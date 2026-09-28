Флавий Велисарий. Полководец, благодаря которому император Юстиниан I смог стать «Великим»



Предполагаемое изображение Велизария в церкви Сан-Витале в Равенне

Он был красив и высок ростом и превосходил всех благородством выражения лица. И со всеми он был настолько мягок и доступен, что был подобен человеку очень бедному и незнатному. Любовь к нему как к начальнику со стороны воинов и земледельцев была непреодолима. Дело в том, что по отношению к воинам он больше, чем кто-либо другой, был щедрым. Если кто из воинов в стычке подвергался какому-либо несчастью, будучи ранен, то он прежде всего успокаивал его мучения, мучения, вызванные раной, крупными суммами денежных подарков, а наиболее отличившимся подвигами он позволял иметь как почетные отличия браслеты и ожерелья; если же воин терял в сражении или коня, или лук, или другое какое оружие , то он тотчас же получал от Велисария другое. Земледельцы любили его за то, что он настолько бережно и заботливо относился к ним, что под его командованием они не испытывали никакого насилия; напротив, все те, в стране которых он находился со своим войском, обычно богатели сверх меры, так как всё, что продавалось ими, он у них брал по той цене, какую они спрашивали. ...Во всех делах он был исключительно прозорлив, но особенно в затруднительных положениях он лучше всех других умел найти наиболее благоприятный выход. В опасных условиях военных действий он соединял энергию с осторожностью, огромную смелость с благоразумием, и в операциях, предпринятых против врагов, он был то стремителен, то медлителен в зависимости от того, чего требовали обстоятельства. Помимо всего этого, в самых тяжелых случаях он никогда не терял надежды на удачу и никогда не поддавался панике; при счастье он не кичился и не распускался; так, пьяным никто никогда не видел Велисария… Думаю, никто не осмеливался противоречить его приказаниям и совершенно не считал недостойным себя со всем рвением выполнять то, что он приказывал, уважая его высокие душевные достоинства и боясь его могущества... Таким образом, Велисарий, могущественный, как сказано, и по своему политическому значению, и по таланту, всегда имел в виду то, что может принести пользу императору, и то, что он решил, он всегда выполнял самостоятельно.

Происхождение и первые годы жизни Флавия Велисария

Первая война будущего полководца

Юстиниан Великий



Предполагаемое изображение Юстиниана на мозаике церкви Сант-Аполлинаре-Нуово, Равенна



Расширение территории Византии с начала правления Юстиниана I

Мать Юстиниана говаривала кому-то из близких, что он родился не от мужа её Савватия и не от какого-либо человека. Перед тем как она забеременела им, её навестил демон, невидимый, однако оставивший у неё впечатление, что он был с ней и имел сношение с ней, как мужчина с женщиной, а затем исчез, как во сне.



Таким увидели Юстиниана (в исполнении И. Смоктуновского) зрители советского фильма «Русь изначальная», 1985 г.

Продолжение военной службы Флавия Велисария

Всадники начали облекаться в шлемы и панцири… Сев на коней плотными рядами, они медленно гордым шагом двинулись против ромеев.

Плотно сомкнув свои ряды на малом пространстве, всё время тесно держались один рядом с другим и, крепко оградив себя щитами, с большим искусством поражали персов, чем те поражали их. Варвары, многократно отброшенные, вновь на них нападали, надеясь смешать и привести в расстройство их ряды, но снова отступали, не добившись никакого успеха. Ибо кони у персов, не вынося шума ударов по щитам, поднимались на дыбы и вместе со своими всадниками приходили в смятение.

Восстание «Ника»



А. фон Вагнер. «Бег на колесницах»

«Святая блудница»



Феодора на картине Жана-Жозефа Констана

Гетерой из тех, что в древности называли «пехотой». Ибо она не была ни флейтисткой, ни арфисткой, она даже не научилась пляске, но лишь продавала свою юную красоту.

Была необыкновенно изящна и остроумна, из-за этого все приходили от неё в восторг.

Часто в театре на виду у всего народа она снимала платье и оказывалась нагой посреди собрания, имея лишь узенькую полоску на пахе и срамных местах, не потому, однако, что она стыдилась показывать их народу, но потому, что никому не позволялось появляться здесь совершенно нагим без повязки. В подобном виде она выгибалась назад и ложилась на спину. Служители, на которых была возложена эта работа, бросали зерна ячменя на ее срамные места, и гуси, специально для того приготовленные, вытаскивали их клювами и съедали.

Супруга Велисария



На этой мозаике VI века (546-547 гг.) базилики Сан-Витале в Равенне мы видим единственный прижизненный портрет Феодоры, рядом с ней стоят Антонина и ее дочь Иоаннина

Я прощаю твои преступления благодаря тому, что твоя жена сделала для меня. Надейся на будущее через нее, но знай, что мы услышим, как ты ведешь себя с Антониной.

Преображение Феодоры





Плачущая колонна. Туристам предлагают загадать желание, засунув палец в круглую щель колонны [i

Страх перед царицей хорошо мне известен, поэтому я не посмел противиться.

Император никогда ничего не решает, не посоветовавшись со мною.



Скульптурное изображение головы Феодоры, замок Кастелло Сфорца, Милан