Флавий Велисарий. Полководец, благодаря которому император Юстиниан I смог стать «Великим»
Предполагаемое изображение Велизария в церкви Сан-Витале в Равенне
В этой статье будет рассказано о Флавии Велисарии (Велизарии). Византийский историк Прокопий Кесарийский дает ему поистине блестящую характеристику:
Впрочем, Прокопий был секретарём героя статьи и потому, возможно, несколько идеализирует своего начальника. Но Велисарий действительно стал очень успешным полководцем империи и надежной опорой трона императора Юстиниана I Великого, которого иногда называют «последним римлянином и первым византийцем».
Происхождение и первые годы жизни Флавия Велисария
Родился герой статьи в колонии Германия Дакская (в настоящее болгарский город Сапарева-Баня), которая находилась на территории провинции Мёзия. Согласно наиболее распространенной версии, случилось это в 505 году, впрочем, некоторые называют 490 год. Нет точных данных и о происхождении Велисария. Часть исследователей склонны считать его славянином, настоящим именем которого было Величар, другие полагают, что он мог быть германцем, иллирийцем или фракийцем. Родители Велисария высокого положения не занимали, и потому неудивительно, что не сохранилось никаких сведений о детстве и юношеских годах жизни героя статьи. Известно лишь, что молодой провинциал был известен как искусный стрелок из лука (и оставался таковым даже в 537 году, когда поразил стрелой двух знатных воинов осаждавших Рим готов), и в Константинополь отправился едва у него «показалась первая борода». В столице Велисарий устроился копьеносцем императорской гвардии, но вскоре стал телохранителем племянника правящего императора Юстина – Юстиниана.
Первая война будущего полководца
Герой статьи быстро дослужился до командных должностей, и в 526 году мы видим его в армии, сражавшейся против персидских войск шаха Кавада I (из династии Сасанидов). Велисарий и другой гвардеец Сита были поставлены во главе отдельного отряда, который действовал в окрестностях озера Ван. Война была неудачной для Византии, однако Велисарий показал себя храбрым и умелым военачальником. В 527 году ему было поручено руководство созданием системы оборонительных сооружений на границе с Персией – в Месопотамии. Специалистом по фортификации Велисарий не был, однако с заданием справился.
Между тем к власти в Константинополе пришёл Юстиниан, и военная карьера героя статьи получила новый импульс.
Юстиниан Великий
Предполагаемое изображение Юстиниана на мозаике церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна
Расширение территории Византии с начала правления Юстиниана I
Этот император родился то ли в 482, то ли в 483 г. на территории Иллирии, и памятник ему можно увидеть в Скопье – столице Северной Македонии.
Большинство авторов считают Юстиниана I фракийцем, но есть и те, что высказывают версию о его славянском происхождении, поскольку известно, что на родине он носил имя Управда. В некоторых источниках он упоминается и под именем Петр Савватий.
Родители Юстиниана были крестьянами, но Прокопий Кесарийский передает такой «исторический анекдот» (в первоначальном значении этого слова):
Отметим, что происхождение от Бога, «посетившего» их мать во время ее сна, ранее приписывали себе и другие правители, например, Александр Македонский, его диадохи Птолемей и Селевк.
Дядя будущего Великого императора – Юстин, сделал блестящую карьеру в столице империи, дослужившись от легионера до начальника дворцовой стражи. Именно он вызвал племянника в столицу и, будучи бездетным, позже его усыновил, дав новое имя – Юстиниан. После смерти императора Анастасия I (июль 518 года) Юстин сам взошёл на трон, назначив племянника начальником своей стражи. А Юстиниан, как мы помним, приблизил к себе молодого Велисария. В апреле 527 года Юстиниан стал цезарем – младшим соправителем своего приёмного отца, а в августе того же года, после его смерти, 527 года, единоличным правителем Восточной Римской империи.
А как же выглядел один из самых знаменитых басилевсов Византии? Прокопий Кесарийский сообщает, что Юстиниан был человеком невысокого роста, с очень белой кожей, склонным к полноте и раннему облысению.
Таким увидели Юстиниана (в исполнении И. Смоктуновского) зрители советского фильма «Русь изначальная», 1985 г.
Он очень мало спал и потому получил прозвище «Бессонный государь», был неприхотлив в еде, умерен в употреблении вина. В конце своего правления он носил имя Цезарь Флавий Юстиниан Аламанский, Готский, Франкский, Германский, Антский, Аланский, Вандальский и Африканский. Также сам себе присвоил титул «исапостол» – «равный апостолам».
Вернемся к герою статьи.
Продолжение военной службы Флавия Велисария
В 528 г. персы перешли в наступление и разгромили ромеев в битве у крепости Биддон. Особенно печальной была участь византийских пехотинцев, которые либо погибли на поле боя, либо попали в плен. Но герой статьи сумел отвести конницу к крепости Даре. Продолжить войну было приказано магистру оффиций Гермогену и Велисарию, который стал военным магистром Востока.
Поясним, что магистр оффиций (буквально — «надзиратель должностей») был одним из высших чиновников империи, он возглавлял канцелярию императорского дворца, был фактически министром иностранных дел, оборонной промышленности и транспорта, начальником дворцовой стражи и секретных служб. А военный магистр Востока — это командующий войсками восточных византийских фем (провинций).
В июле 530 года 25-тысячная армия Велисария у крепости Дара одержала победу над 40-тысячным войском персидского полководца Пероза (Феруза). Перед началом битвы Велисарий приказал вырыть траншеи и рвы, которые должны были затруднить действия персидской конницы. На второй день этого сражения Пероз ввёл в бой даже гвардейские части «бессмертных». Феофилакт Симокатта пишет об этом:
Но гуннская конница византийцев разбила строй персидских гвардейцев и полностью разгромила их. После этого, бросив щиты, побежали и неприятельские пехотинцы. Были убиты до 8 тысяч персидских воинов, более 15 тысяч попали в плен. Армия Велисария перешла границу, но после неудачного сражения при Каллинике (современный город Эр-Ракка), которое произошло 19 апреля 531 г., ромеям пришлось отступить на свою территорию. Велисарий тогда вступил в бой против воли, поскольку сход воинов обвинил своих командиров в трусости. В результате персы, опрокинув правый фланг ромеев, вышли в тыл и прижали другие части к реке. Велисарий, похоже, предпочёл перейти на другой берег Евфрата, бросив пехотинцев, которые, тем не менее:
Битва закончилась, когда наступила темнота: персы отошли в свой лагерь, а византийские воины смогли переправиться через Евфрат. В результате Велисарий на некоторое время был отстранен от командования, впрочем, на прежнюю должность вернулся уже зимой 531-532 гг.
Даже после этой победы новый шахиншах Хосров I не решился продолжить войну и заключил мир с Византией.
Восстание «Ника»
Молодой Юстиниан описывается как весьма храбрый и решительный полководец, однако в январе 532 года он утратил свою смелость, растерялся и готов был бежать во время знаменитого Константинопольского восстания, вошедшего в историю под названием «Ника». Причиной мятежа стали злоупотребления имперских чиновников и преследования монофизитов, имевших много сторонников в Константинополе. Поводом – отказ в помиловании трём членам основных партий Ипподрома – венетов («Синих») и прав его («Зелёных»). Это были вечно враждовавшие «фанатские группировки», буйно «болевшие» за «своих» во время гонок на колесницах.
А. фон Вагнер. «Бег на колесницах»
Симпатизировавший венетам Юстиниан однажды проигнорировал жалобу делегации прасинов, которые на ближайших бегах стали оскорблять императора. Венеты были только рады вступить в драку, которая скоро охватила весь ипподром. А Юстиниан вдруг решил «набрать политические очки», продемонстрировав свою справедливость и непредвзятость. По его приказу были арестованы зачинщики обеих сторон, пять человек суд приговорил к смертной казни путем повешения. Но трое из них сорвались с виселицы, и, ссылаясь на давнюю традицию и «божью волю», собравшаяся толпа стала требовать помилования.
Отказ властей привёл к новым беспорядкам, причём случилось прежде немыслимое: против императора выступили обе партии — и венеты, и прасины. Волнения быстро переросли в масштабное восстание, лозунгом которого стало слово «Ника» («Побеждай») — это был возглас, которым болельщики подбадривали «своих» колесничих. Восставшие уже требовали отречения Юстиниана, свой трон он должен был уступить племянникам императора Анастасия — Помпею и Ипатию. Были захвачены и практически разрушены все центральные кварталы Константинополя. Юстиниан готовился к бегству (со всей государственной казной), но сделать это ему помешала жена — Феодора.
«Святая блудница»
Феодора на картине Жана-Жозефа Констана
Феодора была незаурядной женщиной с невероятной судьбой, которая начинала свою жизнь на самом дне Константинопольского общества. Будущая великая императрица родилась в 500 году в семье цирковых артистов на острове Кипр (город Фамагуста). Известно, что отец Феодоры был дрессировщиком медведей, Прокопий даже называет его имя – Акакий. Глава семьи умер, когда Феодоре было 5 лет, и семья, которая и прежде была бедной, оказалась на грани нищеты. Чтобы хоть как-то выжить, Феодоре и двум её сёстрам с раннего детства пришлось выступать на арене вместе с матерью, причем представления эти имели откровенно порнографический характер. Но следует признать, что выбор у девочек был невелик: зарабатывать на жизнь деньги непристойными номерами в цирке или сразу идти в портовый бордель. Прокопий Кесарийский в «Тайной истории» утверждает, что главной «звездой» была старшая из сестер – Комито, а Феодора всего лишь:
Но он же сообщает, что Феодора:
Прокопий приводит и описание выступлений Феодоры:
Этот же автор говорит о многочисленных беременностях будущей императрицы, которые заканчивались выкидышами, а также о двух детях, рождённых ею до брака с Юстинианом. Сын Иоанн, якобы, воспитывался в семье отца в Аравии, а дочь позже родила мальчика, который стал мужем дочери героя статьи – Велисария.
Иоанн Эфесский в целом настроен к этой женщине более благожелательно, но и он в «Житиях восточных святых» называет её «Феодорой из борделя».
Супруга Велисария
Старшей подругой и, вероятно, наставницей начинающей «актрисы» Феодоры была Антонина – ещё одна незаурядная женщина этой эпохи, которую называли «правой рукой Феодоры в осуществлении её влияния и власти». Отец и дед Антонины были колесничими, мать (если верить Прокопию) – «одной из проституток, прикрепленных к театру». Прокопий сообщает также, что Антонина была «искусной в магии». Позже она стала женой Велисария, и этот брак оказался в целом удачным, хотя Антонина была старше его примерно на 12 лет и Прокопий сообщает о её супружеской неверности (а вот ненавидимую им Феодору он в изменах Юстиниану не обвиняет). Сын дочери Феодоры (которую она родила до знакомства с Юстинианом) стал мужем дочери Антонины и Велисария.
На этой мозаике VI века (546-547 гг.) базилики Сан-Витале в Равенне мы видим единственный прижизненный портрет Феодоры, рядом с ней стоят Антонина и ее дочь Иоаннина
Через подругу императрица полностью контролировала Велисария, но и Антонина не раз ходатайствовала за своего мужа. И в 544 году Феодора писала попавшему в опалу Велисарию:
Супруга сопровождала Велисария во время войн с вандалами и готами. Откровенно не любивший её Прокопий, тем не менее, сообщает, что в 537 году Антонина помогала ему в Неаполе «организовать флот». Однако многие историки считают, что всё было наоборот, и именно Прокопий помогал Антонине. Большую роль сыграла она и в отрешении римского папы Сильверия, обвинённого в попытке сдать Рим во время осады этого города готами в 537–538 гг.
Преображение Феодоры
Но вернемся к Феодоре, которой все-таки повезло: ее любовник по имени Гекебол, получив назначение на должность архонта Пентаполиса, увез девушку из Константинополя. Скоро он бросил её, и Феодора поселилась в Александрии. Здесь она прониклась учением монофизитов и познакомилась с двумя патриархами – Тимофеем IV Александрийским и причисленным к лику святых Севиром Антиохийским. Второй из них позже называл Феодору «царицей, которая чтит Христа».
Вернувшись в Константинополь, Феодора вела совсем другой образ жизни, зарабатывая на жизнь прядением пряжи.
Таким образом, можно утверждать, что эта женщина вовсе не была порочна по своей природе и отказалась от прежней развратной жизни при первой же возможности. Кстати, знаменитую «плачущую колонну» собора Святой Софии («колонну желаний») предание связывает с Феодорой, которая плакала около неё, каясь за грехи молодости.
Плачущая колонна. Туристам предлагают загадать желание, засунув палец в круглую щель колонны
Но не будем забегать вперед; пока еще не императрица, но уже и не порноактриса Феодора тихо жила в Константинополе, снимая квартиру у знакомой по прежней жизни – некой действующей актрисы Македонии. В ее доме она и познакомилась с Юстинианом, который был старше ее на 18 лет. На племянника императора Юстина новая Феодора произвела такое впечатление, что он добился для нее сана патрикии, а в 525 году и вовсе взял замуж.
Он настолько страстно желал жениться на ней, что пришлось изменить закон Константина Великого, запрещавший браки знатных мужчин с женщинами низкого происхождения, актрисами и дочерьми актрис: теперь на актрисе можно было жениться по личному разрешению императора при условии, что она бросила свое ремесло. И на протяжении 21 года Феодора была фактической соправительницей Юстиниана, она даже отменяла его приказы, заменяя их собственными, и чиновники на местах боялись ее больше, чем императора. Иоанн Эфесский, например, приводит ответ одного из имперских чиновников посланнику Юстиниана:
И сама Феодора писала персидскому шаху Хосрову:
Но вот детей у Феодоры и Юстиниана не было, наследником стал племянник императора, вошедший в историю под именем Юстин II. И его супругой стала дочь одной из сестер Феодоры – Элия София.
Умерла императрица от рака в июне 548 года в возрасте всего 48 лет. Юстиниан очень тяжело переживал смерть жены и даже клялся ее именем.
Скульптурное изображение головы Феодоры, замок Кастелло Сфорца, Милан
Позже Юстиниан и Феодора были канонизированы Православной церковью, день их поминовения отмечается 14 (27) ноября.
А вот Католическая церковь канонизировать Юстиниана и Феодору отказалась, зато был канонизирован отрешенный Антониной от сана папа Сильверий.
В следующей статье мы вернемся в январь 532 года, когда напуганный восстанием «Ника» Юстиниан готовился к бегству из столицы. И поговорим о разгроме Велисарием государства вандалов.
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