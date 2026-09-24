Зеленский, продолжающий называть себя президентом Украины, заявил, что Киев отправил в Южную Корею двух пленных северокорейских военнослужащих. Он сообщил об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, но не уточнил, когда и каким образом состоялась передача.Министерство иностранных дел Южной Кореи не подтвердило и не опровергло слова Зеленского. Ведомство сообщило, что вело консультации с Украиной и другими сторонами, стремясь решить вопрос с учётом воли пленных, международного права и гуманитарных принципов. Подробности их перемещения в Сеуле отказались раскрыть, сославшись на безопасность военнослужащих и их семей.Двоих солдат захватили украинские военные в январе 2025 года в Курской области России, куда они были направлены для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ на основании межгосударственного договора. По сообщению агентства Yonhap, позднее пленные якобы выразили желание отправиться в Южную Корею через действующую там организацию выходцев из КНДР.По сути, речь идёт всё о тех же двоих северокорейских пленных, о которых на Украине рассказывали ещё в 2025 году, в том числе заявляли о якобы их желании быть оправленными именно в Южную Корею. Руководствуясь этими утверждениями представителей киевского режима, вполне можно говорить о том, что среди украинских пленных и пленных иностранных наёмников явно есть те, которые в свою очередь захотят быть отправленными в КНДР - в том числе, среди участников вторжения ВСУ в Курскую область. И разве можно противиться их пожеланиям...

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