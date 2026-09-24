В ночь на 24 сентября удары пришлись по целям в Киеве, Одессе, Луцке, Жмеринке
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Российские Вооружённые силы в ночь на 24 сентября нанесли очередную серию ударов по объектам противника на подконтрольных ему территориях. В очередной раз громко было в украинской столице.
Поступают сведения об огневом поражении крупного складского комплекса в Соломенском районе Киева. В Днепровском районе, как сообщают в киевской мэрии, поражено «административное здание». Какая именно администрация его использовала, в сводках противника не говорится. Говорят, точно не на Банковой...
При этом говорится, что российские войска для ударов по целям в Киеве использовали не только дроны, но и баллистические ракеты.
Напомним, что в Москве на днях заявили о скорой интенсификации ударов по Киеву - после атак ВСУ на НПЗ в Капотне. И эта интенсификация произошла.
Но не только по Киеву в ночное время суток наносились удары. Поступают подтверждения данных о том, что в очередной раз российские реактивные «Герани» с высокой эффективностью отработали по портовой инфраструктуре киевского режима. Сообщается о поражении целей в Одессе и предместьях.
Добрались средства огневого поражения ВС РФ и до западной части Украины. Сообщается о прилётах реактивных БПЛА в Староконстантинове и Шепетовке Хмельницкой области, в Гайсине и Жмеринке под Винницей, в Луцке и окрестностях Тернополя. Поражены склады, топливные хранилища, локомотивы «Укрзализницы», в том числе недавно поставленные из стран Восточной Европы.
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