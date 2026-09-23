Правительство Германии представило дорожную карту постепенного отказа от использования ископаемого топлива, включая углеводороды. Очередную.Германия теперь сама себя обязала по закону достичь к 2045 году нулевого выброса парниковых газов. Новая дорожная карта впервые прямо описывает переход от угля, нефти и газа как цель политики. Она объединяет существующие меры и планы для электроэнергетики, транспорта, отопления и промышленности, но всё ещё не устанавливает одномоментный запрет на ископаемое топливо. Даёт себе время. Но для чего?Согласно документу, доля возобновляемых источников в валовом потреблении электроэнергии должна вырасти примерно с 55% в 2025 году до не менее 80% к 2030-му. Выработка электричества из угля должна прекратиться не позднее 2038 года - этот срок уже закреплён законом. Для новых газовых электростанций, получающих государственную поддержку, предусмотрена возможность перехода на водород; к 2045 году они должны работать без выбросов парниковых газов.Задача выходит далеко за пределы электростанций. По букве самой дорожной карты, в 2024 году на ископаемое топливо приходилось почти 65% конечного энергопотребления Германии. Поэтому план также опирается на распространение электромобилей, тепловых насосов и электрических технологий в промышленности. При этом возникает вопрос, кто-нибудь рассказал правительству Мерца о том, как производят, например, батареи для электромобилей и сколько выбросов в атмосферу фиксируется при их утилизации? Также знают ли в правительстве Мерца о том, как «с нулевым выбросом» эксплуатировать тепловые насосы на основе энергии «ветра и солнца» в 20-градусный мороз или 40-градусную жару?

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