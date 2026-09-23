ВС РФ освободили восточную часть Егоровки, формируя Ореховский котёл
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Российские войска продолжают развивать наступление в Запорожской области. Пока представители киевского режима растекаются в словесах по поводу «полного и всеобъемлющего перемирия», не собираясь выполнить ни полное, ни всеобъемлющее, армия России обкладывает Ореховский гарнизон противника с нескольких направлений.
К этой минуте нашла своё подтверждение информация о том, что ВС РФ заняли значительную часть села Егоровка, что к северо-востоку от Орехова. Одновременно с этим освобождения порядка 6 квадратных километров южнее и юго-западнее этого населённого пункта, что позволяет приблизиться к расположенному на пересечении важных автодорог селу Омельник.
Перед началом наступления сухопутных подразделений на Егоровку, большую работу провели дроноводы и бомбардировочная авиация ВКС РФ. Российские Су-34 использовали авиабомбы с УМПК для поражения живой силы и техники противника на позициях. В частности, после «перепахивания» позиций операторов БПЛА ВСУ, началось движение вперёд, которое и позволило овладеть как минимум половиной упомянутой Егоровки.
Одновременно с этим наши войска продвигаются западнее села Червона Криница (Красный Колодец), чтобы, соединившись с подразделениями, идущими от освобождённой Новопавловки, захлопнуть крышку очередного котла для украинских вооружённых формирований.
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