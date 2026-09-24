ВВС Пакистана устроили бомбардировку афганского Кандагара
Армия Пакистана нанесла авиаудары по городу Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolonews со ссылкой на представителя афганских властей (талибов) Забиуллу Муджахида.
По словам Муджахида, удары пришлись по пустынной местности в девятом районе Кандагара. Несмотря на мощный взрыв, который был слышен во всех районах города, ущерба в результате атаки,опять же - по словам талибов, нет, так как район безлюдный.
Кандагар является постоянным местом пребывания верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзада и имеет важное политическое значение - фактически наравне с Кабулом.
Министр информации и радиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил в соцсетях, что пакистанская сторона нанесла удары с воздуха с применением пилотируемой авиации и дронов по 10 целям на территории Афганистана. По его словам, эти объекты использовались для «запуска и хранения дронов», направлявшихся в сторону Пакистана. Тарар утверждает, что накануне ночью дроны, поднятые с афганской территории, нарушили воздушное пространство Пакистана, и все они были сбиты пакистанскими силами ПВО.
Что касается конкретных объектов, по которым били ВВС Пакистана в Кандагаре, информация противоречива. Пакистанская сторона ограничивается общей формулировкой о «пусковых и складских объектах для дронов», не перечисляя конкретные цели. Афганская сторона настаивает, что удары пришлись по пустынной местности и якобы не задели ни одного строения, во, честно говоря, с трудом верится. Примечательно, что в ходе аналогичной операции в марте этого года Муджахид обвинял пакистанскую авиацию в попадании по топливному складу авиакомпании Kam Air в районе международного аэропорта Кандагара, а также по центру реабилитации наркозависимых.
Нынешняя атака произошла буквально несколько дней назад после того, как Муджахид публично назвал Афганистан «безопасной страной» и призвал иностранных инвесторов вкладывать средства в афганскую экономику. Этот призыв резко контрастирует с реальностью трансграничного военного удара.
Исламабад давно обвиняет афганское правительство талибов в том, что оно укрывает боевиков «Движения талибов Пакистана» (TTP), которые используют афганскую территорию для трансграничных нападений. Кабул эти обвинения традиционно отвергает.
С февраля этого года напряжённость на пакистано-афганской границе резко возросла, стороны неоднократно вступали в перестрелки в приграничных районах. Несмотря на то что в марте при посредничестве Катара и Турции было достигнуто перемирие, спорадические столкновения продолжаются.
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