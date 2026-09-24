В ночь на 24 сентября удары пришлись по целям в Киеве, Одессе, Луцке, Жмеринке

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В ночь на 24 сентября удары пришлись по целям в Киеве, Одессе, Луцке, Жмеринке

Российские Вооружённые силы в ночь на 24 сентября нанесли очередную серию ударов по объектам противника на подконтрольных ему территориях. В очередной раз громко было в украинской столице.

Поступают сведения об огневом поражении крупного складского комплекса в Соломенском районе Киева. В Днепровском районе, как сообщают в киевской мэрии, поражено «административное здание». Какая именно администрация его использовала, в сводках противника не говорится. Говорят, точно не на Банковой...



При этом говорится, что российские войска для ударов по целям в Киеве использовали не только дроны, но и баллистические ракеты.

Напомним, что в Москве на днях заявили о скорой интенсификации ударов по Киеву - после атак ВСУ на НПЗ в Капотне. И эта интенсификация произошла.

Но не только по Киеву в ночное время суток наносились удары. Поступают подтверждения данных о том, что в очередной раз российские реактивные «Герани» с высокой эффективностью отработали по портовой инфраструктуре киевского режима. Сообщается о поражении целей в Одессе и предместьях.

Добрались средства огневого поражения ВС РФ и до западной части Украины. Сообщается о прилётах реактивных БПЛА в Староконстантинове и Шепетовке Хмельницкой области, в Гайсине и Жмеринке под Винницей, в Луцке и окрестностях Тернополя. Поражены склады, топливные хранилища, локомотивы «Укрзализницы», в том числе недавно поставленные из стран Восточной Европы.
11 комментариев
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  1. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 08:02
    Поступают сведения об огневом поражении крупного складского комплекса в Соломенском районе Киева. В Днепровском районе, как сообщают в киевской мэрии, поражено «административное здание».

    Отрадно читать подобные новости. Ещё бы западенцам побольше и почаще внимание уделять, а то они по нишим избирательным участкам долбили а мы их факельные шествия допускали recourse
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 08:34
      Цитата: bambr731
      Отрадно читать подобные новости.

      Вчера говорили, что по железнодорожному вокзалу в Киеве жахнули. Но это не точно.
      А так бы хорошо - чтобы европейские "туристы" как к тёще на блины не катались...
      1. Сарбоз Звание
        Сарбоз
        +2
        Сегодня, 08:45
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: bambr731
        Отрадно читать подобные новости.

        Вчера говорили, что по железнодорожному вокзалу в Киеве жахнули. Но это не точно.
        А так бы хорошо - чтобы европейские "туристы" как к тёще на блины не катались...

        Удары наносились в районе вокзала Дарница. Не менее 7 прилётов. Пожары были сильные, дымы видны издалека. В частности пылал близлежащий рынок.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 08:48
          Цитата: Сарбоз
          Удары наносились в районе вокзала Дарница. Не менее 7 прилётов. Пожары были сильные, дымы видны издалека. В частности пылал близлежащий рынок.

          Да я вчера ещё стал подозревать, что вокзал не сгорел. А жаль...
          Хотя... Если выжечь территорию вокруг - тоже "туристов" наведёт на размышления.
          1. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            +4
            Сегодня, 08:51
            Цитата: Zoldat_A
            Да я вчера ещё стал подозревать, что вокзал не сгорел. А жаль...
            Хотя... Если выжечь территорию вокруг - тоже "туристов" наведёт на размышления.

            Так ведь локомотивное депо Дарница тоже горело не слабо. Это ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины.
          2. Сарбоз Звание
            Сарбоз
            +1
            Сегодня, 08:59
            Цитата: Zoldat_A
            Да я вчера ещё стал подозревать, что вокзал не сгорел. А жаль...
            Хотя... Если выжечь территорию вокруг - тоже "туристов" наведёт на размышления.

            Ещё любопытны призывы главы правления Укрозализницы А. Перцовского к громадянам 23 сентября — на фоне ночных ударов по железнодорожной инфраструктуре Киева:
            Вот основные моменты его обращения:

            «Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны у железнодорожных объектов! Оставьте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги» — подчеркнул Перцовский.
            При жёлтом уровне тревоги (самый низкий) посадка и высадка пассажиров на Центральном вокзале и станции Дарница осуществляются только из подземных помещений — наземные платформы не используются.
            Если пришлось эвакуироваться из поезда, рекомендуют отойти минимум на 200 метров от поезда и перрона.
            Один из железнодорожников получил осколочные ранения, когда возвращался домой после смены — он в больнице.
          3. Монтесума Звание
            Монтесума
            +3
            Сегодня, 09:05
            Игорь hi !
            Вот только что прочёл сообщение о ночном прилёте по Киеву на канале "Военкоры Русской Весны":
            Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: начались пожары, исчезают свет и вода

            ➖За полчаса выпущены 20 гиперзвуковых "Цирконов" и баллистические ракеты "Искандер".
            ❗️В некоторых районах Киева исчезло электричество и началось снижение уровня воды.
            💡"Русские нацеливаются на подстанции в Киевской области, пытаясь лишить Киев электроснабжения", - сообщают ресурсы противника.
            ▪️Также Киев и область продолжают атаковать "Герани".
            1. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 09:28
              В Одессе куда-то удачно попали
              На кадрах с места удара видна вторичная детонация, которая привела к мощному повторному взрыву на месте пожара.
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 09:12
      Вот схема ночных прилётов по объектам на территории 404 по данным информационных укроканалов.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    Сегодня, 08:37
    Поражены склады, топливные хранилища, локомотивы «Укрзализницы»,

    Больше прилётов, хороших и разных!
    Спасибо разведке, дроноводам и ракетчикам!
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 08:40
    Цитата: alexputnik17
    Больше прилётов, хороших и разных!
    И желательно, большого калибра!