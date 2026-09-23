Так называемый президент Украины Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявил, что с начала 2026 года российские войска заняли около 890 кв. км украинской территории, тогда как украинские силы вернули под контроль около 800 кв. км. По словам Зеленского, ВСУ вернули практически всё, что потеряли годом ранее.Однако эти цифры требуют важной оговорки. Эти цифры называет один только Зеленский, предлагая мировому сообществу поверить ему на слово. Даже украинская пресса не смогла представить хоть какие-то доказательства заявлений главы киевского режима.Что осталось за рамками интервью? Зеленский не сказал ни слова о потере Родинского, Белицкого, значительной части Орехова, северо-востока Харьковщины, равно как и об окружении Доброполья. Все эти направления в последние недели фигурируют в сводках, мягко говоря, как проблемные для ВСУ.Выбрав для публичного нарратива «баланс» в 90-100 квадратных км, глава киевского режима фактически переводит внимание с конкретных оперативных потерь на усреднённую арифметику по всей линии фронта. Одновременно с этим он утаивает от собственных граждан реальное положение дел на фронте, где относительно ощутимый успех у ВСУ, разве что, под Красным Лиманом.

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