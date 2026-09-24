Белорусский КГБ сорвал подготовку украинской диверсии в России

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Белорусский КГБ сорвал подготовку украинской диверсии в России

Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил о пресечении деятельности группы, которая, по данным ведомства, готовила диверсию на одном из стратегических объектов Российской Федерации.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на КГБ, замысел удалось сорвать ещё на стадии подготовки, а несколько предполагаемых участников были задержаны.



В белорусской спецслужбе утверждают, что координация действий группы осуществлялась с территории Украины. При этом Белоруссию, согласно заявлению КГБ, планировалось использовать в качестве транзитного маршрута для передачи участникам операции различного оборудования, дронов и средств связи.

Полученные в ходе оперативных мероприятий материалы белорусская сторона, как сообщается, оперативно передала российским правоохранительным и специальным службам. КГБ Белоруссии совместно с российскими спецслужбами продолжает устанавливать других лиц, которые могли быть причастны к подготовке диверсии.

При этом ведомство пока не раскрыло, какой именно российский объект являлся предполагаемой целью, где он расположен, сколько человек задержано и какие конкретно действия они намеревались совершить. В КГБ подчеркнули, что дополнительная информация пока не разглашается в интересах следствия. Оперативно-разыскные и следственные мероприятия продолжаются.
7 комментариев
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  1. Ми Ха Эль Звание
    Ми Ха Эль
    +9
    Сегодня, 08:21
    Ну. Шо. Друзья познаются в беде. Спасибо Батьке и его КГБ
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +5
    Сегодня, 08:28
    Вопрос, который уже всем надоел - "КОГДА НАЧНЁМ РАССТРЕЛИВАТЬ? НА МЕСТЕ. ПОД КАМЕРЫ. С ПОКАЗОМ В ВЫПУСКАХ НОВОСТЕЙ."
    1. Solomon_BY Звание
      Solomon_BY
      +1
      Сегодня, 08:33
      Когда наступит рабовладельческий строй, так сразу без суда и следствия! А так закон пока действует.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +4
        Сегодня, 08:46
        Цитата: Solomon_BY
        А так закон пока действует.

        Плохой закон.
        Не случайно раньше расстрел назывался "Высшая мера социальной ЗАЩИТЫ" Вот пусть наше государство своих граждан и ЗАЩИЩАЕТ.

        А при рабовладельческом строе, как раз, смысла не было уничтожать преступников - экономически куда выгоднее отправить их, допустим, на галеры. Ещё большой вопрос, в чём гуманизма больше - в расстреле или в жизни раба на галерах...
        Неудачный аргумент...
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      Сегодня, 09:34
      КОГДА НАЧНЁМ РАССТРЕЛИВАТЬ?... ПОД КАМЕРЫ

      Лучше вешать под камеры. Это лучше действует на всех этих гадов диверсантов и предателей.
  3. bbb Звание
    bbb
    +3
    Сегодня, 08:42
    КГБ не дремлет.... ....
  4. lukash66 Звание
    lukash66
    +1
    Сегодня, 08:50
    А в РБ тоже запрет на смертную казнь? За террористическую деятельность вроде как вышак ломился. Ошибаюсь?