Белорусский КГБ сорвал подготовку украинской диверсии в России
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Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, которая, по данным ведомства, готовила диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на КГБ, замысел удалось сорвать ещё на стадии подготовки, а несколько предполагаемых участников были задержаны.
В белорусской спецслужбе утверждают, что координация действий группы осуществлялась с территории Украины. При этом Белоруссию, согласно заявлению КГБ, планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи участникам операции различного оборудования, дронов и средств связи.
Полученные в ходе оперативных мероприятий материалы белорусская сторона, как сообщается, оперативно передала российским правоохранительным и специальным службам. КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами продолжает устанавливать других лиц, которые могли быть причастны к подготовке диверсии.
При этом ведомство пока не раскрыло, какой именно российский объект являлся предполагаемой целью, где он расположен, сколько человек задержано и какие конкретно действия они намеревались совершить. В КГБ подчеркнули, что дополнительная информация пока не разглашается в интересах следствия. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.
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