Лавров: мы за мир на Украине, но ради переговоров СВО останавливать не будем
2 12513
Россия готова к переговорам для достижения устойчивого, справедливого мира на Украине, но приостанавливать для этого специальную военную операцию не будет. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН.
Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине, но ни на какие перемирия, временные прекращения огня не пойдет, СВО останавливаться не будет. У России уже есть негативный опыт таких перемирий, она его учла и больше повторять не хочет. А Европа призывает к остановке боевых действий лишь с одной целью — это получить передышку для себя и бандеровского режима, чтобы заполнить его арсеналы оружием и снова отправить воевать.
Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. (...) Однако, научены горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.
Ранее Киев и Евросоюз вместе с присоединившимися к ним странами призвали Россию принять их условия и согласиться на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня. Лавров сегодня чётко сказал, что этого не будет. И как бы там не бесился от злости Зеленский, но это ему не поможет, останавливать удары по украинской энергетике и морской логистике никто не будет. А зима близко. И чем она будет ближе, тем истеричнее будут вопли из Киева.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация