Лавров: мы за мир на Украине, но ради переговоров СВО останавливать не будем

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Лавров: мы за мир на Украине, но ради переговоров СВО останавливать не будем

Россия готова к переговорам для достижения устойчивого, справедливого мира на Украине, но приостанавливать для этого специальную военную операцию не будет. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая в Совбезе ООН.

Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине, но ни на какие перемирия, временные прекращения огня не пойдет, СВО останавливаться не будет. У России уже есть негативный опыт таких перемирий, она его учла и больше повторять не хочет. А Европа призывает к остановке боевых действий лишь с одной целью — это получить передышку для себя и бандеровского режима, чтобы заполнить его арсеналы оружием и снова отправить воевать.



Россия, и это неоднократно подтверждал президент Путин, готова к переговорам для достижения именно такого устойчивого, справедливого мира. (...) Однако, научены горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.

Ранее Киев и Евросоюз вместе с присоединившимися к ним странами призвали Россию принять их условия и согласиться на «полное, немедленное и безусловное» прекращение огня. Лавров сегодня чётко сказал, что этого не будет. И как бы там не бесился от злости Зеленский, но это ему не поможет, останавливать удары по украинской энергетике и морской логистике никто не будет. А зима близко. И чем она будет ближе, тем истеричнее будут вопли из Киева.
13 комментариев
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  1. KAV Звание
    KAV
    +5
    Сегодня, 20:29
    мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции
    Очень на это надеемся! А также, надеемся, что наша вера восстановится!
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +4
      Сегодня, 20:33
      Я тоже на это надеюсь- добить полностью бандеровскую гадину!
  2. Yustas201a Звание
    Yustas201a
    -1
    Сегодня, 20:29
    Это нужно было кровь проливать 5 лет для того чтобы дошло до некоторых власть придержащих
  3. Дровосек_2 Звание
    Дровосек_2
    +3
    Сегодня, 20:36
    История показывает, как правильно поступать
  4. Caramba Звание
    Caramba
    +2
    Сегодня, 20:36
    Значит надо еще нажать.
  5. Karabin Звание
    Karabin
    +2
    Сегодня, 20:40
    мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции.

    более 5 лет -"Альтернативы Минску нет", почти год про "дух Анкориджа", и здрасьте, паузы не будет. Не верю.
  6. Totor5 Звание
    Totor5
    +2
    Сегодня, 20:42
    Удивительно наблюдать как народ пугается заяв своей же власти и наученный историй, всегда ждёт подвоха и предательства.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Totor5
      Удивительно наблюдать как народ пугается заяв своей же власти

      Что-то не видно испуганных комментариев, а вот поддержка заявленной твёрдой позиции наблюдается явно.
  7. KelWin Звание
    KelWin
    +1
    Сегодня, 20:43
    Ну что, читая между строк, партия переходит в эндшпиль?
  8. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 20:46
    Думаю зеленский сейчас надеется на размен территорий харьковской и сумской области на нашу оставшуюся не освобождëнной ещë пока ДНР. Но их мы уже не уступим. С нашей стороны предполагаю условия - вывод всу из всех четырëх наших субъектов и сохранение за нами территорий сумской и харьковской областей в качестве буферной зоны с брянской и курской областями. Если зеля сейчас на это не пойдëт, то потеряет ещë больше. И ещë думаю, что теперь есть разрешение на его физическое устранение
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 20:57
      Цитата: igorbrsv
      Думаю зеленский сейчас надеется на размен территорий харьковской и сумской области на нашу оставшуюся не освобождëнной ещë пока ДНР. Но их мы уже не уступим. С нашей стороны предполагаю условия - вывод всу из всех четырëх наших субъектов и сохранение за нами территорий сумской и харьковской областей в качестве буферной зоны с брянской и курской областями. Если зеля сейчас на это не пойдëт, то потеряет ещë больше. И ещë думаю, что теперь есть разрешение на его физическое устранение

      Насчёт разрешения физического устранения Зельца не уверен, а во всём остальном вполне реальная перспектива - новые регионы полностью освобождаются, плюс занятые в боях территории "буферной зоны", плюс территории, дополнительно занимаемые, пока дозревает до капитуляции укрорейх. И кандидатуры нового гос. руководства в Киеве только по согласованию с РФ.
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 20:54
    Правильно. Каждый наш ФАБ с УМПК приближает мир гораздо быстрее, чем любые заклинания Трампа или Гуттаперришща. И цена на дизель в США приближает мир - чем выше, тем мир ближе.
  10. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +1
    Сегодня, 21:07
    - Бэрримор !
    - Слушаю сэр .
    - А кто это там так жалобно воет на болотах ?
    - Х*хлы сэр. 😁