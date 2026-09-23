Германия сама себя обязала отказаться от ископаемого топлива менее чем за 20 лет

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Германия сама себя обязала отказаться от ископаемого топлива менее чем за 20 лет

Правительство Германии представило дорожную карту постепенного отказа от использования ископаемого топлива, включая углеводороды. Очередную.

Германия теперь сама себя обязала по закону достичь к 2045 году нулевого выброса парниковых газов. Новая дорожная карта впервые прямо описывает переход от угля, нефти и газа как цель политики. Она объединяет существующие меры и планы для электроэнергетики, транспорта, отопления и промышленности, но всё ещё не устанавливает одномоментный запрет на ископаемое топливо. Даёт себе время. Но для чего?



Согласно документу, доля возобновляемых источников в валовом потреблении электроэнергии должна вырасти примерно с 55% в 2025 году до не менее 80% к 2030-му. Выработка электричества из угля должна прекратиться не позднее 2038 года - этот срок уже закреплён законом. Для новых газовых электростанций, получающих государственную поддержку, предусмотрена возможность перехода на водород; к 2045 году они должны работать без выбросов парниковых газов.

Задача выходит далеко за пределы электростанций. По букве самой дорожной карты, в 2024 году на ископаемое топливо приходилось почти 65% конечного энергопотребления Германии. Поэтому план также опирается на распространение электромобилей, тепловых насосов и электрических технологий в промышленности. При этом возникает вопрос, кто-нибудь рассказал правительству Мерца о том, как производят, например, батареи для электромобилей и сколько выбросов в атмосферу фиксируется при их утилизации? Также знают ли в правительстве Мерца о том, как «с нулевым выбросом» эксплуатировать тепловые насосы на основе энергии «ветра и солнца» в 20-градусный мороз или 40-градусную жару?
15 комментариев
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  1. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 21:58
    «Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус» ))))))
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 22:01
      Да нет, если у них реально уже 55% электрогенерации на солнце и ветре, то это реально много.
  2. topol717 Звание
    topol717
    +1
    Сегодня, 21:59
    При этом возникает вопрос, кто-нибудь рассказал правительству Мерца о том, как производят, например, батареи для электромобилей и сколько выбросов в атмосферу фиксируется при их утилизации?
    Это не важно, ибо цель энергонезависимость, а не какая-то там экология. Просто слова энергонезависимость произносить нельзя, а вот забота о экологии это святое, тут все поддержат.
    Также знают ли в правительстве Мерца о том, как «с нулевым выбросом» эксплуатировать тепловые насосы на основе энергии «ветра и солнца» в 20-градусный мороз или 40-градусную жару?
    А в чем тут проблема? Например в том же Катаре делают СПГ, когда на улице +40, то природный газ охлаждают до -170. Т.е. разница в 210 градусов, и там вы не видите проблем? а разница в 60 градусов для вас проблема? И кто сказал что тепловой насос исключительно от воздуха? часто в землю закапывают, а там уже стабильные +8 круглый год.
    1. Володин Звание
      Володин
      +1
      Сегодня, 22:01
      Цитата: topol717
      Напрмиер в том жет Катаре делают СПГ, когдана улице +40, то природный газ охлаждают до -170.

      А охлаждают его до -170 чем? Ветряками?
      Мало того, дорожная карта Мерца предлагает отказ и от газа.
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 22:03
        Да пофигу чем. СПГ делают и создают разницу температур в 200 градусов, так что 60 градусов не так и много.
        1. Володин Звание
          Володин
          +1
          Сегодня, 22:04
          Цитата: topol717
          Да пофигу чем.

          Вы материал читали? Складывается впечатление, что нет, или по-диагонали. Там написано про "нулевой выброс". Нулевой...
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            Сегодня, 22:10
            Я вроде как вполне себе белым по черному процитировал сообщения из статьи, на которые и ответил. Тепловые насосы позволяют в 3-4 раза повысить тепловую мощность, хоть на нагрев хоть на охлаждение. В чем вы видите тут проблему? Может быть найдут новые фреоны и повысят в 5-6 раз. Любая энергия это чаще всего разность температур. Где-то забрать и где-то отдать. Так что не вижу никаких преград ни для +40 ни для -40. Хот я в Германии последнее время даже ниже 0 и то редко.
            1. Володин Звание
              Володин
              +1
              Сегодня, 22:12
              Цитата: topol717
              Может быть найдут новые фреоны

              А фреон - это не производная углеводородов, от которых они и собираются отказаться?
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                Сегодня, 22:19
                Цитата: Володин
                А фреон - это не производная углеводородов, от которых они и собираются отказаться?
                Нет, фреон это обычно соединения фтора и хлора. И отказываться от углеводородов они не собираются, они не хотят сжигать углеводороды. Это разные вещи. И уголь не хотят сжигать, хотя угля у них дофига на 100 лет точно хватит. Над ними все смеются и так далее, а вы же сами написали что 55% генерации уже из солнца и ветра. Вполне допускаю что не 2040 а к 2050 они полностью перейдут на чистую энергию. Но чистая это надо читать как они не будут покупать энергоносители.
                1. Володин Звание
                  Володин
                  +1
                  Сегодня, 22:24
                  Цитата: topol717
                  Нет,

                  Аааа, понятно. Одно непонятно. Простите, но если вы не в теме, зачем браться комментировать.
          2. михаилл Звание
            михаилл
            0
            Сегодня, 22:51
            Цитата: Володин
            Там написано про "нулевой выброс". Нулевой...

            Нулевой выброс- это уже в неолите стали возникать проблеммы с выживанием, и эпидемии.
        2. Не_боец Звание
          Не_боец
          0
          Сегодня, 22:10
          Почти треть однако, 60 от 200.
  3. Перейра Звание
    Перейра
    +1
    Сегодня, 22:02
    Пусть развлекаются, если больше дел нет.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 22:14
    А что вы хотите от абсолютно технически безграмотных политиков? В правительстве ФРГ нет ни одного министра с профильным образованием, а спецов они просто не слушают, электричество получают из розетки.
  5. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    +1
    Сегодня, 22:21
    Германия идёт правильным путем. Не надо им мешать