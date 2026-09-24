Прибывшего в США китайского лидера встретили Трамп и боевые самолёты

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Прибывшего в США китайского лидера встретили Трамп и боевые самолёты


Когда председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Соединённые Штаты, его ожидали длинная красная дорожка и лично американский президент Дональд Трамп. Китайского лидера встречали с большой торжественностью и уважением.



На встрече руководителей двух крупнейших экономик мира запланировано обсуждение вопросов взаимоотношений КНР и Соединённых Штатов, а также ряда региональных и глобальных проблем.

Прибывшего в США китайского лидера встретили глава Белого дома Дональд Трамп и американские боевые самолёты. На лётном поле авиабазы Эндрюс, расположенной недалеко от Вашингтона, выстроилась шеренга истребителей F-16 и F-22. Позже над главами двух государств пролетали бомбардировщики B-1 и ещё как минимум один истребитель. При этом его рёв заглушил исполнение американского гимна, тем самым вызвав у Трампа лёгкую гримасу недовольства.

Появление истребителей на церемонии, в числе прочего, могло быть ненавязчивым намёком в адрес китайских властей на то, что пора бы уже и вернуть комплектующие новейшего истребителя пятого поколения F-35. Они были отправлены этой весной на ремонт из Австралии в США, но по недоразумению очутились в Гонконге, который является территорией КНР. Представители Пентагона ведут переговоры о возврате с китайской стороной, но Пекин не спешит отдавать комплектующие. Американские военные опасаются, что в это время их тщательно изучают специалисты КНР, чтобы раскрыть некоторые технологические секреты.
15 комментариев
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  1. 24rus Звание
    24rus
    +8
    Сегодня, 09:41
    А в каком городе то встречались ? Дух чего теперь у китайцев будет?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +7
      Сегодня, 09:52
      Цитата: 24rus
      А в каком городе то встречались ? Дух чего теперь у китайцев будет?

      Дух Эндрюса...
      Объединённая база Эндрюс Морской авиации США - объединённая база расположенная в г. Кэмп-Спрингс, штат Мэриленд - в 24 км на юго-восток от центра Вашингтона.
      "Духом Кэмп-Спрингса" вряд ли обзовут - "Кэмп-Дэвидскую сделку" люди ещё помнят... Ассоциации плохие.

      Главное - чтобы китайцы Трампу ответный визит в Ухане не устроили... laughing
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 10:02
      3,14индосники никогда не были единой нацией, а как все наглосаксы держатся только за шкурный интерес и бабло, но богатство нигде в мире не служит объединяющей силой.
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 10:42
      Дух чего теперь у китайцев будет?
      Китая, там не такие дураки.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +3
    Сегодня, 09:44
    Почему, когда я смотрю на фотографию в статье, СРАЗУ возникает "К пустой голове руку не прикладывают!"
    Причём настолько громко, что даже мешает пониманию того, что в статье...

    Пы.Сы. Всё понимаю - другие традиции, другая армия... А вот ни фига - лезет и всё тут...
    1. olbop Звание
      olbop
      +2
      Сегодня, 10:20
      У них даже военным при форме и в строю такое дозволяется. А уж гражданским - никто не указ. Куда хотим - туда и прикладываем.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 10:25
        Цитата: olbop
        У них даже военным при форме и в строю такое дозволяется. А уж гражданским - никто не указ. Куда хотим - туда и прикладываем.

        Да понятно всё это... Привыкнуть не могу - коробит, когда вижу... laughing
  3. Жека111 Звание
    Жека111
    +2
    Сегодня, 09:45
    Будет упрашивать отказаться от торговли с Россией и содействия в украинском вопросе
    1. Роман_Васильевич Звание
      Роман_Васильевич
      +1
      Сегодня, 10:30
      Иранский вопрос сейчас для него важнее...
  4. Casey_Ryback Звание
    Casey_Ryback
    +1
    Сегодня, 09:58
    над главами двух государств пролетали бомбардировщики B-1 и ещё как минимум один истребитель

    не удивили я думаю. у китайцев на днях 6 поколение летал (были видеокадры), крыло который.
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 10:07
    Позже над главами двух государств пролетали бомбардировщики B-1 и ещё как минимум один истребитель.

    Вот теряюсь в догадках.... Акт устрашения? Хвастается? Или Доня прикрытие затребовал? wassat
  6. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +2
    Сегодня, 10:18
    Судьбоносная встреча президентов двух самых влиятельных гособразований мира которым есть что обсудить во всех сферах и прежде всего в области ИИ и финансов. Все вопросы не решат, но возможно наметят рамки будущего совместного сосуществования, а что касается РФ то полный отказ от нефтегазоугольных поставок маловероятен но возможно сторгуются об ограничении поставок в РФ товаров двойного назначения.
  7. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 10:27
    Можно добавить, что это третий визит Си в США после 2015 (к Обаме) и 2023 (к Байдену). Так что ничего экстраординарного.
    За 21 век Трамп в Китае уже был дважды, Обама и Буш младший были по три раза.
  8. amr Звание
    amr
    0
    Сегодня, 10:27
    Цитата: Jacques Sekavar
    двух самых влиятельных гособразований мира

    а когда-то одно из этих гособразований было наше!
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:33
    Цитата: Роман_Васильевич
    Иранский вопрос сейчас для него важнее...
    Аятоллы об этом хорошо знают и посмеиваются в свои бороды wink