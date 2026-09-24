Зеленский в ООН заявил об отправке северокорейских пленных в Южную Корею

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Зеленский в ООН заявил об отправке северокорейских пленных в Южную Корею

Зеленский, продолжающий называть себя президентом Украины, заявил, что Киев отправил в Южную Корею двух пленных северокорейских военнослужащих. Он сообщил об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, но не уточнил, когда и каким образом состоялась передача.

Министерство иностранных дел Южной Кореи не подтвердило и не опровергло слова Зеленского. Ведомство сообщило, что вело консультации с Украиной и другими сторонами, стремясь решить вопрос с учётом воли пленных, международного права и гуманитарных принципов. Подробности их перемещения в Сеуле отказались раскрыть, сославшись на безопасность военнослужащих и их семей.



Двоих солдат захватили украинские военные в январе 2025 года в Курской области России, куда они были направлены для участия в боевых действиях на стороне ВС РФ на основании межгосударственного договора. По сообщению агентства Yonhap, позднее пленные якобы выразили желание отправиться в Южную Корею через действующую там организацию выходцев из КНДР.

По сути, речь идёт всё о тех же двоих северокорейских пленных, о которых на Украине рассказывали ещё в 2025 году, в том числе заявляли о якобы их желании быть оправленными именно в Южную Корею. Руководствуясь этими утверждениями представителей киевского режима, вполне можно говорить о том, что среди украинских пленных и пленных иностранных наёмников явно есть те, которые в свою очередь захотят быть отправленными в КНДР - в том числе, среди участников вторжения ВСУ в Курскую область. И разве можно противиться их пожеланиям...
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 06:36
    ❝ Руководствуясь этими утверждениями представителей киевского режима, вполне можно говорить о том, что среди украинских пленных и пленных иностранных наёмников явно есть те, которые в свою очередь захотят быть отправленными в КНДР ❞ —

    — Очень хорошая идея ...
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 09:26
      Очень хорошая идея ...

      Глупая идея, как и большинство идей...(мысли короткие, сиюминутные)
      С учетом того, что к РФ сейчас отношение в мире на порядок хуже, чем к СССР, российских пленных руководство Украины без проблем может пристроить в такие места, где их жизнь будет как в аду
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 07:15
    Сразу видно, что недалек умишком-то, "выбор братского народа". Народ и его "выбор"- соответствуют друг-другу.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 09:27
      Народ и его "выбор"- соответствуют друг-другу

      Очень двусмысленное утверждение. Не находите?
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    Сегодня, 07:19
    Очень плохой прецедент. Решил потроллить т. Кима? Южной Корее тоже не очень то и нужен гемор с этими солдатами. Солдат удачи в ВСУ может ждать в качестве ответной меры "увлекательное приключение".
    1. Розмари Звание
      Розмари
      +1
      Сегодня, 07:35
      Цитата: NICK111
      Южной Корее тоже не очень то и нужен гемор с этими солдатами.

      Очень даже нужен.
      "23 июня 2026 года. Южная Корея добивается скорейшей передачи двух северокорейских солдат, воевавших на стороне России и попавших в украинский плен. Об этом пишет The Korea Herald со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Южной Кореи.
      Речь идет о двух воевавших в Курской области военных из КНДР, которые в январе 2025 года попали в украинский плен. Зеленский тогда сообщил, что Киев готов передать их главе КНДР Ким Чен Ыну в обмен на находящихся в российском плену украинских военных"

      Если Украина не обменяла северокорейских солдат на украинских солдат, то значит Южная Корея предложила что-то более ценное
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 08:37
      Солдат удачи в ВСУ может ждать в качестве ответной меры "увлекательное приключение".

      А можно поподробнее про приключения ? А то только читал в сми что преследованию подвергаются только те кто воевал за Россию .
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 09:29
      Южной Корее тоже не очень то и нужен гемор с этими солдатами.
      Какой гемор? Программа помощи Северокорейцам закреплена на государственном уровне в Южной, они борются за каждого, они готовы забрать их из любой точки мира. Программа включает обеспечение жильем, деньгами, работой причем государство накидывает зарплату сверху, на 5 лет человеку закрепляют куратора по месту жительства, куратора по трудоустройству, органы безопасности, консультанта и волонтёра-помощник по адаптации, образование, медицина... Дополнительные программы для уязвимых групп для семей одиноких родителей с маленькими детьми, пенсионеров, инвалидов и т.д. Это Вам не РФ.
  4. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 08:04
    может если ВС РФ поищут и смогут откопать двух южно-корейских наёмников ВСу , то тогда стоит их передать КНДР
    1. Casey_Ryback Звание
      Casey_Ryback
      0
      Сегодня, 08:51
      Вполне сойдут любые европейские гуси, а вот амерских наши вряд ли отдадут, чтобы 1) отношения не портить и 2) для своих целей и дальнейших обменов
  5. Oldi Звание
    Oldi
    -6
    Сегодня, 08:23
    пленные якобы выразили желание отправиться в Южную Корею
    - кто б сомневался, это редкая возможность сменить существование на нормальную, человеческую жизнь. А в эту жуть мало кто захочет возвращаться, тем более из плена...
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 08:40
      - кто б сомневался, это редкая возможность сменить существование на нормальную, человеческую жизнь.

      Вы жили в Северной Кореи ?
      1. Володин Звание
        Володин
        +1
        Сегодня, 09:11
        Цитата: частное лицо
        Вы жили в Северной Кореи ?

        Нет, конечно. Ведь там расстреливают иностранцев из миномёта, а потом отдают на съедение злобным пекинесам.

        Он судит по репортажам CNN, который теперь даже в Белый дом из-за топорных фейков не впускают.
    2. Розмари Звание
      Розмари
      0
      Сегодня, 08:59
      На момент окончания Второй мировой войны в союзнической зоне оккупации Германии и в других западноевропейских стран находилось около 5 миллионов советских граждан - бывших военнопленных и остарбайтеров. 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции Сталин потребовал от союзников всех их вернуть в СССР.
      Но 375 000 человек удалось избежать репатриации - это были жители Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии, Правобережной Молдавии и Северной Буковины, не входивших в состав СССР на 1 сентября 1939 года, которые отказались возвращаться в СССР. Остальных советских граждан союзники вернули независимо от их желания
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 09:05
        Остальных советских граждан союзники вернули независимо от их желания

        Деда в 45 году из плена освободили американцы, так вот он рассказывал что ему предлагали остаться в Америке, жильё и всё такое . Но он вернулся дамой в 46 году в Куйбышевскую область к жене и детям.
  6. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +1
    Сегодня, 08:52
    а еще можно канадского генерала из азовстали в КНДР отправить. или его уже где-то применили? Помнится была тогда информация о захвате кучки западных высокопоставленных военных