 годах.
Официальную причину биржа в анонсе не указывает – говорит лишь о регулярном пересмотре продуктов и сервисов. Но контекст понятен: украинские банки стали жёстче проверять операции, связанные с криптовалютами, азартными играми и P2P-переводами. Из-за этого прямые каналы между зарубежными биржами и украинскими картами превратились в проблему.
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