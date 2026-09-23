Зеленский заявил, будто бы ВСУ вернули практически все утраченные в 2026 земли

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Зеленский заявил, будто бы ВСУ вернули практически все утраченные в 2026 земли

Так называемый президент Украины Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что с начала 2026 года российские войска заняли около 890 кв. км украинской территории, тогда как украинские силы вернули под контроль около 800 кв. км. По словам Зеленского, ВСУ вернули практически всё, что потеряли годом ранее.

Однако эти цифры требуют важной оговорки. Эти цифры называет один только Зеленский, предлагая мировому сообществу поверить ему на слово. Даже украинская пресса не смогла представить хоть какие-то доказательства заявлений главы киевского режима.

Что осталось за рамками интервью? Зеленский не сказал ни слова о потере Родинского, Белицкого, значительной части Орехова, северо-востока Харьковщины, равно как и об окружении Доброполья. Все эти направления в последние недели фигурируют в сводках, мягко говоря, как проблемные для ВСУ.

Выбрав для публичного нарратива «баланс» в 90-100 квадратных км, глава киевского режима фактически переводит внимание с конкретных оперативных потерь на усреднённую арифметику по всей линии фронта. Одновременно с этим он утаивает от собственных граждан реальное положение дел на фронте, где относительно ощутимый успех у ВСУ, разве что, под Красным Лиманом.
8 комментариев
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  1. Седов Звание
    Седов
    +4
    Сегодня, 22:18
    По словам Зеленского, ВСУ вернули практически всё, что потеряли годом ранее.
    И самое смешное в этом всём, что правду никто никогда с трибун, и экранов телевизоров не скажет.. У нас - тоже самое.. Узнаёшь только от близких оттуда.. Случайно.. Коротко.. Недолго..
  2. Venara Звание
    Venara
    +2
    Сегодня, 22:19
    Мечтатель! Закинет дозу ещё не то почудиться..
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Сегодня, 22:20
    А ещё Зеля разрешил провести Парад Победы в Москве, руководит второй сорокадневкой "принуждения России к миру" , и от этого всего у него пошатнулось здоровье. (А может быть не только от этого? Ведь сколько здоровья ему стоило разруливать неоднократные коррупционные скандалы с участием ближайших сподвижников и своих ставленников! Не говоря уже о некоторых вредных пристрастиях. Да и подустал изрядно колесить по миру с протянутой рукой.)
    Владимир Зеленский признался, что на фоне продолжающегося конфликта у него ухудшилось здоровье. Об этом он заявил в интервью для газеты The Wall Street Journal. По его словам, причиной тому стал постоянный стресс, связанный с необходимостью принимать множество решений ежедневно.

    https://www.mk.ru/politics/2026/09/23/zelenskiy-soobshhil-ob-ukhudshenii-zdorovya.html?ysclid=mueg5rn1nm549564143
    1. Седов Звание
      Седов
      +2
      Сегодня, 22:32
      По его словам, причиной тому стал постоянный стресс, связанный с необходимостью "принимать множество решений ежедневно."
      Саша, тут просто ему нужно отказаться от ежедневного принятия "решений".. Полечиться. Уйти на покой. Пора уже ему начинать думать о вечном..
  4. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 22:30
    Так он все правильно сказал! Они нам наше вернули!)))
  5. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 22:32
    Мне как-то глубоко безразлично, что там и кому там Зеленский наговорил. Мне важно получать объективную информацию. А вот с этим явные проблемы. К большому сожалению.
  6. Комментарий был удален.
  7. Пур Наволок Звание
    Пур Наволок
    +1
    Сегодня, 22:50
    А украплемя с удовольствием хавает очередной бред шмыгозаврика , свиному народцу хоть ссы в глаза - для него божья роса.🤮
  8. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 22:55
    Напоминает анекдот, про Чапаева, когда он поехал играть в казино, в Монако. …….Джентельмены верят на слово и с этого момента Чапаеву, «поперло». laughing