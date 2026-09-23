ВС РФ освободили восточную часть Егоровки, формируя Ореховский котёл

4 468 8
ВС РФ освободили восточную часть Егоровки, формируя Ореховский котёл

Российские войска продолжают развивать наступление в Запорожской области. Пока представители киевского режима растекаются в словесах по поводу «полного и всеобъемлющего перемирия», не собираясь выполнить ни полное, ни всеобъемлющее, армия России обкладывает Ореховский гарнизон противника с нескольких направлений.

К этой минуте нашла своё подтверждение информация о том, что ВС РФ заняли значительную часть села Егоровка, что к северо-востоку от Орехова. Одновременно с этим освобождения порядка 6 квадратных километров южнее и юго-западнее этого населённого пункта, что позволяет приблизиться к расположенному на пересечении важных автодорог селу Омельник.



Перед началом наступления сухопутных подразделений на Егоровку, большую работу провели дроноводы и бомбардировочная авиация ВКС РФ. Российские Су-34 использовали авиабомбы с УМПК для поражения живой силы и техники противника на позициях. В частности, после «перепахивания» позиций операторов БПЛА ВСУ, началось движение вперёд, которое и позволило овладеть как минимум половиной упомянутой Егоровки.

Одновременно с этим наши войска продвигаются западнее села Червона Криница (Красный Колодец), чтобы, соединившись с подразделениями, идущими от освобождённой Новопавловки, захлопнуть крышку очередного котла для украинских вооружённых формирований.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +8
    Сегодня, 19:50
    Отлично! Всё больше и больше котлов! Работайте
    братья!
    1. КТМ-5 Звание
      КТМ-5
      +4
      Сегодня, 20:03
      Хороших котлов много не бывает!
  2. Слово Звание
    Слово
    +3
    Сегодня, 19:54
    Хорошие вести с юга, медленно, но слово не расходится с делом.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +1
      Сегодня, 20:50
      Юг и Днепр заметно подводят. Двигают в основном Восток, Центр и Север. Группа Запад вообще незнаю где топчется
  3. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +5
    Сегодня, 20:07
    А сколько было каклячьего визгу про "неприступную" Малую Токмачку, про отбитый назад Степногорск (который наши давно вернули). Очередная медийная свиноперемога оборачивается тотальной зрадой.
    Аналогично будет и на Краснолиманском направлении, где сейчас францюватые имеют тактические успехи.
  4. mitrich Звание
    mitrich
    0
    Сегодня, 20:11
    Перерезать ещё фактически дорогу ТО803, а там совсем мало пройти осталось, вот и есть тактическое окружение.
    Тогда легче будет и Орехов брать.
  5. bbb Звание
    bbb
    +1
    Сегодня, 20:23
    Больше хороших котлов для xохлов.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 20:52
    Всу удалось отбить у нас часть освобождëнных территорий в районе Купянска и Лимана. Интересно. Если всу найдут дополнительные резервы, то куда их направят. В район Орехова или Доброполья. Или к Сумам и Харькову